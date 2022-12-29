民進黨公布敗選檢討報告：黑道爭議、學術倫理、治安問題，林智堅：責無旁貸、誠摯道歉
我們想讓你知道的是
民進黨在九合一地方選舉中慘敗，選後中常會成立檢討小組，並提出檢討報告。因論文抄襲事件退選、甚至被連拔兩個學位的前新竹市長林智堅表示，整篇報告只點名了他一人，而未能拿下桃園市長一役，他也責無旁貸、誠摯道歉。
民進黨在九合一地方選舉中慘敗，選後中常會成立檢討小組，由中常委、前桃園市長鄭文燦擔任召集人，彙整中央黨部個部門的書面報告，以及縣市黨部主委、縣市首長候選人輔選團隊操盤手、社團幹部代表的意見，提出檢討報告。
鄭文燦昨（28）日公布報告內容，點出民進黨敗選的關鍵因素，在於中間選民及年輕族群選票的大幅流失。檢討小組認為，敗選的外部因素包含疫情衝擊和國際性通膨所導致的人民生活壓力、俄烏戰爭後兵役議題的溝通，以及黨內對論文事件、黑道爭議與治安事件的處理。內部因素包含疫情壓縮導致提名時程過晚、不利組織整合，重點選區面對三角督情勢掌握不足，議題設定困境與文宣網路攻防策略。
其中，在黑金爭議及重大治安議題上，檢討小組認為這扭曲了民眾對民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的形象，尤其未能及時有效說明黑金及重大治安事件，如88槍擊案、柬埔寨詐騙、新北桃園求職擄人案等等。
學倫事件點名林智堅，回稱：「選桃園不在我的人生規劃」
而在候選人的論文學術倫理事件的處置上，檢討小組認為，各校針對學倫事件的處理原則不一，各案件的處置不盡相同，黨內除了未能即時止血，還加深外界對民進黨處理態度的不滿，最終造成陣前換將、更影響年輕族群的信任，連帶影響其他縣市選情。
對此，因論文抄襲事件退選、甚至被連拔兩個學位的前新竹市長林智堅表示，整篇報告只點名了他一人，而未能拿下桃園市長一役，他也責無旁貸、誠摯道歉。
不過林智堅坦言，角逐桃園市長並不在他的人生規劃，之所以參選是配合民進黨整體選戰佈局，再來是希望「新竹經驗」能擴及其他縣市。會決定退選，是因為特定媒體與政治人物對論文事件的討論和操作，讓選戰徹底失焦。
針對林智堅「桃園市長不在人生規劃」的說法，前民進黨立委林濁水認為，不管他是不是半推半就出來選，「無論如何，誰疼愛到非挑出他來選不可？」他提及選後《ETtoday》民調顯示，有12.8％的民眾認為林智堅應該為民進黨大選大敗負責，陳時中只有7.9％、蘇貞昌只有5.9％、黨主席是44.5％，可見民進黨的檢討和民意落差太巨大了。
林濁水表示，雖然林智堅認錯道歉，但「真正的關鍵者呢」？他最後直指總統蔡英文不帶頭檢討，把檢討責任丟給鄭文燦，是為難鄭文燦了。
民進黨立委陳亭妃在看完檢討報告後，則認為報告雖直指黑金、候選人學倫事件、網路文宣戰，「那請問這些問題告一個段落了嗎？」他直言黑金、黑道變本加厲，繼續瘋狂地存在著。在沉思了一夜之後，他也問道：「那請問2024呢？」
根據《自由時報》報導，國民黨文傳會副主委林家興針對檢討報告則表示，敗選檢討報告應該由民眾打分數，民進黨應盡快以行動扭轉諸多錯誤的施政方向。他質疑，綠營敗選至今，行政院長蘇貞昌仍未下台、內閣也沒改組，讓人感受不到執政黨謙卑反省檢討的決心。
林家興認為，民眾會持續透過投票來表達對執政黨著失望與不滿，而國民黨也會繼續強力監督執政黨。
新聞來源
延伸閱讀
- 今年稅收超徵4500億元，跨黨派支持「還稅於民」，英系立委主張全民普發現金1萬元
- 民進黨應高舉「中華民國是台灣人民最大公約數」，少談務實台獨及台灣正名
- 趙介佑涉販毒詐欺二審判決出爐，聲明放棄交保上訴，並砲轟何志偉利用他政治鬥爭「欠缺道德與良心」
- 排黑修法時代力量批「轉移焦點」，綠委版本提公報不用列學歷、遭譏為己開脫
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航
Tags：
打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
全文連結
本文章內容由「兒福聯盟」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。