台積電翻版？田中貴金屬斥資35億日元於新竹湖口設立新廠房，穩定原材料供應
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透過新廠房的落成，目標是將貴金屬回收、提煉事業全部於台灣島內自行完成。亦可減少進出口成本。降低對國外的依賴與成本，田中貴金屬希望藉由擴大在台灣島內貴金屬回收・提煉業務一條龍化的回收服務，為循環型社會做為一示範。
文：洪塵
加強經濟安全保障，穩定11領域供應系統
為加強經濟保障，本（12）月20日日本政府依法將半導體、蓄電池等11個領域列為「特定重要物資」的產品。 2日制定的2022財務年度第2次追加預算中，預計撥出1兆358億日元。
將加強國內生產系統，並在目標領域擴大庫存。日本政府將為企業的努力提供財政支持。建立即使在緊急情況下海外供應中斷也能穩定供應的系統。
除了半導體和蓄電池外，還瞄準了永久電池、重要礦產、機床和工業器械、飛機零部件、雲端程式、天然氣、船舶零部件、抗菌物質製劑（抗菌藥物）、肥料等領域。
特定重要物資是今（2022）年5月頒布的《經濟安保推進法》的四大支柱之一。由於中美衝突、烏克蘭戰爭以及COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的影響，增加了供應鏈中斷的風險。
而關於特定重要物資，日本政府為設定了四個條件：（1）對人民的生存至關重要（2）目前過度依賴外部（3）具有供應中斷的可能性（4）極需確保穩定的供應。
台積電翻版，田中貴金屬斥資35億日元，新竹湖口建立大廠房
在這11個領域中，稀土等許多材料都來自中國。為了鼓勵企業建立可以擺脫對中國依賴的生產體系和供應鏈，日本致力將採購來源多元化。
索尼與台積電攜手於九州熊本進行設廠，起初構想也是為了打造日本當地半導體供應鏈。而近期，日本的田中貴金屬工業株式會社則是宣布了在台灣新竹縣湖口工廠設立新廠房。
台灣田中貴金屬於1987年建立新竹工廠，生產電氣接點。而後2005年建立湖口工廠，取得經濟部工業局核發之再利用許可進行貴金屬回收提煉業務。湖口工廠導入與日本工廠同等的貴金屬提煉設備，將斥資35億日元興建新廠房，預估於2025年上半年開始啟動。
以高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團，以貴金屬為中心展開相關活動。除了產業用貴金屬產品的製造和販售外，也供應資產型的貴金屬商品。田中貴金屬集團是全世界僅有五間，日本唯一一間的經世界最具權威的LBMA及LPPM認定的公認審查公司（Good Delivery Referee），擁有深度貴金屬分析技術，能對顧客的回收物進行正確的分析檢測。
穩定原材料減少進出口成本，培育循環型社會生態
為了在全球半導體市場擁有極大市佔率的半導體產業鏈的台灣，提供貴金屬回收一條龍服務以及進一步地擴展事業版圖，田中貴金屬工業株式會社將於2026年前擴大在台灣島內的貴金屬回收版圖，穩定供應貴金屬原材料。
透過新廠房的落成，目標是將貴金屬回收、提煉事業全部於台灣島內自行完成。亦可減少進出口成本。降低對國外的依賴與成本，田中貴金屬希望藉由擴大在台灣島內貴金屬回收・提煉業務一條龍化的回收服務，為循環型社會做為一示範。
強化日台地域交流 政調會長與參院幹事長相既來台訪問
除了民間企業，政府間的交流也不遑多讓。自民黨萩生田政調會長於10-12日訪問台灣，提及了「作為擁有自由、民主和法治共同價值的重要夥伴，希望能繼續推動日台關係的發展。」訪台行程除了拜訪蔡英文總統之外，也調整了與半導體企業幹部的會談。
隨著台海的情勢越發緊張，被視為前安倍首相的繼承者，這回萩生田政調會長的訪問也被視為是繼承前安倍首相的遺願，表示期待台海和平的堅定立場。
而26日訪台的自民黨幹事長世耕弘成，除了到前總統李登輝墓前致意外，也南下高雄市向安倍先生銅像敬獻花圈，表示「再次下定決心想繼承這兩位偉大政治家的思想」。
28日蔡英文總統與世耕弘成參院幹事長舉行會談，世耕參院幹事長提及了「國家安全保障戰略」「國家防衛戰略」「防衛力整備計畫」的「安保三文書」，加強日本的防衛能力。蔡英文總統也並表示日本、美國、歐盟（EU）等志同道合的國家將持續密切合作，共同維護地區和平穩定。
參考資料
- 経済安全保障「重要物資」半導体など11分野、閣議決定（日本經濟新聞）
- 自民・萩生田政調会長、台湾を来月訪問へ…自民三役の訪台は０３年以来（讀賣新聞）
- 田中貴金属工業、台湾・湖口工場に貴金属リサイクルの新棟を建設（オートメーション新聞）
- 蔡総統、自民・世耕氏と会談 台日米欧の連携による地域の安定維持に意欲／台湾（中央社日本語版）
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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