TNL+ 2022/12/30,
影劇

【10位影評人嚴選2022年最佳電影】疫情、戰爭、通膨等惡劣環境之下，影像如何重聚人心？

【10位影評人嚴選2022年最佳電影】疫情、戰爭、通膨等惡劣環境之下，影像如何重聚人心？
Photo Credit: 關鍵評論網製圖

我們想讓你知道的是

《關鍵評論網》邀請10位影評人，分別選出自己心中今年度的最佳電影，並親自撰寫短評理由。評選規則是2022年在台灣院線、影展或是串流首度能看到的新作（僅限以正規方式），不分國內外，不包含數位修復。希望透過影像與文字，藉以回望今年。而在這些電影之中，《媽的多重宇宙》、《世界上最爛的人》、《哈勇家》等片皆入榜，此外，還有哪些電影進入榜單？各影評人的理由又是什麼？

今（2022）年即將結束，今年全世界乃至於台灣，逐漸嘗試從疫情陰霾出走，而後進入所謂的「後疫情時代」。但籠罩於今年的時代氛圍，已非疫情，瞬息萬變，取而代之的，是今年2月爆發的烏俄戰爭，讓世界局勢更加動盪不安。

疫情、戰爭、通膨，影響是全面性的，而當代世界逐步逼向左右翼的極兩端，甚至可能創造新冷戰時代，歐美集團與中俄北韓的強權對抗似乎成了無法避免的態勢，再從民主、政治、極權、戰爭等關鍵字出發，電影作為映照時代的多重鏡像，該如何從群體切向個人？影像又該如何作為錨點，向下扎點，定出時代？

有鑑於此，《關鍵評論網》邀請10位影評人，分別選出自己心中今年度的最佳電影，並親自撰寫短評理由。評選規則是2022年在台灣院線、影展或是串流首度能看到的新作（僅限以正規方式），不分國內外，不包含數位修復。希望透過影像與文字，藉以回望今年，企圖定義時代。

以下排序依交稿時間先後決定。

日本名導濱口竜介透過《在車上》的片頭場序，直指這件事——「人與人的關係是虛的、故事是虛的、性愛是虛的、鏡像是虛的。」進而打破真實，建立角色的虛空狀態，而後開展的提問是：「一個人有沒有可能真的理解另一個人？」

而在將近三小時的篇幅中，濱口竜介在「紅車」與「劇場」的場域之中，處理了語言／身體／人際／情慾／夢境／真實／虛幻／現實等多重關係與體制，在不斷建構之中再將之打破，而影像就在循環的反覆之中，走入了真實的邊境雪漠。

濱口竜介作為影像支配者的終極試煉，終在雪漠的凍土中找到生而為人的存在意義，與假道貿然就此別離，濱口竜介最終回到廣島透過無聲手語告訴觀眾，面對生活的種種假象，我們還能怎麼辦呢，只能好好活著，然後靜靜地等待死亡（或是果陀），當這一天（真實）來臨時，請好好迎接冥界之夢的溫柔鄉。這樣的結語並非屈服於溫情之下，反倒是濱口竜介識別虛幻，逼近真實，得出的溫柔仰嘆。

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