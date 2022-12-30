2022/12/30,
音樂

「看世界到處戰火正蔓延」：梅艷芳的愛和大愛

「看世界到處戰火正蔓延」：梅艷芳的愛和大愛
梅艷芳當年積極發起及參與港人「民主歌聲獻中華」「八九民運」籌款活動｜Photo Credit: 網上片段截圖

我們想讓你知道的是

梅艷芳有鮮明的政治立場，但在九十年代中後期，她開始多了在大陸工作，甚至有人評論她「轉軚」，拋棄了原本的立場。她卻認為不能以單一方式應對事情，要隨著情況的變化有所改動。放眼今天，這似乎可以成為新一代歌手的借鏡——愛從來都不只一種，愛的方法也是可流動多變。

文：吳子瑜（《給下一輪廣東歌盛世備忘錄──香港樂壇變奏》作者之一）

廣東歌近年因社會形勢以及疫情影響，再次掀起一股炙熱浪潮。當然有人會認為這只是「虛火」一場，但時代的更迭又讓人不其然回想起上一個廣東歌的盛世。而盛世的代表人物，自然少不了已去世19年但仍不斷被懷念的梅艷芳。

那時的廣東歌除了有帶領亞洲流行文化的前瞻性之外，叫人著迷至今的，還是有種活在自由文明城市的想像。歌詞涉及性別意識的解放、對物質城市的反思，甚至是擁抱世界、關懷世界的視野，如Beyond 的《Amani》、《海闊天空》或梅艷芳的《愛將》。

不過，鄧正健曾藉分析姜濤的《作品的說話》，提到廣東歌的反戰主題素來只有「愛與和平」之形，卻未及探討「戰爭倫理」之實，而姜的作品則以戰爭帶來的傷痛與人道精神作為歌曲中反戰的基礎。所以，姜濤以藝術宣揚和平的實踐，就遠遠拋離了過去廣東歌口號式的反戰立場。

以上的論述將兩個年代的作品作出區分和比較，但不能否認的是，兩個年代的廣東歌都同樣有對人道精神的關注。而且，就算上一個世代的廣東歌在內容上較流於表面，但卻有歌手以實際行動呈現了舊世代歌曲中那份無分身份、區域、階級的愛，相較於只是歌詞內容上的邏輯思維，真實行動可能更有意義。

梅姐以作品回應社會

回看八九十年代，主流歌手會以作品回應社會的例子不多，那些年通常都是達明一派、凡風、Beyond等樂隊創作關於移民潮、環保、學運等題材的歌曲。在主流歌手之中，梅艷芳則屬少數。

基於鄰近地區的政治經驗，香港人在經歷過去的政治問題時，都會勾起一些香港人關於人道危機的猜測或疑慮，而梅艷芳總會站在前線，給予港人安慰。

梅艷芳曾於2003年為沙士患者的家屬籌款，又曾經親力親為支持民主運動及成立慈善基金。除了籌辦活動，召集各大明星共襄盛舉，也會創作與計劃有關的主題歌，傳播文明社會對世界的關懷，協助貧窮、疾病、老弱及遭遇人道災難的人。

梅艷芳曾在1990年「香港心連心，凝聚每分光」演唱會上回應香港當時的移民潮，並稱香港永遠都是自己的家鄉，定會盡力讓香港更美好。她亦身體力行，成立了梅艷芳四海一心慈善基金，並製作了歌曲《四海一心》，歌詞中「要奮勇投向這真理／要決意達到這希冀」更是支持當年的民主運動，使香港及廣東歌在風雨飄搖的年代，仍然散發著人道精神的光。

當時，梅艷芳為了澄明她堅定的立場，還一度拒絕到大陸工作，辭演電影《阮玲玉》，並放棄大陸演唱會的機會，以行動證明了她對香港的愛。她的歌曲內容確實未必有如現今的新歌那麼複雜，但從簡單直接的歌詞，配合她的善舉，又讓廣東歌的意義在時代的烘托下顯得非凡。

政治立場與宗教情懷

梅艷芳有鮮明的政治立場，但在九十年代中後期，她開始多了在大陸工作，甚至有人評論她「轉軚」，拋棄了原本的立場。她卻認為不能以單一方式應對事情，要隨著情況的變化有所改動。放眼今天，這似乎可以成為新一代歌手的借鏡——愛從來都不只一種，愛的方法也是可流動多變。

梅艷芳曾在1998年於紅館舉行的「星雲法師佛學講座」擔任嘉賓，並獻唱《心經》一曲。她提及自己那幾年開始篤信佛教，研讀《心經》，她說《心經》讓她學習將事情放下。如果愛是一種形式，那麼梅艷芳在信教之後的愛，少了藉反抗明志，多了溝通、理解和包容，例如她也曾隨演藝人協會與中國官員商討在港演藝人的權益，繼續為香港服務。就算她在大陸的事業發展受阻，但她仍然可以成為慈善家，到大陸各地賑災，將對香港的愛，散發到更遠的地方。

按梅艷芳的觀點，如果只以單一方式行事，可能會讓更多可憐的生命失去救援，但如果換一種方式表達自己對世界的愛，或許會有意想不到的結果出現。就如吾爾開希最後仍能獲准參加梅艷芳的喪禮，因為這已經不是政治上的決定，而是人道上的安排。

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Photo Credit: Reuters/ 達志影像
被北京政府通緝的八九民運領袖吾爾開希，曾於2004年成功入境香港參與梅豔芳的喪禮。

今時今日香港觀眾仍然對於明星歌手有很多立場上的爭拗，並用一種特定的標準評論他們。但以梅艷芳的例子來看，愛的方法其實有很多種，拒絕與排斥可能未必比起包容和溝通更能表達對自己地方的愛。2023年在即，懷念梅姐之餘，希望香港在新的一年也可以有更多表達愛的方法。

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責任編輯：Alvin
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