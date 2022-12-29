2022年第十三屆蹲點台灣線上頒獎典禮，數位連結帶來疫外驚喜，蹲點學生分享虛實整合成果

2022年第十三屆「蹲點‧台灣」頒獎典禮於線上舉辦，來自全台九個縣市的社區代表及北中南東各區域的大學生於線上相聚，表揚優秀團隊之餘也共享今年在疫情中遠距合作的成果與喜悅，並相約持續為社區永續發展努力。

「蹲點‧台灣」活動每年號召大學生兩人一組利用暑假到偏鄉社區蹲點15至20天，2022年則因應新冠疫情轉而以線上模式為主，並利用蹲點結束前的1～2天到當地『快閃實體蹲點』以補充線上蹲點資料的不足。為能實踐「一手服務，一手記錄」的活動核心精神，來自9所大學、12個不同科系共18位大學生運用各自的社會、教育、環境工程、語文創作、資訊傳播等所學專長，與位於全台各地的社區遠距合作，以虛實整合的方式執行蹲點計畫。

原本需要到社區實體駐點的蹲點活動，今年只能透過線上進行，蹲點學生與社區共同摸索合作方式。獲得「蹲點‧台灣 大賞獎」肯定的淡江大學黃薏亭表示「最難的還是協調時間」，與夥伴林詩珈堅持每週與臺東縣南迴健康促進關懷服務協會線上討論，善用資訊傳播系專長為協會成立的「捌個零社會企業」經營IG等社群媒體，並協拍宣傳影片。「捌個零社會企業」的經理邱雅茜在線上為學生喝采，開心表示與中華電信基金會已有多年合作默契，每年都很期待蹲點大學生來訪，今年學生也帶來許多觸發與活化的機會。中興大學環境工程系林欣穎與臺北教育大學語文與創作學系呂佩郁，則笑稱過程是「遠距離戀愛」，大多利用LINE聊天紀錄來溝通合作，也因此特別感謝夥伴在遠端的相互扶持，最後以自學、自製社群媒體聊天機器人獲得「數位多媒體創作獎」。

Photo Credit：中華電信基金會

參與「蹲點‧台灣」的社區多半地處偏遠，社區人口高齡化，因此在數位3C設備的使用上不但有城鄉落差，還有世代落差，大學青年進駐正好彌補數位人才空缺。臺灣師範大學華語文教學系温喬安、邱彥陵製作地方誌介紹雲林縣古坑鄉華南社區的特色產業與小農背後的故事，充滿主題設計與在地風情的作品獲得「社區地方誌創作獎」。雲林縣古坑鄉華南實驗國小的賴雅芬主任稱讚她們的熱情「讓社區長輩感覺倍受肯定，她們的活力也渲染了社區」，最後更與學生相約再聚首。

經過半年來與社區的聯繫、合作，蹲點學生與社區共同應證了科技始終來自於人性，虛實整合才能兼顧遠距連結的便利與近距離交流的溫暖。就讀高雄醫學大學的青佩樺、賴怡君獲得「最佳服務獎」，兩人結合醫學專長，先為北投硫磺谷社區設計用藥安全線上課程，實際到訪社區時則帶領長輩律動與伸展身體，虛實整合的靈活應變來自與社區發展協會的充分討論，也因此深獲在地好評。台灣城鄉特色發展協會祕書長吳盈慧於揭獎時表示，今年的蹲點過程重新定義服務「應是雙向協作的過程」，並可為彼此帶來靈活與彈性。

中華電信基金會董事長郭水義致詞表示，2022年「蹲點‧台灣」雖因疫情轉變型態，但結合中華電信的網路和雲端儲存服務，讓社區與學生能夠無後顧之憂地遠端協作、共享資訊，最後共同造就充滿驚喜的蹲點之旅。中華電信向來對提升離島、偏鄉、深山及沿海之行動通訊品質不遺餘力，並與基金會合作縮短城鄉與數位落差，未來也將持續攜手推動社區永續發展，同時透過「蹲點・台灣」活動培育更多青年種子，一起引領台灣的永續發展前進。

2022年第十三屆「蹲點‧台灣」頒獎典禮，於線上頒發最佳精神獎、網路行銷獎、數位多媒體創作獎、社區地方誌創作獎、最佳服務獎、「蹲點‧台灣」大賞獎等六大獎項。「蹲點‧台灣」活動由中華電信基金會和國立政治大學廣播電視學系共同舉辦，自2009年起已有全台超過40校80科系近六百位大學生投入，走遍全台近90個據點，累積數萬張記錄影像，為在地寫下珍貴故事，也為台灣永續發展鋪路。2023年春季可望揮別疫情再度招募大學團隊，活動詳情請見「蹲點‧台灣」官方網站。

2022年第十三屆「蹲點‧台灣」頒獎典禮線上看 https://fb.watch/hqPpmc1lwW/

2022第十三屆「蹲點‧台灣」成果: https://pse.is/4lzw7r