婦團統計各縣市小內閣女性首長皆不到4成，桃園市降至18.75%大開性平倒車
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婦女新知則統計，新北市政府、屏東縣政府、嘉義縣政府及苗栗縣政府，小內閣女性比例皆有達三分之一。台中市盧秀燕市長連任後小內閣女性比例上升最多，自選前17.24%提升至選後27.59%，共增加了3名女性局處首長，但仍未達到三分之一。
婦女新知基金會在28日發布聲明表示，25日新任縣市首長宣誓就任，但統計新任小內閣性別比例後，發現各縣市的小內閣女性皆未達到4成，宜蘭縣、台北市、桃園市更在各縣市中墊底。其中，桃園市從37.25%降至18.75%，降幅達18.5%，落至倒數第3名，是當中唯一開性平倒車的縣市。
婦女新知分析：各縣市新上任女局處首長比例皆不到4成
婦女新知基金會統計新任小內閣性別比例，並比較新舊任變化，發現澎湖縣政府小內閣女性比例為21縣市中最高，達38.89%，高雄市政府與連江縣政府並居第二，女性局處首長皆佔37.5%。
不過，婦女新知基金會也表示，目前為止仍沒有任何一個新就任的地方政府小內閣，起用的女性局處首長佔比超過40%，只有澎湖縣「非常接近」，呼籲各縣市首長應重視女性及多元背景參政人才，女性一級首長比例應達四成。
婦女新知特別點名3縣市：宜蘭墊底僅4.76%、台北16.1%、桃園市降幅最大達18.5%
此外，婦女新知基金會更特別點名宜蘭縣、台北市、桃園市3個縣市整體的小內閣女性比例偏低，仍有改善空間。
首先，婦女新知基金會表示，在眾多縣市中墊底的宜蘭縣政府選前女性局處首長僅佔4.76%，在21名局處首長中僅主計處長為女性首長，林姿妙縣長連選連任，選後小內閣未變動，與倒數第2名的台北市政府差距超過10個百分比。
至於倒數第2名的台北市政府，婦女新知基金會則指出，儘管台北市政府是資源最豐厚的首都市政府，但在蔣萬安上任後，小內閣女性比例僅16.1%，與蔣萬安選前曾承諾小內閣任一性別不低於三分之一的意見相違悖。
最後，倒數第3名的桃園市政府則是與舊任桃園市府相比退步最多，從37.25%降至18.75%，降幅達18.5%，落至倒數第3名，是所有縣市小內閣中女性比例唯一倒退的，其餘縣市小內閣女性比例多數微幅提升，或維持不變。
除了小內閣女性比例跌幅之外，婦女新知基金會更批評張善政競選時提出「婦幼局」的政見，強調毫無性別意識。
婦女新知基金會表示，照顧幼兒、保障幼兒權益為男女雙方、政府與社會的公共責任，該政見是違反了各國政府呼籲父親共同育兒的國際潮流及性別趨勢。同時，婦女新知也指出在更需要推動男人參與照顧的現實下，桃園市府何不成立「父幼局」更符合需求。
桃園市政府遭批女性局處首長比例不到2成，張善政：不能單從政務官比例來看
事實上，關於桃園市政府的小內閣女性比例，就曾在日前引發諸多熱議與批評。
曾任桃園市政府資訊科技局局長的余宛如在25日就指出，相較於前任市長鄭文燦任內一級機關有10位女性首長，張善政選前說重視女性並要成立婦幼局，但上任後32名一級機關局處長中，女性首長只有6位，若加上府一層共37位小內閣成員，女性只有7位。
余宛如說，相較於鄭文燦任內一、二級單位主管男女比為1比1，張善政的小內閣女性成員只有1成多不到2成，是性別平權開倒車且讓人失望的行為。
對此，《聯合新聞網》報導，桃園市長張善政27日出席活動時就指出，不會純粹從政務官女性比率來看，市府女性從業人員比率並不低，未來在人事升遷過程也會整體考慮，重視女性比率。張善政說，據市府人事處統計，市府員工目前共1萬3692人，其中男性8159人，女性5533人，男女比約6比4。
同時，根據《聯合新聞網》今（29）日報導，張善政也表示，團隊目前含桃園果菜公司董事長，有7位女性首長。未來會充分尊重，並提拔女性員工，其實不只小內閣，市府上下有非常多優秀的女性同仁，在事務官升遷上，會給女性員工充分的發揮及機會。
然而，桃園市議員許家睿在昨（28）日指出，桃園市政府與其大費周章成立婦幼局，倒不如勇敢任用女性一級機關首長。
「依現在桃園市府局處滿編的情況下，要新增成立婦幼局就得裁撤或整併既有局處，且保障婦幼權益本來就是社會局的核心業務，但要落實政見總不是請社會局換個招牌這麼簡單。」
許家睿強調，生理性別比例當然不是唯一的指標，市長能不能帶頭讓女性的觀點與聲音落實在施政上才是真正的重點，但張善政的人事佈局並未充分反映選前保障婦幼的政見，且依目前的人事佈局上看來，能夠再更進步一些。
婦女新知呼籲落實性別平等，各縣市應以女性局處首長佔比達4成為目標
至於其他縣市的狀況，婦女新知基金會則統計，新北市、屏東縣、嘉義縣及苗栗縣政府，小內閣女性比例皆有達三分之一。台中市盧秀燕市長連任後小內閣女性比例上升最多，自選前17.24%提升至選後27.59%，共增加了3名女性局處首長，但仍未達到三分之一。
因而，婦女新知基金會呼籲主政者積極發掘來自不同身份背景的人才，若已經有數個理想的人選，其能力與資歷不相上下，應優先任用當中女性與多元背景的人才，以女性局處首長佔比達四成為目標。
與此同時，婦女新知基金會也強調應積極起用具有性別意識的參政人才，深化地方治理團隊的性別意識，透過積極政策落實性別平等。
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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