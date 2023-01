海地面臨幫派、經濟和政治三重危機的人道主義災難，中國是否會在美國「後院」趁亂出手？

文:楊建平(宏都拉斯國防大學榮譽教授)

海地於1804年1月脫離法國獨立,是拉丁美洲第一個獨立及黑人統治的國家,為西半球最貧窮的國家。海地獨立後兩個世紀以來,政治貪腐嚴重,地震颶風天災不斷,黑幫橫行,美國曾派軍占領19年,聯合國曾派駐維和部隊15年,經濟高度依賴外援,近年來又遭受COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情肆虐,被稱為上帝最不眷顧的國家。

海地面臨幫派、經濟和政治三重危機的人道主義災難

海地自2021年7月7日摩依士(Jovenel Moïse)總統遇刺身亡後,依海地憲法規定,應由國會推選臨時總統,但海地國會選舉延宕已久,參議院30名參議員中20名及全體119名眾議院議員任期於2020年1月屆滿,眾議院已解散,參議院只有三分之一(10名)參議員,國會因而無法正常運作。最高法院院長於2021年6月因新冠病毒逝世。原預計就職總理的亨利(Ariel Henry),因摩依士總統遇刺未能就職,後在美國支持下出任總理,並代理總統職務,其合法性具有爭議。

海地約有100個幫派,每個有力幫派幕後均有支持的政治勢力,例如最大的G9 and Family (G9 Fanmi e Alye, G9 Family and Allies)幫,為首都太子港最大的9個幫派所組成之聯盟,領導者為前國家警察警官Jimmy Chérizier,與前總統摩依士領導的執政黨「海地光頭黨」(Haitian TetKale Party, PHTK)關係密切。黑幫與政治掛勾,平時可掌控社會抗議活動,攻擊敵對政治勢力,選舉時並可掌控選票。

海地黑幫火力遠較腐敗且裝備不良的國家警察強大,在地方上黑幫甚至可以決定國際人道賑災物資的分配。世界糧食計畫署(WFP)在海地的倉庫亦遭到黑幫打劫,造成價值500萬美元的2000噸糧食損失。2021年10月16日,16名美國傳教士被黑幫綁架;聯合國駐海地辦公室人員及外交官遭綁架時有所聞;2022年間海地最高法院五度為黑幫侵入,劫走所有司法文件。

海地黑幫的武器及彈藥大部分經由美國邁阿密走私進口,2022年7月1日,海地海關由來自美國的貨櫃中查獲12萬發步槍彈走私。聯合國安理會遲至2022年7月15日終於通過美國和墨西哥的提案,呼籲各國禁止向在海地活動的幫派轉運武器。

海地政府請求聯合國派兵協助解決國內人道危機

2004年4月年4月30日,聯合國安全理事會決議設立「聯合國駐海地特派穩定團」(United Nations Stabilization Mission in Haiti, MINUSTAH),聯合國維和部隊由巴西等國約一萬名軍警組成;2017年縮減規模為約1300名警察等組成的「聯合國駐海地司法支助團」(United Nations Justice Support in Haiti)。2019年維和部隊完全撤離,另於10月16日成立「聯合國駐海地整合辦公室」(United Nations Integrated Office In Haiti, BINUH),統合十餘個在海地執行人道援助的國際機構。