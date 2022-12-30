台中公車憾事的原罪
我們想讓你知道的是
台中發生公車撞死人事件後，人們普遍檢討司機轉彎過快沒有禮讓，這點我不能說方向錯誤，但只要「根本」的問題沒有解決，諸如此類的事件只會在台灣一直重複發生，治本的方向還是必須來自於交通工程設計。首先先讓我們從空中看看事發的四岔路口......
台中公車撞死嬰兒的事件，我想給予一些不同的觀點。
台大交通組教授曾說：「事故後警方釐清責任，誰是第一、第二當事人，卻會因此忽略檢討路型。當事故登記『為何未注意車前狀況』或違規時，更應檢討的是『如何避免違規』，例如行穿線太遠、太長等。」
也許從影片來看，公車司機左轉的速度的確不慢，但網路或新聞普遍檢討司機轉彎過快沒有禮讓，這點我不能說方向錯誤，但方向太狹隘，會導致沒去注意到根本的問題。
而只要「根本」的問題沒有解決，諸如此類的事件只會在台灣一直重複發生。
我認為治本的方向還是必須來自於交通工程設計。為什麼？以下娓娓道來。
道路幾何現況
可以看到，這不是個普通的T字路口，也不是十字路口，它竟然是個四叉路口。
其中行人過馬路需要注意到三個方向的車流：
- 學士路往南右轉往柳川西路
- 學士路往北左轉往英才路（本次事件的公車路線）
- 學士路往北左轉往柳川西路
這同時也需要注意到太多方向了吧！為什麼？
這是因為行人需要穿越「過長」的斑馬線而導致的。
另外，受害者也不太可能去注意到有公車，因為當行人正準備過路口的時候，此公車根本還在後方很遠處。
以下則分享一些道路設計觀點。
道路設計建議
- 拆分斑馬線的路段：這裡有兩個路口，因此需要拆分成兩段斑馬線，這樣行人一次可以只關注一個路口。
- 設置行人庇護島：除了可以增加駕駛的轉彎半徑（減速效果），還可以提供行人一個屏障。
- 行人空間的創造與外推：這就是就是台灣普遍的問題，道路有太多太寬的路肩，舉凡歐美日先進國家，你不會看到這種模糊不清不知道要給誰使用的路肩，路口應該要外推人行空間，同時也等於讓斑馬線有個後退的空間。
以上三點，可以「超級大幅縮短」行人單次過馬路的距離，也會讓轉彎的車輛難以達到同時高速及切道路中線的條件，減速及增加轉彎半徑是必然的效果，除非想要撞上庇護島。
下圖紅線是原本轉彎路徑；綠線是路口改造後的轉彎路徑。
結語
另外，回到我說的，根本的問題沒有解決，諸如此類的事件只會在台灣一直重複發生這句。
捫心自問，不管是有沒有受教育的各位，大家都應該有植入「不要超速行駛」的觀念，但是沒有吃過超速罰單的人少之又少對吧，這是為什麼？是教育不夠嗎？如果大家都有這樣的教育基礎，那應該只有少數人有繳超速罰單的經驗吧。
其實真正的主因應該還是來自於該道路設計與速限限制的數值有著矛盾的地方。道路設計應該是要做到它直覺讓你感到需要慢下來行駛，而不是寬度跟高速公路一樣寬卻叫你只能開50。
我相信，雖然該司機轉彎速度頗快，但可能也真的沒有注意到行人，因為這個地方的路型就是允許他這樣的駕駛模式。如果一直去探討「公車司機都沒水準一直搶快不禮讓」，就如同探討「為什麼你會超速吃到罰單」的邏輯是一樣的。超速有錯，但探討問題的方向錯了就無法解決問題。
這就是所謂「根本」的問題沒解決，未來繼續吃超速罰單只是一個必然的結果。
以上我不是護航司機，司機有不對的地方，但也有無奈的地方，一件事情的因果，有時後不是一直抓誰對誰錯就能解決的，而是要思考背後系統性的根因。
檢討司機的同時，請不要忘記，真正的重點不是司機，而是道路設計，這就是為什麼台灣會被叫做行人地獄的原因。
這背後，都是好幾個家庭的犧牲啊。
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。