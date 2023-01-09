TNL+ 2023/01/09,
拉美

海地面臨幫派、經濟和政治三重危機的人道主義災難，中國是否會在美國「後院」趁亂出手？

海地面臨幫派、經濟和政治三重危機的人道主義災難，中國是否會在美國「後院」趁亂出手？
Photo Credit: AP / 達志影像

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海地政府9月11日宣布將减少燃料補贴，將資金改運用於其他社會福利項目，此舉造成燃料價格大漲，引發以首都太子港為主的全國性民眾抗議，並要求亨利總理下台。首都主要油庫為黑幫控制達一個半月，醫療系統運作受到嚴重影響，商業活動被迫減少營業時間或關閉，加上霍亂疫情重新爆發，海地面臨國內幫派暴動、民生用品短缺等嚴重問題。海地政府於10月9日致函聯合國秘書長，正式請求聯合國派軍干預。

文：楊建平（宏都拉斯國防大學榮譽教授）

海地於1804年1月脫離法國獨立，是拉丁美洲第一個獨立及黑人統治的國家，為西半球最貧窮的國家。海地獨立後兩個世紀以來，政治貪腐嚴重，地震颶風天災不斷，黑幫橫行，美國曾派軍占領19年，聯合國曾派駐維和部隊15年，經濟高度依賴外援，近年來又遭受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐，被稱為上帝最不眷顧的國家。

海地面臨幫派、經濟和政治三重危機的人道主義災難

海地自2021年7月7日摩依士（Jovenel Moïse）總統遇刺身亡後，依海地憲法規定，應由國會推選臨時總統，但海地國會選舉延宕已久，參議院30名參議員中20名及全體119名眾議院議員任期於2020年1月屆滿，眾議院已解散，參議院只有三分之一（10名）參議員，國會因而無法正常運作。最高法院院長於2021年6月因新冠病毒逝世。原預計就職總理的亨利（Ariel Henry），因摩依士總統遇刺未能就職，後在美國支持下出任總理，並代理總統職務，其合法性具有爭議。

海地約有100個幫派，每個有力幫派幕後均有支持的政治勢力，例如最大的G9 and Family （G9 Fanmi e Alye, G9 Family and Allies）幫，為首都太子港最大的9個幫派所組成之聯盟，領導者為前國家警察警官Jimmy Chérizier，與前總統摩依士領導的執政黨「海地光頭黨」（Haitian TetKale Party, PHTK）關係密切。黑幫與政治掛勾，平時可掌控社會抗議活動，攻擊敵對政治勢力，選舉時並可掌控選票。

海地黑幫火力遠較腐敗且裝備不良的國家警察強大，在地方上黑幫甚至可以決定國際人道賑災物資的分配。世界糧食計畫署（WFP）在海地的倉庫亦遭到黑幫打劫，造成價值500萬美元的2000噸糧食損失。2021年10月16日，16名美國傳教士被黑幫綁架；聯合國駐海地辦公室人員及外交官遭綁架時有所聞；2022年間海地最高法院五度為黑幫侵入，劫走所有司法文件。

海地黑幫的武器及彈藥大部分經由美國邁阿密走私進口，2022年7月1日，海地海關由來自美國的貨櫃中查獲12萬發步槍彈走私。聯合國安理會遲至2022年7月15日終於通過美國和墨西哥的提案，呼籲各國禁止向在海地活動的幫派轉運武器。

海地政府請求聯合國派兵協助解決國內人道危機

2004年4月年4月30日，聯合國安全理事會決議設立「聯合國駐海地特派穩定團」（United Nations Stabilization Mission in Haiti, MINUSTAH），聯合國維和部隊由巴西等國約一萬名軍警組成；2017年縮減規模為約1300名警察等組成的「聯合國駐海地司法支助團」（United Nations Justice Support in Haiti）。2019年維和部隊完全撤離，另於10月16日成立「聯合國駐海地整合辦公室」（United Nations Integrated Office In Haiti, BINUH），統合十餘個在海地執行人道援助的國際機構。

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