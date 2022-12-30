中國官媒2022年國內10大新聞「滿滿正能量」，與入口網站網易評選「差很大」
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由入口網站網易選出的相關新聞，呈現出完全不同於官媒表述的2022年，更為貼近民生民情，29日在微信受到網友許多轉發，但在多個平台上都不斷被下架，也不斷由網友重新上架，有如與網管人員「賽跑」。被下架的影片「網易新聞2022年度盤點：致敬每一個扛住了生活的平凡人」剪輯了許多影音片段，可看出疫情封控造成的悲劇最令人刻骨銘心。
（中央社）中國官媒《新華社》29日晚間評選出2022年國內10大新聞，內容充滿正能量，與此同時，入口網站網易的年度新聞盤點，列入上海等地封城相關的惡性事件，以及鐵鏈女事件、東方航空墜毀等，不斷遭網管刪除。
2022年中國多地封控、經濟深受衝擊，不過，《新華社》的10大新聞相關表述是「中國經濟穩字當頭、穩中求進」，其他按時間排序，包括：北京冬奧會舉行、「隆重慶祝香港回歸祖國25週年」、「堅決粉碎台獨分裂和外部勢力干涉圖謀」、中共20大召開、中國太空站建設取得突破、「元首外交引領中國特色大國外交闊步前行」、「保障和改善民生惠及千家萬戶」、江澤民逝世，最後一則是「科學精準優化完善新冠疫情防控措施」。
而由入口網站網易選出的相關新聞，呈現出完全不同於官媒表述的2022年，更為貼近民生民情，29日在微信受到網友許多轉發，但在多個平台上都不斷被下架，也不斷由網友重新上架，有如與網管人員「賽跑」。
被下架的影片「網易新聞2022年度盤點：致敬每一個扛住了生活的平凡人」剪輯了許多影音片段，可看出疫情封控造成的悲劇最令人刻骨銘心。推特帳號「李老師不是你老師」也推文分享此影片。
影片內容包括上海老人因妻子染疫被拉去方艙，在微信群組向鄰居道歉，希望大家不要受到影響；封控期間有小孩發燒，其母親挨家敲門求退燒藥，她哀告：「打了急救熱線，但是對方告知還有300人排隊。」
還有上海因疫情暫停公共交通時，有患癌的女士掀起自己的光頭，表示自己是要去醫院化療，但已經走不動；西安一個居民出門買饅頭，結果被防疫人員群毆；七旬獨居長者封控期間不會用手機買菜，崩潰大哭；因防疫無法回家的貨車司機，聽說母親病危跪地哭訴。但也有許多小市民彼此互助的溫馨時刻，以及為生計奔波之際，動人親情流露的暖心畫面。
江蘇豐縣一名生了8個孩子的女人被拴著鐵鏈生活；東方航空墜毀，機上132人罹難；長沙6層樓倒塌，53人遇難；「唐山打人案」、烏魯木齊居民樓在封控期間火災釀10死等也都出現在影片中。
微博帳號「網易新聞客戶端」發文說，這一年，中國人說得最多的就是「見證歷史」，大家見證了波及每個人的嚴密防疫、名人接連過世以及駭人聽聞的唐山打人事件，影片選擇更多關心快遞小哥、保潔阿姨、獨居老人、貨車司機這些平凡人。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8