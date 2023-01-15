成功養活腸道好菌的食物關鍵，竟然不是保健食品？想一下原始人，你就懂了

文：胡廷岳藥師的醫病故事集

增加好菌的關鍵

隨著基因檢測技術越來越進步，醫界近幾年終於發現「腸道菌」，原來才是我們走向「預防醫學」的關鍵因素：腸道好菌不但影響人體免疫與代謝功能，還會透過腸腦軸影響腦部功能，就連一個人會不會有糖尿病、巴金森氏症、阿茲海默症、憂鬱症等，竟然也都陸陸續續發現與腸道菌有關。（來源：台灣消化系醫學會理事長吳明賢）

但是該怎麼吃才能增加腸道益生菌？補充保健食品到底好不好？市面上販售的所謂「專利菌株」，會不會又只是趁機炒作起來的噱頭而已？我想，我們從「原始人」的角度說起，你就能馬上理解了。

原始人的故事

很久很久以前的原始人，為了飲水方便，想必都是住在水邊、呼吸新鮮空氣、想去哪裡就只能「用走的」。然後餐餐捕魚來吃、煮蛤蜊湯、摘取蔬果的果實嫩葉，生活好愜意。

可惜的是（?），那時候的人類是沒有所謂「洋芋片」可以吃的，那時候的水果多半都是酸的、稻米是有硬殼的、紅肉也是特別少見的（因為那時候的人類如果要獵殺山豬，四個人出門可能只有兩個半回來。）於是，海鮮、蔬果、胚芽米、多喝水、偶爾吃紅肉的低醣飲食，就是原始人最熟悉不過的日常。

很合理吧？講到這裡，你也應該懂得如何「養活腸道好菌」了。

當我們還是原始人的時候，這些益生菌就早已陪伴我們很久，我們吃什麼，益生菌就會跟著吃什麼。這也是為什麼就算經過200萬年的演化，現在所謂的腸道好菌、腸道益生菌，還是一樣喜歡吃膳食纖維（來自蔬果、硬殼稻米）、Omega-3（來自海鮮）、植化素（來自不同顏色蔬果）、還有多喝水。

因為這些食物，原本就是對人體最有益、最容易取得的食物。這些陪著我們「共餐」的益生菌，在習慣吃這些好食物之後，也變得頭好壯壯，幫助我們代謝壞油、代謝廢物、控制血糖，甚至死亡之後的殘骸還可以幫助我們對抗過敏。

但反觀造成你肥胖、高血糖的壞菌就剛好相反了。壞菌最討厭吃蔬菜水果、五穀雜糧，如果你平常只吃高熱量沒有營養的食物，例如洋芋片、精製糖，壞菌就會生長茁壯，然後好菌就會死給你看。因為祖先沒有這些食物阿！！

（相關文章：減醣體質能怎麼來？為何只有我的血糖高？胖瘦老鼠的腸道菌，也許給了我們答案）

這也是為什麼現在越來越多保健食品，都會強調自己的產品已經添加了益生菌「喜歡吃的食物」，表示自己的菌可以存活更久一點。

但難道這麼做就對腸胃比較好嗎？其實不然。近幾年研究有發現，我們的腸道就像是一個穩定的王國，每個人所需要的腸道菌都不相同，如果亂丟一通所謂的「好菌」進入身體，只會破壞腸道菌最講究的「生態平衡」。（來源）

關鍵不是保健食品

補充益生菌保健食品絕對不會是對的。

「這就像麻雀會偷吃稻米，所以你想要消滅麻雀。但如果有一天麻雀全都被你消滅了，你就會發現，稻米竟然長得更不好！因為蟲害來了。」吳明賢醫師比喻。

發明211餐盤，幫助病人減重控制血糖的宋晏仁醫師也曾說：儘管益生菌很重要，但並不需要做額外補充，假如你真的考慮額外補充一點益生菌，那麼我的建議是，千萬不要只用一個品牌、單一或少數菌種，否則長期下來，你的腸道菌反而又會偏向某些菌株，對腸道也不是健康的。（來源）對控制血糖也沒有幫助。（來源）

人體的腸道菌種類、數量，是市售產品的數百倍、數千萬倍，與其買什麼什麼菌株，一株兩株，不如把錢省下來，多吃一些對腸道菌有益的食物，對健康的效益反而更大。所以我主張，不應該用補充的方式來獲得益生菌，而是應該想辦法利用天然食物，因此培養好菌、調整我們的腸道「菌相」。

另外，在我之前的文章有提到，現今的保健食品裡面，只能存放「已知」的營養成分。任何會揮發、不容易保存的營養素，根本不可能變成藥丸。所以你根本就補充不到。更何況，能裝入保健食品裡的成分，就只有能在實驗室裡提煉出來的營養素而已，就算一顆綜合維他命包含20種營養素好了，但你一定比不上一顆蘋果裡面可能有其他200萬種隱藏的未知的營養素。以為吃保健食品就夠營養的人，真的會顧此失彼。

請回頭想一想我們的益生菌到底喜歡吃什麼，然後也想一想家裡的保健食品到底都添加了什麼東西。

我相信這時候的你，心裡的答案就已經很明朗了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航