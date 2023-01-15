成功養活腸道好菌的食物關鍵，竟然不是保健食品？想一下原始人，你就懂了
我們想讓你知道的是
當我們還是原始人的時候，這些益生菌就早已陪伴我們很久，我們吃什麼，益生菌就會跟著吃什麼。這也是為什麼就算經過200萬年的演化，現在所謂的腸道好菌、腸道益生菌，還是一樣喜歡吃膳食纖維（來自蔬果、硬殼稻米）、Omega-3（來自海鮮）、植化素（來自不同顏色蔬果）、還有多喝水。
增加好菌的關鍵
隨著基因檢測技術越來越進步，醫界近幾年終於發現「腸道菌」，原來才是我們走向「預防醫學」的關鍵因素：腸道好菌不但影響人體免疫與代謝功能，還會透過腸腦軸影響腦部功能，就連一個人會不會有糖尿病、巴金森氏症、阿茲海默症、憂鬱症等，竟然也都陸陸續續發現與腸道菌有關。（來源：台灣消化系醫學會理事長吳明賢）
但是該怎麼吃才能增加腸道益生菌？補充保健食品到底好不好？市面上販售的所謂「專利菌株」，會不會又只是趁機炒作起來的噱頭而已？我想，我們從「原始人」的角度說起，你就能馬上理解了。
原始人的故事
很久很久以前的原始人，為了飲水方便，想必都是住在水邊、呼吸新鮮空氣、想去哪裡就只能「用走的」。然後餐餐捕魚來吃、煮蛤蜊湯、摘取蔬果的果實嫩葉，生活好愜意。
可惜的是（?），那時候的人類是沒有所謂「洋芋片」可以吃的，那時候的水果多半都是酸的、稻米是有硬殼的、紅肉也是特別少見的（因為那時候的人類如果要獵殺山豬，四個人出門可能只有兩個半回來。）於是，海鮮、蔬果、胚芽米、多喝水、偶爾吃紅肉的低醣飲食，就是原始人最熟悉不過的日常。
很合理吧？講到這裡，你也應該懂得如何「養活腸道好菌」了。
當我們還是原始人的時候，這些益生菌就早已陪伴我們很久，我們吃什麼，益生菌就會跟著吃什麼。這也是為什麼就算經過200萬年的演化，現在所謂的腸道好菌、腸道益生菌，還是一樣喜歡吃膳食纖維（來自蔬果、硬殼稻米）、Omega-3（來自海鮮）、植化素（來自不同顏色蔬果）、還有多喝水。
因為這些食物，原本就是對人體最有益、最容易取得的食物。這些陪著我們「共餐」的益生菌，在習慣吃這些好食物之後，也變得頭好壯壯，幫助我們代謝壞油、代謝廢物、控制血糖，甚至死亡之後的殘骸還可以幫助我們對抗過敏。
但反觀造成你肥胖、高血糖的壞菌就剛好相反了。壞菌最討厭吃蔬菜水果、五穀雜糧，如果你平常只吃高熱量沒有營養的食物，例如洋芋片、精製糖，壞菌就會生長茁壯，然後好菌就會死給你看。因為祖先沒有這些食物阿！！
（相關文章：減醣體質能怎麼來？為何只有我的血糖高？胖瘦老鼠的腸道菌，也許給了我們答案）
這也是為什麼現在越來越多保健食品，都會強調自己的產品已經添加了益生菌「喜歡吃的食物」，表示自己的菌可以存活更久一點。
但難道這麼做就對腸胃比較好嗎？其實不然。近幾年研究有發現，我們的腸道就像是一個穩定的王國，每個人所需要的腸道菌都不相同，如果亂丟一通所謂的「好菌」進入身體，只會破壞腸道菌最講究的「生態平衡」。（來源）
關鍵不是保健食品
補充益生菌保健食品絕對不會是對的。
「這就像麻雀會偷吃稻米，所以你想要消滅麻雀。但如果有一天麻雀全都被你消滅了，你就會發現，稻米竟然長得更不好！因為蟲害來了。」吳明賢醫師比喻。
發明211餐盤，幫助病人減重控制血糖的宋晏仁醫師也曾說：儘管益生菌很重要，但並不需要做額外補充，假如你真的考慮額外補充一點益生菌，那麼我的建議是，千萬不要只用一個品牌、單一或少數菌種，否則長期下來，你的腸道菌反而又會偏向某些菌株，對腸道也不是健康的。（來源）對控制血糖也沒有幫助。（來源）
人體的腸道菌種類、數量，是市售產品的數百倍、數千萬倍，與其買什麼什麼菌株，一株兩株，不如把錢省下來，多吃一些對腸道菌有益的食物，對健康的效益反而更大。所以我主張，不應該用補充的方式來獲得益生菌，而是應該想辦法利用天然食物，因此培養好菌、調整我們的腸道「菌相」。
另外，在我之前的文章有提到，現今的保健食品裡面，只能存放「已知」的營養成分。任何會揮發、不容易保存的營養素，根本不可能變成藥丸。所以你根本就補充不到。更何況，能裝入保健食品裡的成分，就只有能在實驗室裡提煉出來的營養素而已，就算一顆綜合維他命包含20種營養素好了，但你一定比不上一顆蘋果裡面可能有其他200萬種隱藏的未知的營養素。以為吃保健食品就夠營養的人，真的會顧此失彼。
請回頭想一想我們的益生菌到底喜歡吃什麼，然後也想一想家裡的保健食品到底都添加了什麼東西。
我相信這時候的你，心裡的答案就已經很明朗了。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。