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泰國阿瑜陀耶王國的建城傳說：第一代國王竟是納萊神從肚臍生出來的？

泰國阿瑜陀耶王國的建城傳說：第一代國王竟是納萊神從肚臍生出來的？
阿瑜陀耶遺蹟公園三古塔。Photo Credit： Gisling CC BY 3.0

我們想讓你知道的是

在泰國史詩《拉瑪堅》中，阿瑜陀耶王國的第一代國王「阿諾瑪丹王」，是納萊神打敗金目阿修羅後，在乳海休息時從肚臍生出來的。於是濕婆神下令讓納萊神之子下凡成為人間的王族，並下令讓因陀羅去建造一座城市，那就是如今位於泰國大城府的阿瑜陀耶古城。

關於阿瑜陀耶王國建立的故事，筆者在《泰國77府徽宗教篇（上）》一文有提過，該故事的重點在於建城儀式中獲得了濕婆神的法器，這種神蹟的展現讓這座城市有著高尚的地位。

近期筆者在整理《拉瑪堅》故事時，發現玉佛寺壁畫中的《拉瑪堅》故事也有談到阿瑜陀耶的傳說，而這個不僅跟毗濕奴的某一世轉世有關，甚至也改編了印度教毗濕奴派的某個傳說。而且以往在介紹毗濕奴十種化身時，並不會特別說明這些化身之間的連貫性，但在泰版《拉瑪堅》的故事中，毗濕奴的不同化身之間有著連貫性，這也是印度神話在泰國在地化後的差異之一。

在印度教的傳說中，梵天的誕生有著許多的說法，其中一個說法是說梵天是從毗濕奴的肚臍中誕生，雖然這種說法也存在於泰國，不過泰國並不是使用毗濕奴一詞，而是使用納萊神（พระนารายณ์），雖然同樣是毗濕奴的一個尊稱，但在泰國多數的描述中都使用這個稱呼，其中就包含被稱為「泰國七大帝」之一的阿瑜陀耶王朝時期的納萊大帝

但是在玉佛寺的《拉瑪堅》故事當中卻不是這樣描述的，從納萊神的肚臍誕生的並不是梵天，而是具有毗濕奴血統的天神之子，而且阿瑜陀耶就是為了毗濕奴之子所建造的城市，接下來筆者就以玉佛寺的《拉瑪堅》當中的《拉瑪堅預言篇》來完整描述。

阿瑜陀耶—納萊神之子的居城

在《拉瑪堅》第一章的「建立阿瑜陀耶」故事中，先提到的是有一位名為金目（หิรัณยากษะ）的阿修羅，在人世間到處破壞，並把大地捲起來，使萬物失去生存空間，而納萊神為了拯救人間而化身為白色的野豬「婆羅訶（วราหะ）」，在打敗金目後便以豬角將捲曲的大地頂開，使大地重新恢復原貌，人間又再次恢復和平。

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Photo Credit：洪銘謙
玉佛寺的壁畫：納萊神化身白色野豬打敗金目

納萊神完成任務後回到自己居住的乳海，躺在擁有千顆龍頭的神龍之王身上休息，結果納萊神的肚臍上誕生了一位天神之子（พระกุมาร）。於是納萊神便帶著自己的兒子去拜見濕婆神，並報告自己的任務已經完成，濕婆神聽完後相當愉悅，便下令讓納萊神之子下凡成為人間的王族，並下令讓因陀羅去建造一座城市。

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Photo Credit:Ramanarayanadatta Sastri, Public domain, via Wikimedia Commons
在印度教傳說中，毗濕奴打敗金目之後，在乳海休息，然後肚臍生出一位男孩。

於是因陀羅便來到南瞻部洲與四位魯士碰面商討，而這四位魯士便建議將這座給予納萊神之子的城市建造於名為「陀羅缽地（ทวาราวดี）」的森林之中，並命名為「阿瑜陀耶陀羅缽地城（กรุงศรีอยุธยาทวาราวดี）」，完成建城任務的因陀羅便返回天界向濕婆神覆命。

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