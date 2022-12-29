旅人的10間曼谷咖啡店指南，給在泰國漫遊的咖啡因愛好者們

文：林培安（地理人，著迷於人和環境互動創造出的城市與地方。喜歡在城市中散步，不想錯過任何一個街角，能不搭車就不搭，如此任性以致於常常一個人旅行。）

給在曼谷漫遊的咖啡因愛好者們。

隨著國際旅遊逐漸開放，曼谷應該是非常多人的選擇之一，而曼谷除了豐富的歷史文化及充滿生命力的街邊小吃外，咖啡文化也是嵌入泰國緩慢生活的一環。找一間咖啡好喝、空間舒服的咖啡廳待一兩個小時，就成為在曼谷的白天日常，看本書、觀察咖啡廳裡的人們，咖啡喝完了就往下一個目的地前進，漫步之餘持續補充咖啡因，不是因為需要、而是單純享受一天喝三杯咖啡的日子真的很棒，而曼谷也真的不愧是東南亞著名的咖啡之都，在每一個轉角都能碰到吸引人的咖啡廳。

以下次我這次在曼谷去的咖啡廳名單，會依照時間軸來排序：

Roast @EmQuartier

Roast是曼谷著名的連鎖早午家咖啡廳，與其說他是咖啡廳，可能更接近美式餐廳吧，這次去的Roast @EmQuartier位於BTS Phrom Phong附近的高級百貨裡面，位置在二樓（泰國的一樓）。門口的裝潢很有特色，木頭基底的吧檯在視覺上十分和諧，但由於是位於百貨公司內，坐在吧檯時不行會有人走過去，若是喜歡安靜不被打擾地喝一杯咖啡可能不太適合，若住在附近，可以來看看木頭質感的店門設計。

Photo Credit：林培安

BAY Aree

這間就真的厲害了，位在越來越多文青聚集的Ari區，是我從晚上在酒吧認識的朋友口中問出來的咖啡廳，仔細查了一下還真的沒有任何中文介紹過，果然是出外靠朋友。BAY Aree是一間Industrial Loft風格（工業風）的咖啡廳，開放式的空間並沒有多餘的牆面，挑高的小隔層掛滿了類似皮革的裝飾，以及大量的植物，是森林工業風呢哈哈。此外我覺得最酷的地方是明亮的吧檯上方有著一罐罐咖啡豆跟典雅的木櫃，兩邊的風格有點不同但又很自然的融合在一起，可以舒服地坐上一個下午。

咖啡非常棒，是可以選豆子的咖啡廳，我選了混合宏都拉斯、巴西、寮國的豆子，帶有rum raisin（萊姆酒葡萄）、威士忌和巧克力的味道，對於走了些路有些疲憊的下午真的很棒，而且現場還會有DJ放Lo-fi風格的音樂，真的很棒。

Photo Credit：林培安 BAY Aree內部

TAO BIN

在BTS車站常見的販賣機咖啡，只是覺得很酷所以買了一杯當作早餐咖啡，不過如果沒有想體驗咖啡從販賣機裡面被推出來，其實可以買杯711就好。

Photo Credit：林培安 TAO BIN咖啡販賣機

SARNIES

超級愛這種老屋改造的咖啡廳，SARNIES其實是一家連鎖咖啡廳，而這間位於昭披耶河畔的老屋在150年前是一間修船廠，見證了曼谷以河為核心的發展歷史。保留了兩層老房的外觀，簡單的水泥磚牆，內裝也盡力讓老房子保持原本的樣貌，挑高的一樓空間留下了原本屋子的木造結構與木天花板，吧檯空間則無違和地鑲在木頭樑柱中，斑駁的水泥牆上則貼著昭披耶河水路的地圖。走上二樓的老樓梯的陡峭程度是過去老建築為了在結構穩固與空間利用上的妥協，二樓也忠於老屋的殘留的歲月痕跡，整體的空間非常的棒。

Photo Credit：林培安 SARNIES咖啡廳吧檯，無違和鑲在木頭樑柱中

咖啡我覺得在水準之上，偏濃偏苦，聽說早午餐很厲害但志不在此，有興趣的人可以去吃吃看，但光是老屋翻新的空間就非常值得去一趟了。

Photo Credit：林培安 SARNIES咖啡廳外觀

HØST X AMBER

位在「Central World」百貨的一樓就註定了它的價格不太平易近人，偏高的價格加上內用會收一成的服務費，若不是剛好要到此一趟可能不會選擇這間咖啡廳。據說是以Cold Brew冷萃咖啡聞名，但我還是比較喜歡熱水沖煮的咖啡。整體的空間偏小但自然光灑進來還不錯，如果是下雨天可能就沒那麼有內用的價值了。咖啡味道偏酸。

Photo Credit：林培安 HØST X AMBER

Ha Tien Cafe

位於曼谷大皇宮與臥佛寺附近的Ha Tien Cafe很適合排在曼谷老城區散步時的休息點，Ha Tien是位於越緬邊境的城市，不確定老闆是不是來自那，但若是也不用太意外，咖啡廳內揉合了各種文化，一樓是傳統華人的狹長建築空間，除了中文字畫與老木櫃外，甚至是用老中藥櫃來作為吧檯，而到了二樓又是不一樣的風格，古董雕像、標本、水晶吊燈與藤椅，混合了泰式的傳統與歐陸風，整間咖啡廳就像是Tha Tian區作為皇宮、港口貿易、移民的縮影。

Photo Credit：林培安 Ha Tien Cafe的咖啡吧台區

我點了一杯Americano Yuzu坐在二樓靜靜的看書，橙皮風味的柑橘汁與黑咖啡緩滿的混合在一起，味道蠻棒的很適合炎熱的一天。當天去只有我跟一位外國老人坐在二樓，蠻幸運能夠安靜的享受那麼棒的空間。

Photo Credit：林培安 Ha Tien Cafe

Wallflowers Cafe

位在中國城附近的咖啡廳，那天我沿著Charoen krung Road和Yaowarat Road一路吃早餐，走在中國城附近實在覺得面前的街景不是很吸引我，於是我鑽進小巷中，沿著地鐵線走，一路上有比較多沒那麼浮誇吸引觀光客的在地小店，賣小吃的、賣五金的、賣棺材的，我想我應該是走進真的老城區了，而就在一條小巷中發現這間被植物包圍，結合花店的咖啡廳，第一眼覺得有點眼熟，後來才發現是泰國電影《把哥哥退貨可以嗎》的花店！

Photo Credit：林培安 被花和木頭包圍的Wallflowers Cafe

這間咖啡雖然比較普通，不過被花與木頭包圍的感覺真的不錯，令人放鬆。頂樓好像是露天酒吧，沒有留到晚上有點可惜，之後有機會再去感受一下。

Photo Credit：林培安 Wallflowers Cafe內部

LabyRinth Cafe

隱藏在Rama IV Road上的一家咖啡廳，門跟招牌都很不明顯一不注意就會錯過。咖啡廳內走一個廢墟風格，連地板都是鵝卵碎石鋪成的，吧檯非常的極簡就是一個大鐵桌，座位、沖咖啡的工作檯都在一個平面上，就像坐在搖滾區看沖泡咖啡的過程。二樓則是藝術展演空間，可惜當時去的時候並沒有展覽，但挑高的水泥廢墟空間真的很棒。