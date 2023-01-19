2023/01/19,
職場

到新加坡當護理師：薪水福利怎麼算？和台灣一樣有學長姊制嗎？

到新加坡當護理師：薪水福利怎麼算？和台灣一樣有學長姊制嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

不知不覺在新加坡醫院工作邁入第六個年頭，從最初找工作及申請簽證的歷程，到新加坡醫院工作的概況介紹，都在這篇文章內。回想當時最吸引我的，就是一入職就有21天的年假......

文：懶人屎尿Bo

出國前：工作哪裡找？

從自己還是個護理系學生時，就不斷地被灌輸美國、澳洲護理工作是高薪水、低護病比，心中暗暗想著出社會後一定要努力考過英文檢定換照過去工作，話雖如此，開始在（台灣）醫院工作後，菜鳥面對的壓力和上班的勞累，都無法讓我在下班後可以好好準備考試。

直到有天，在網路上看到1111徵才網站貼出「招募新加坡護理師」，「新加坡」這個既熟悉又陌生的國度，從沒出現在我對未來的規劃當中，當時抱持著去聽聽看徵才說明會的心情應徵了。

在正式面試前，會先以Skype面談，稍微確認英文程度、學歷是否符合要求（大學、五專二技畢業學歷）。當年（2016）要求要有滿三年的工作經驗（我當時只有半年），但我在單位被部分學姊虐得不行，就想抓住任何一個可以帶我離開台灣的希望（對不起，我相信不是所有台灣護理職場都是這樣的，但我的經驗太慘痛了）。

面試過程

先附上整個流程時間軸：

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作者製作提供

當天前來參加面試的護理師多是透過1111人力銀行及meet.jobs得知徵才訊息（通常為新加坡方委託台灣徵才網站），開始前有說明會，讓大家了解新加坡護病比、薪水、年假等等福利，我當時因為下班前急救病人，完全錯過了說明會，卻還是勇敢的到新加坡上班了（看我有多想離開）。

新加坡的福利這邊只能概述，之後會拉文章更詳細討論！

薪水：畢竟本人還在新加坡上班，所以這個訊息有簽合約不得公開，但私訊粉專「懶人屎尿ＢＯ」我會告訴你的！

職位：有Registered Nurse（但新加坡習慣稱Staff Nurse）及Erolled Nurse兩種，Staff Nurse專職於發藥、在醫生病人及各科室間溝通、寫紀錄等等，Enrolled Nurse則類似台灣看護，要幫忙病人ADL如沐浴、換尿布等等，以及測量生命徵象。

護病比：我聽到每間醫院的護病比都有一點不同。我的醫院聽起來是最高的（所以就想其他可能會更少吧）。以一個B2等級的病房來說是2到3個護士共同照顧約15個病人（一個SN＋EN＋Floater），Floater在這邊是由SN擔任，幫忙發藥、換藥等等，所以新加坡來招募時會說護病比是1:5-6（當時有一點被騙到），但其實一名SN還是要負責15個病人的紀錄唷！

年假：一進來就是21天（我完全是為了這個去的！）但有一些醫院合約會稍微不同，基本上是14到21天之間。

病假：一年14天（三天不需要醫生證明），住院病假45天（包括住院或出院當天開的病假）。

班別：大花班。

語言：新式英文為主、中文、台語（福建話），另外可以學馬來話（新加坡官方語言之一）。

年終：跟合約相關，我聽到許多不同的方案。基本上醫院一年最少都會給1個月年終（HR說這個是欠員工的，因為一年52個禮拜除以4是13個月唷！）再加上表現（類似台灣的甲、乙、病等）發的年終，一年發兩次（這種發法會讓你在離職前思考一下，要不要領了錢再走，難怪我還沒走）。

  • 七月：｛表現年終（依表現乘以比例）｝× 75%
  • 十二月：剩下的25%＋ 1個月

薪資調整：每年會根據表現按比例調整底薪、或配合政府政策調薪。

額外福利：來回機票（做滿兩年提供，但來新加坡時他們會先給妳機票，做完兩年後提供回去機票）

接著由兩間不同醫院護理部主任及新加坡衛福部的主管全英文面試，不能選擇醫院，只能按分配過去面試其中一間醫院。

面試內容：

  • 自我介紹
  • 為什麼想來新加坡工作？（筆者有談到以前在紐西蘭Gap Year的工作經驗）
  • 你目前工作最大的困境是什麼？
  • 如果你的前輩叫你做一件你心中不確定或覺得不正確的事，你該怎麼辦？
  • 你有什麼問題想問我們嗎？

我還真的問了當時醫院的護理部主任，新加坡的職場學長學姊制嚴重不嚴重，她說不能說完全沒有，但不會像我經歷的這麼誇張（我當時面試24歲，犯了一個嚴重錯誤——抱怨自己現在的工作，奉勸各位年輕弟妹千萬不要這麼做），但好險還是被錄取，可能是看我太可憐了？

當天晚上主辦單位會通知面試過關的人隔天去參加筆試，那時候距離國考已經要兩年（基本上已經忘光）。題目有點像綜合版國考（英文），沒記錯的話當時只需要對一半（容易吧）。考完試後，主辦單位說他們會把答案紙寄去英國批改，大概於兩個禮拜後通知有沒有錄取。

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作者拍攝提供

出國前：「工作簽證」怎麼申請？

結果出爐後，就會有一位新加坡仲介聯絡你，後續準備文件申請工作簽證、合約。若是新加坡政府醫院委託，全程不需要付費，只需要付自己申請文件、公證費用！

護理師相較其他產業在申請工作簽上較為困難，需要的文件繁雜，相關醫療執照都需要拿到法院公證。身為第一批集體面試過去的護理師們文件四處碰壁，總共花了一年半才申請到工作簽證，好險後人較為順利，大概半年就能申請到了（沒疫情的狀態下）。

讓我列出當初準備文件，但年代久遠我可能不是記得很清楚。台灣比較麻煩的地方是，需要檢附中文及英文兩種版本（可能他們需要比對？），現在要求內容可能也不一樣。

  • 出生證明（中文＋英文翻譯版）公證
  • 戶籍證明（中文＋英文版）公證
  • 護理師證書（中文＋英文翻譯版）公證
  • 考試院證書（中文＋英文翻譯版）公證
  • 執業執照（中文＋英文翻譯版）公證
  • 畢業證書（中文＋英文版）
  • 大學成績單（中文＋英文版）
  • 醫院在職證明（英文版）
  • Details of service year gap（英文版）如果像我一樣畢業後沒馬上工作跑去紐西蘭，就要寫一封信解釋。

以上，很多、很複雜、很煩我知道，可是申請一次之後一勞永逸。不論你是要未來出國留學、申請永久居民身份、申請紐澳護理師執照，都可以直接拿來用！

中間有一度我申請到非常想要放棄，不知道新加坡的護理環境，一來一往的文件，加上我已經奴化適應台灣護理職場生涯，我差點想直接留在台灣。

當時受到一位學姊鼓勵，學姊非常資深、擁有知識和實力，但在官僚體系中像顆皮球一樣被踢來踢去，載浮載沉，她說：「去吧！不喜歡那邊的護理環境，台灣永遠是你的家、你的退路，你不去的話，二十年後你會站在我現在的位置，告訴學妹同一句話！」


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