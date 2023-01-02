TNL+ 2023/01/02,
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台南2023年喜迎建城400週年，應該邀請殖民者荷蘭來「共襄盛舉」嗎？

台南2023年喜迎建城400週年，應該邀請殖民者荷蘭來「共襄盛舉」嗎？
Photo Credit: Joan Blaeu@Wiki Public Domain

我們想讓你知道的是

順著林濁水先生所問，一個符合邏輯的議題就是，既然熱蘭遮城是殖民主義的產物，我們有必要去紀念「被殖民400週年」嗎？印尼人抗議、台灣人慶祝，兩者差別是不是太大了？

12月19日，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）在海牙發表演講，正式為荷蘭在「奴隸制中的作用」道歉。這個演講在事前已經引發很大爭議，根據一項民意調查， 荷蘭本土成年人僅38％贊成。在被道歉的國家和地區，也並非人人受落，比如（荷屬）聖馬丁島總理就說「不接受」。

至於亞洲國家，前荷蘭殖民地印度尼西亞，更因為演講中沒有提到印尼，僅僅說「亞洲地區」而不高興。印尼外交部聲明，荷蘭應該正式向印尼為歷史上的奴隸貿易道歉。順便說一句，此前荷蘭發表過兩次聲明，分別為在印尼1945至1949年的殘酷統治和種族主義道歉，但同樣被印尼認為「不正式」而不接受。

此外，那些不接受的地區還認為，「道歉」不應該只是「空洞」的一紙聲明，還需要金錢補償才有誠意。

此事和台灣也有關係，因為，台灣正在準備熱烈慶祝明（2023）年熱蘭遮，即台南安平古堡，建城400週年（1623年建城）。著名政治家林濁水質疑：「舉辦『慶祝』荷蘭人建城台南400年，並邀請荷蘭來『共襄盛舉』，對勁嗎？」

這是一個很有意義的議題。但沒有簡單的答案。

在歐洲殖民史中，西班牙、葡萄牙是最早的兩國，從15世紀末就開始；荷蘭、英國和法國是第二批的後起之秀，大規模的殖民活動在一個世紀之後（16世紀末）；德國、義大利、比利時是更加後期的殖民國家，德國在19世紀後期統一之後才開始殖民擴張。至於俄羅斯，以伊凡四世時期的16世紀中期侵略兼併喀山汗國為標誌，擴張殖民的時間比西班牙葡萄牙稍晚，但它屬於「大陸性的擴張殖民」，與前面幾個國家不一樣。另外還有一些小型的殖民國（比如瑞典、丹麥、普魯士、薩克森、奧地利、蘇格蘭等等）。

荷蘭時稱「海上馬車夫」，以東印度公司（VOC）和西印度公司為主體的殖民活動聞名於世。荷蘭的殖民地大致分為幾個地區。

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