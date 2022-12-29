2022/12/29,
政治

民進黨公布敗選檢討報告：黑道爭議、學術倫理、治安問題，林智堅：責無旁貸、誠摯道歉

民進黨公布敗選檢討報告：黑道爭議、學術倫理、治安問題，林智堅：責無旁貸、誠摯道歉
前新竹市長林智堅因論文抄襲事件退選、甚至被連拔兩個學位｜Photo Credit：中央社

我們想讓你知道的是

民進黨在九合一地方選舉中慘敗，選後中常會成立檢討小組，並提出檢討報告。因論文抄襲事件退選、甚至被連拔兩個學位的前新竹市長林智堅表示，整篇報告只點名了他一人，而未能拿下桃園市長一役，他也責無旁貸、誠摯道歉。

民進黨在九合一地方選舉中慘敗，選後中常會成立檢討小組，由中常委、前桃園市長鄭文燦擔任召集人，彙整中央黨部個部門的書面報告，以及縣市黨部主委、縣市首長候選人輔選團隊操盤手、社團幹部代表的意見，提出檢討報告。

鄭文燦昨（28）日公布報告內容，點出民進黨敗選的關鍵因素，在於中間選民及年輕族群選票的大幅流失。檢討小組認為，敗選的外部因素包含疫情衝擊和國際性通膨所導致的人民生活壓力、俄烏戰爭後兵役議題的溝通，以及黨內對論文事件、黑道爭議與治安事件的處理。內部因素包含疫情壓縮導致提名時程過晚、不利組織整合，重點選區面對三角督情勢掌握不足，議題設定困境與文宣網路攻防策略。

其中，在黑金爭議及重大治安議題上，檢討小組認為這扭曲了民眾對民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的形象，尤其未能及時有效說明黑金及重大治安事件，如88槍擊案、柬埔寨詐騙、新北桃園求職擄人案等等。

學倫事件點名林智堅，回稱：「選桃園不在我的人生規劃」

而在候選人的論文學術倫理事件的處置上，檢討小組認為，各校針對學倫事件的處理原則不一，各案件的處置不盡相同，黨內除了未能即時止血，還加深外界對民進黨處理態度的不滿，最終造成陣前換將、更影響年輕族群的信任，連帶影響其他縣市選情。

對此，因論文抄襲事件退選、甚至被連拔兩個學位的前新竹市長林智堅表示，整篇報告只點名了他一人，而未能拿下桃園市長一役，他也責無旁貸、誠摯道歉。

不過林智堅坦言，角逐桃園市長並不在他的人生規劃，之所以參選是配合民進黨整體選戰佈局，再來是希望「新竹經驗」能擴及其他縣市。會決定退選，是因為特定媒體與政治人物對論文事件的討論和操作，讓選戰徹底失焦。

針對林智堅「桃園市長不在人生規劃」的說法，前民進黨立委林濁水認為，不管他是不是半推半就出來選，「無論如何，誰疼愛到非挑出他來選不可？」他提及選後《ETtoday》民調顯示，有12.8％的民眾認為林智堅應該為民進黨大選大敗負責，陳時中只有7.9％、蘇貞昌只有5.9％、黨主席是44.5％，可見民進黨的檢討和民意落差太巨大了。

林濁水表示，雖然林智堅認錯道歉，但「真正的關鍵者呢」？他最後直指總統蔡英文不帶頭檢討，把檢討責任丟給鄭文燦，是為難鄭文燦了。

民進黨立委陳亭妃在看完檢討報告後，則認為報告雖直指黑金、候選人學倫事件、網路文宣戰，「那請問這些問題告一個段落了嗎？」他直言黑金、黑道變本加厲，繼續瘋狂地存在著。在沉思了一夜之後，他也問道：「那請問2024呢？」

根據《自由時報》報導，國民黨文傳會副主委林家興針對檢討報告則表示，敗選檢討報告應該由民眾打分數，民進黨應盡快以行動扭轉諸多錯誤的施政方向。他質疑，綠營敗選至今，行政院長蘇貞昌仍未下台、內閣也沒改組，讓人感受不到執政黨謙卑反省檢討的決心。

林家興認為，民眾會持續透過投票來表達對執政黨著失望與不滿，而國民黨也會繼續強力監督執政黨。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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