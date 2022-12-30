「米克生活」音樂節：來自東南亞的移居者，面對大海吶喊對故鄉的思念

文：黃祺瑋（《港都認識王》導覽品牌創辦人）

12月17日當天高雄難得寒流來襲，開演前還下了雨，但依舊抵擋不住東南亞的熱浪來襲，台上的樂團不同的語言演唱歌曲，台下聚集了來自各個國家的在台工作者以及台灣的愛樂者，隨著音樂輕鬆搖擺。

當天開場的「SOUTHERN RIOT 南部鬧事團」，是這次特別邀請的樂團，是一支由在台的印尼移工組成的樂團，他們在高雄港區面向大海歌唱，對著他們的家鄉吶喊，時不時衝下台和民眾一起繞圈、衝撞，冬日午後，一場跨越國境語言的音樂慶典正式拉開序幕。

來自南台灣的移工噪音 情歌是溫柔的控訴

「SOUTHERN RIOT 南部鬧事團」2021年底成團，由台南、高雄和屏東的印尼移工組成的樂團，創作曲〈來自印尼移工的情歌〉是他們為了移工大遊行作的歌，龐克的聲響，大聲疾呼著眾多移工想要爭取的權益。聽著主唱A BU在台上大力嘶喊「亂七八糟」、「沒有用」，以印尼與為主要創作中夾雜的華語歌詞，A BU表示：「我們就想讓台灣人聽得懂。」他們立志發出「屬於南台灣的噪音」，目前有三首單曲，未來也不排斥在創作中加入台語。

樂團由主唱A BU、鼓手阿凱、吉他阿萬和貝斯阿立組成，談起成團的故事，也很符合他們的團名非常鬧事。2021年A BU來到屏東公園遇到阿萬，A BU說：「看到他一頭特別的髮型，雖然感覺有點像流氓，但我就覺得他會玩音樂。」始於一場搭訕，阿萬後來在找了他在台工作的國中同學阿立，以及原先在印尼就有在當鼓手的阿凱組團，就這樣從屏東公園輕鬆玩音樂，參與社會運動，這次竟然站上了音樂殿堂「高雄流行音樂中心」。

Photo Credit: 高雄流行音樂中心 SOUTHERN RIOT 南部鬧事團

Photo Credit: 高雄流行音樂中心 從一次搭訕而誕生的南部鬧事團

原來我們那麼近！生活的東南亞場景

​​在高雄，總數約有6萬5000名的外籍移工，他們是漁工、廠工以及離大家生活最近的家庭看護工，還有來台就讀建教合作班的學生。在台灣，有近70萬名的外籍移工，推算下來每35人就有1人是移工，每43人就有1人是新住民。

許多火車站、捷運站周圍聚集各式東南亞商店與餐廳，假日時移工便在這裡採購與聚會；之前排灣族歌手阿爆在得到金曲獎時，幽默地分享從路上看到河粉店和烤豬肉的招牌分佈就可以知道，原住民和新住民在台灣的比例。可見生活中的東南亞飲食場景，對照著台灣外籍移工以及新住民的人口。

音樂是串連起人們的共同語言，而華語樂壇與東南亞互動頻繁，從早期文夏的〈曼卡灣梭羅〉是印尼歌曲〈Bengawan Solo〉、草蜢〈失戀陣線聯盟〉及王心凌〈Woosa Woosa〉則是翻唱自泰國的流行音樂。

在米克生活，環遊一次東南亞

「幾十年前，印尼商店賣的食物就是一些家常菜，現在才慢慢開始有一些小點心、甜點出現。台灣人的舌頭也越來越東南亞了。」這次米克生活市集邀請高雄火車站前南國商圈參與出攤，商圈理事長說到這次除了個人工作室之外，平常需要顧店面的東南亞商店特定另請人手，一同響應這一次的市集。「但其實很多厲害的都沒有出來喔，可以親自到南華街看看。」高雄火車站旁的南華街，有許多東南亞的小吃店，走入巷內彷彿來到異國。即使天氣寒冷移到室內舉辦，還是澆熄不了這個「美食熱浪」，各個攤位擺上拿手好菜，濃烈的香氣與繽紛的色彩，就如同本次的「米克生活音樂節」一樣熱鬧。

這次邀請來自印尼的超人氣民謠樂團Soegi Bornean，他們的單曲〈Asmalibrasi〉在YouTube超過3900萬次點閱，表演前台下早已擠滿他們的粉絲等待他們，他們穿著印尼重要的傳統服飾蠟染布Batik演出，主唱Fanny用清澈有穿透力的嗓音將暖流送進每個觀眾的心裡，而台下的群眾熟知他們的歌曲，一首一首跟著樂團一起合唱。

演出到一半，主唱和團員們拿出預先準備好的紅白玫瑰花傳遞給台下觀眾，熱情的歌迷和台上用相同的語言對話，而台下一隻一隻的手機舉起，開著直播，和不能到場的家鄉夥伴以及家人分享著這難得的時光。

將思念與期許面向海歌唱

以東南亞音樂及文化為主題的「米克生活」音樂節，名稱的由來是「Migrants in Kaohsiung 」。是流行音樂場館首次以在高雄的移居者「M.I.K. 米克」為主題辦理的音樂盛事，這些在台灣的移居者在高雄港邊相聚，不同的文化在此交流，用音樂串聯起彼此的情感；這樣的音樂場景的確令人期待，藉由這樣的音樂活動，讓更多在台的工作者能有參與，用他們的聲音唱出他們心中的心中與期許。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：吳象元