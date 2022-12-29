漢皇集團，以承諾為本、如實築家，2023年嶄新品牌形象，展現建造有感建築的決心

長期深耕於永和與中和的漢皇集團，多年來秉持承諾為本，如實築家的精神，打造一棟棟舒適安心的住宅，近年來更著力於都更與危老重建，於大台北地區展開新建案，以細膩精確的態度塑造城市美學與理想生活的實踐，持續傳遞土地與家的溫度。

在「漢皇集團 2023 美好展望－全新品牌識別發表會」上，揭開了集團未來的展望，以及全新的品牌識別設計。建築公司經營品牌的初衷，是為了讓每一棟建築作品，都可以維持一致的品質與風格，讓客戶能安心成家，漢皇集團秉持「在看不見的地方更用心」的理念，實現從住宅硬體到生活風格的質感呈現。

漢皇集團孫董事長在發表會上娓娓道來漢皇品牌發展的心路歷程，故事從2007的銀河水都開始。銀河水都是漢皇集團從一磚一瓦的投入的作品，董事長帶著團隊走到建築底下，看基礎、地樑，讓大家見證「基礎這麼勇！」。

在時機最壞的時候成功推案子，孫董事長感到滿足，卻不停滯於此。從第一個都更案2012 漢皇極品，到未來的 2024 永和 大陳辦公都更案 ，漢皇秉持土生土長、服務永和的理念，跟市政府來回溝通多次，直至誠意完整傳遞。

漢皇集團副總經理蔡孟言也透過發表會分享了品牌重塑的過程，預計於2023年啟用的全新識別系統，在logo的設計上也具有極大的意義，logo從霸氣的獅子轉化為由「HAN、 HUANG」兩字的開頭「H」交疊，呼應漢皇本業根基的鋼骨元素結合建築外觀的透視感特性，仿若一座山的意象更給人一目瞭然的穩重，象徵漢皇與所有客戶的關係都堅定不移。

全新的logo設計也象徵著漢皇在數十年間時間裡，更加穩固的精神與服務：在工法上因地制宜、專業上求新，結合專業的有感服務，呼應漢皇全新梳理的品牌核心價值「穩健信賴、與時俱進、永續共好」，團隊的每一位夥伴，都將在築家的過程中落實：建築的安心有感、客戶的服務貼心有感、住戶的生活品質有感。以此說明漢皇集團未來建造有感建築的決心。

發表會上也公開2023年漢皇集團的個案量能，大台北地區預計將有122億的總銷業績。除了甫公開銷售的漢皇里寓、漢皇開雲外，永和區的永安市場捷運站、永和路也都將有新作品推出。

更重要的是，在2023年，漢皇集團將首度踏入北市一級戰區，台北市中正區的武昌街與文山區的木柵路，都會有漢皇作品重磅推出。除此之外，現場也分享了與新北市政府攜手的永和大陳公辦都更案，單元六將在農曆年後進行選屋，為此案進度的一大躍進。

近年來，漢皇積極投入大台北地區的都市更新和危老建築重建計畫。比起一般單純的素地買賣，都更和危老案需要注入更多精力和時間，和不同的利害關係人進行溝通協調，這並不是一般建商願意投入的心力。

談及坐都更案的初心，漢皇集團董事長孫正乾表示：『大台北地區粗估有大概70％左右的住宅屋齡超過30年，而台灣既位於地震帶，加上921地震前的房屋耐震法規也不如現今成熟，使得許多老房的結構可能都不是那麼完善。』

都市更新極需團隊的專業度與塑造土地價值的能力，比起尋常建案，歷經更為複雜的溝通。有感於台灣天災頻繁，在地震發生時，極有可能讓人們的生命財產陷於危機，而屋主本身不具備改建老房屋的資源，漢皇期望為人們打造更安全的住所，因此儘管勞心又勞力，漢皇仍不畏艱辛地持續投入這個領域，也時刻謹記與地主合作，看著房子拆除的過程要背負的社會責任。

對漢皇而言，幫屋主重建家是重要的、偉大的事『漢皇要回饋社會，對於建設公司來說，參與都更案就是實踐企業社會責任的最好方式。』孫董事長說道。

提及回饋社會，漢皇集團近年來也積極參與各項公益活動， 秉持著雙和起家，取之於雙和、用之於雙和的精神， 2022年底開始與中、永和地區的餐飲業者合作待用餐服務，希望從最基本的生存溫飽，關懷這片家鄉土地上的所有住民。

明年三月份漢皇集團也將發起愛心捐血活動，希望能夠號召更多的善心人士共襄盛舉，共築人與人的溫暖聯繫。漢皇集團副董事長孫鼎翔始終相信「在幫助別人之前，先把身邊人照顧好」，穩定前行，就可以達到「漢皇到哪 愛心就到哪」的目標，拋磚引玉，讓溫度厚實於每個人心中。