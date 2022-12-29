今日本土2萬7803例、死亡36例，王必勝：第3波疫情已經確定開始，確診過也應施打次世代疫苗

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布國內新增2萬7955例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬7803例本土個案及152例境外移入。

指揮中心指出，今日新增36例本土病例死亡個案，為23例男性、13例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

針對先前0+7自主防疫規定，指揮中心發言人莊人祥公布最新修正，過去的規範禁止入境時自主防疫民眾前往醫院陪病、探病，現在改為「避免前往」，如果要前往，需要提供當天的快篩陰性證明。

Photo Credit：指揮中心

中國航班乘客加強檢疫，入境一律做唾液PCR

因應中國鬆綁防疫政策，指揮中心昨（28）日公布中國航班乘客加強檢疫專案，從1月1日開始，中國4個直航點搭乘直航班機來台的乘客，以及金馬地區民眾春節交通專案來台的乘客，都需要在機場、港埠進行唾液PCR檢驗，陽性檢體將送疾管署昆陽實驗室進行基因定序。

對此，莊人祥表示，雖然會對中國來的民眾做唾液PCR，但所有入境的民眾都還是會發給4劑快篩，和之前一樣。旅客入境當日或第一天，或是出現症狀時，都可以用快篩檢測，也需要2日內的快篩陰性結果才可以外出。

指揮官王必勝強調，這項新制的主要目的是儘早發現變異株，了解變異株的狀況，因此檢體才會送去做基因定序。昨天有在桃園機場看過場地，認為對中國來的乘客進行唾液PCR是可行的，也希望能順利減少對旅客的耽誤或干擾。

另外，指揮中心今日公布，從1月1日起，不具健保身分的非本國籍人士，如果在台期間確診，隔離治療費用須由確診者自付。而具備中華民國國籍、有健保身份的非本國籍人士，以及在台受到聘僱的外籍人士，確診隔離的相關費用仍由政府預算支應。

王必勝：曾確診也應盡快打次世代疫苗

王必勝在記者會中也提及，近日本土疫情升溫、確診人數增加快速，第3波疫情已經確定開始。因此，他呼籲無論是否確診過，只要符合間隔時間，都建議要接種BA.5次世代疫苗，因為最近發現重複確診比例增高，「雖然確診過、時間也比較久遠，不代表你就不會確診，或是有一定的保護力」。

至於有多少比例的民眾重複感染，醫療應變組副組長羅一鈞表示，從上一波疫情開始，就陸續從1-2％提升到最近的5％，目前維持在5％，沒有明顯大量竄升。

王必勝表示，現在次世代疫苗的覆蓋率大概只有12％左右，還相當的低，希望民眾可以在年前趕快去接種。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航