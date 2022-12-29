婦團統計各縣市小內閣女性首長皆不到4成，桃園市降至18.75%大開性平倒車

婦女新知基金會在28日發布聲明表示，25日新任縣市首長宣誓就任，但統計新任小內閣性別比例後，發現各縣市的小內閣女性皆未達到4成，宜蘭縣、台北市、桃園市更在各縣市中墊底。其中，桃園市從37.25%降至18.75%，降幅達18.5%，落至倒數第3名，是當中唯一開性平倒車的縣市。

婦女新知分析：各縣市新上任女局處首長比例皆不到4成

婦女新知基金會統計新任小內閣性別比例，並比較新舊任變化，發現澎湖縣政府小內閣女性比例為21縣市中最高，達38.89%，高雄市政府與連江縣政府並居第二，女性局處首長皆佔37.5%。

不過，婦女新知基金會也表示，目前為止仍沒有任何一個新就任的地方政府小內閣，起用的女性局處首長佔比超過40%，只有澎湖縣「非常接近」，呼籲各縣市首長應重視女性及多元背景參政人才，女性一級首長比例應達四成。

婦女新知特別點名3縣市：宜蘭墊底僅4.76%、台北16.1%、桃園市降幅最大達18.5%

此外，婦女新知基金會更特別點名宜蘭縣、台北市、桃園市3個縣市整體的小內閣女性比例偏低，仍有改善空間。

首先，婦女新知基金會表示，在眾多縣市中墊底的宜蘭縣政府選前女性局處首長僅佔4.76%，在21名局處首長中僅主計處長為女性首長，林姿妙縣長連選連任，選後小內閣未變動，與倒數第2名的台北市政府差距超過10個百分比。

至於倒數第2名的台北市政府，婦女新知基金會則指出，儘管台北市政府是資源最豐厚的首都市政府，但在蔣萬安上任後，小內閣女性比例僅16.1%，與蔣萬安選前曾承諾小內閣任一性別不低於三分之一的意見相違悖。

​最後，倒數第3名的桃園市政府則是與舊任桃園市府相比退步最多，從37.25%降至18.75%，降幅達18.5%，落至倒數第3名，是所有縣市小內閣中女性比例唯一倒退的，其餘縣市小內閣女性比例多數微幅提升，或維持不變。

除了小內閣女性比例跌幅之外，婦女新知基金會更批評張善政競選時提出「婦幼局」的政見，強調毫無性別意識。

婦女新知基金會表示，照顧幼兒、保障幼兒權益為男女雙方、政府與社會的公共責任，該政見是違反了各國政府呼籲父親共同育兒的國際潮流及性別趨勢。同時，婦女新知也指出在更需要推動男人參與照顧的現實下，桃園市府何不成立「父幼局」更符合需求。

桃園市政府遭批女性局處首長比例不到2成，張善政：不能單從政務官比例來看

事實上，關於桃園市政府的小內閣女性比例，就曾在日前引發諸多熱議與批評。

曾任桃園市政府資訊科技局局長的余宛如在25日就指出，相較於前任市長鄭文燦任內一級機關有10位女性首長，張善政選前說重視女性並要成立婦幼局，但上任後32名一級機關局處長中，女性首長只有6位，若加上府一層共37位小內閣成員，女性只有7位。

余宛如說，相較於鄭文燦任內一、二級單位主管男女比為1比1，張善政的小內閣女性成員只有1成多不到2成，是性別平權開倒車且讓人失望的行為。

對此，《聯合新聞網》報導，桃園市長張善政27日出席活動時就指出，不會純粹從政務官女性比率來看，市府女性從業人員比率並不低，未來在人事升遷過程也會整體考慮，重視女性比率。張善政說，據市府人事處統計，市府員工目前共1萬3692人，其中男性8159人，女性5533人，男女比約6比4。

同時，根據《聯合新聞網》今（29）日報導，張善政也表示，團隊目前含桃園果菜公司董事長，有7位女性首長。未來會充分尊重，並提拔女性員工，其實不只小內閣，市府上下有非常多優秀的女性同仁，在事務官升遷上，會給女性員工充分的發揮及機會。

然而，桃園市議員許家睿在昨（28）日指出，桃園市政府與其大費周章成立婦幼局，倒不如勇敢任用女性一級機關首長。

「依現在桃園市府局處滿編的情況下，要新增成立婦幼局就得裁撤或整併既有局處，且保障婦幼權益本來就是社會局的核心業務，但要落實政見總不是請社會局換個招牌這麼簡單。」

許家睿強調，生理性別比例當然不是唯一的指標，市長能不能帶頭讓女性的觀點與聲音落實在施政上才是真正的重點，但張善政的人事佈局並未充分反映選前保障婦幼的政見，且依目前的人事佈局上看來，能夠再更進步一些。

婦女新知呼籲落實性別平等，各縣市應以女性局處首長佔比達4成為目標

至於其他縣市的狀況，婦女新知基金會則統計，新北市、屏東縣、嘉義縣及苗栗縣政府，小內閣女性比例皆有達三分之一。台中市盧秀燕市長連任後小內閣女性比例上升最多，自選前17.24%提升至選後27.59%，共增加了3名女性局處首長，但仍未達到三分之一。

因而，婦女新知基金會呼籲主政者積極發掘來自不同身份背景的人才，若已經有數個理想的人選，其能力與資歷不相上下，應優先任用當中女性與多元背景的人才，以女性局處首長佔比達四成為目標。

與此同時，婦女新知基金會也強調應積極起用具有性別意識的參政人才，深化地方治理團隊的性別意識，透過積極政策落實性別平等。

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責任編輯：賴冠伶

核稿編輯：翁世航

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