TNL+ 2023/01/17,
藝文

回顧2022威尼斯雙年展：激進女權與當代噩夢，不僅僅是女性，更是我們地球全員的勝利

回顧2022威尼斯雙年展：激進女權與當代噩夢，不僅僅是女性，更是我們地球全員的勝利
Photo Credit: 作者拍攝

我們想讓你知道的是

讓我們從2022年底回顧今年的國際展覽大事——威尼斯雙年展。而今年威尼斯雙年展，展示了大量女性藝術家展品，是一個當代轉折點。但這並不像媒體所加油添醋，硬是強調女性戰勝男性的得標，如果仔細觀看、聆聽，雙年展處處充滿力量與發聲，這不僅僅是女性，而是我們地球全員的勝利。

今（2022）年第59屆威尼斯藝術雙年展國際展覽的創作主展，靈感汲取自超現實主義藝術家利奧諾拉・卡林頓（Leonora Carrington，1917-2011）於1950年代出版的小畫冊《夢之乳》（The Milk of Dreams）——幻想、噩夢以及介於兩者之間的奇夢異想。

而此前因全球疫情被迫取消，在今年歡欣復辟的威尼斯當代藝術雙年展，更類似大肆虐、大蕭條後的文藝復興。來自全球58個國家／地區，多達213位的藝術家與團隊以多元形式與素材，強調女性／非二元藝術家，並包括人類、動物和機械的超自然變形主題。

雙年展展場除了聖馬可廣場周邊藝廊，還有位於威尼斯老城東南區的藝術村花園以及兵工廠改造的工業建築群，三天套票無限自由進出的雙年展就像一場藝術馬拉松，需要耐力、體力與毅力，走走逛逛、停停看看，處處有學子訪問團，間間有驚喜。

320928832_1380069912821102_7997617745715
Photo Credit: 作者拍攝

雙年展的當代性

任教於紐約市立大學研究生中心的藝術史學家畢沙普（Claire Bishop），在〈當代美術館的當代性〉中便試圖釐清所謂「當代」的時間軸定義，變動之大，難以以單一地區定論：在1990年代末葉之時，當代幾乎是1945二戰結束後的同義詞；而千禧年到來，1989年則為「一個新時代的濫觴」，「當代」是宣稱柏林圍牆倒塌、共產主義在全球的衰亡以及全球化市場的興起。

然而，此年代劃分仍限於歐洲中心論的泥沼，因為以中華地區而言，「當代」藝術的起點，可追溯至1976年文化大革命的終結與改革運動的發端；而非洲的當代藝術起源，約莫在前殖民時期終結的1950-70年間，而首發於南非種族政策正式廢除、以及《當代非洲藝術》期刊發行的90年代。

因此，為當代藝術訂下時間斷代點的企圖註定是徒勞，因為無法涵蓋全球藝術家的多樣性。因此，2010年後發表的藝術著作論述，使當代藝術定義為「論述性」，而非「時間性」：「當代」具有的當下統一感涵蓋全球，包含各地區歷史時間軸的分裂斷層。

英國哲學家彼得奧斯朋認為當代「是一個停滯的時代」，其特徵是全球共產主義漸進式垮台後「無限延遲」的歷史僵局時代。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。