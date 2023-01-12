《世界鐵道大探索3 世界的鐵道博物館》：國家科技實力與文化傳承的整合，博物館成功經營需同時滿足CEEO這四個條件
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繁體中文第一本世界鐵道博物館全圖鑑！蘇昭旭老師花費二十多年的研究與記錄，帶領你認識鐵道分類學。從全球鐵道博物館案例，認識世界各國鐵道博物館的特色：從各博物館類型與模式，認識永續經營的關鍵因素。
文：蘇昭旭
鐵道博物館的規模與功能——科技實力與文化傳承的整合
鐵道，是人類近代史百年以來的運輸動脈；火車，是今日不分老少的共同記憶。尤其是從前蒸汽火車的時代，響徹雲霄的鳴笛聲、淒嗆的節奏、濃濃的黑煙，凝聚成離鄉遊子的夢影。當蒸汽火車汽笛一鳴，巨輪帶動車廂往前飛奔之際，不但掀起穿越時空與親切鄉愁的記憶，也帶領國家走過戰後「經濟起飛」的年代。
然而，再燦爛的風華也有落幕的時刻。二次大戰結束之後，柴油內燃機車的崛起使得蒸汽火車逐漸卸下光環，電力機車而後挑起大梁，再加上電聯車普及化的便利與高鐵路網的架設，在在讓人重新定義與認識火車。
雖然追求高品質的服務與高科技的速度，是鐵路現代生存經營的不二法門，但若因為追求進步而讓曾經重要的文物盡數流毀失去，只剩不停更迭的新車「驚奇」，將難掩「失根」的遺憾，永遠沒有回首、新舊並存的「溫馨」。因此，該如何揉合科技實力與文化傳承，兼容並蓄，是鐵道發展的重大課題。
鐵道博物館的意義
因此，鐵道博物館（Railway Museum）存在的意義，就是要將鐵道文物做系統的整理及保存，就像國家重視自身歷史一樣。鐵道博物館的設立，既不是為了少數人的懷念或追憶，也不是為了滿足鐵道迷，而是在文物保存的制度下，珍視其科技發展的「歷史軌跡」；讓一切重要的努力都能為後人所記憶，在潛移默化間使當下的經營者知其重任，主動延續傳承鐵道文明的歷史責任。
而鐵道文物本身就是歷史軌跡的一部分；既是當代科技文明的「縮影」， 也是當地人民生活的「記憶」，不論是有形的鐵道車輛、車站，或是無形的制度，都是鐵道文化的一部分，而這些鐵道文化皆附生於鐵道文物的保存之中。由此可見，鐵道博物館的責任重大，它開創了國民的大格局與新視野，讓鐵道科技與歷史文明得以世代傳承。
回顧1829年，英國首先開啟了蒸汽機車營運的歷史：1857年隸屬大英博物館體系的倫敦科學博物館便開始收藏鐵道文物，例如1814年現存最古老的蒸汽火車。1975年，英國約克鐵道博物館在約克市成立，一舉成為世界最大、同時也是最經典的鐵道博物館代表作。而且，約克鐵道博物館的後頭還舖設有通往車站的軌道，只要人類鐵道文明不停進步，就永遠有除役的火車一列列進駐、保存。
1872年，日本在東亞首開鐵道營運的歷史，1922年即在東京秋葉原設立鐵道博物館，營運八十四年後，在2006年謝幕。接著，位於埼玉縣的大宮鐵道博物館遂在2007年成立，直至今日，日本全國已有二十多處的鐵道博物館。
對這兩個東西方鐵道先進國家而言，從該國最初鐵道的出現到鐵道博物館成立，都不超過五十年。簡而言之，就是促進火車的新陳代謝，讓先進的火車進場服務，退役的火車退場安養，成為科技與文化巧妙的平衡。
鐵道博物館的規模與功能
談到鐵道博物館的建置，未必需要特地蓋一棟博物館建築。最簡單的方式是利用現有的鐵道車站或是機務段，只要有維修的建築設施，運用現存的駐車線軌道就可以存放退役的老火車，這是個容量較大、較能收納退役火車的方法。例如前蘇聯的拉脫維亞鐵道歷史博物館，就是利用露天的軌道空間典藏許多老火車。
當然，傳統的駐車線對於這些火車未來的維修與調度會比較不利，因為塞了許多火車，自然就會產生排序的問題，但只要利用轉車台與輻射路線來陳列老火車，就能輕鬆解決。像土耳其恰姆勒克蒸汽火車鐵道博物館就是屬於這一類，而且這還是一位私人收藏家的博物館！當然， 如果還能再利用扇形車庫（Roundhouse）與轉車台來陳列老火車，那就更好了，不但方便火車調度與維修，旅客也便於參觀，就像日本的京都鐵道博物館。
世界各工業大國，都很重視鐵道博物館的設置規模，尤其是在「科技文明歷史」和「科學教育」這兩個部分。特別是前者，可用來宣揚國家工業的榮耀，例如英國約克鐵道博物館就展示了世界最快、時速可達202.8 km/h的蒸汽火車A4 Mallard 4468；法國的摩洛斯鐵道博物館則有世界最快、時速高達331km/h的電力機車頭BB9004，以及2007年創下世界高鐵最快試驗速度574.8 km/h的TGV-V150。曾經在日本東京秋葉原的東京交通博物館的大門入口，並列著D51蒸汽火車頭和0系新幹線，前者是遠東地區製造最多的蒸汽火車，後者是1964年全球高速鐵路的開端，都是日本的國家榮耀。
再談到鐵道博物館的展示功能，絕不是只有陳設老火車這麼簡單而已！一般的博物館通常都具有記錄歷史、保存文物，以及教育這三個重點，但若博物館純粹只收藏文物，沒有計畫性的展示整理，那與倉庫何異？因此，若能增添歷史的紀錄，將文物有序排列，這樣文物的史蹟性必大幅提升；再者，若是能加強對文物解說的設計，讓民眾更能容易理解，提高教育功能，則文物對社會的貢獻性亦能獲得彰顯。
因此，歷史、文物、教育這三項，對博物館缺一不可，套用在鐵道博物館上，其功能應該需具有「保存鐵道歷史」、「典藏鐵道文物」，以及「推廣科技教育」這三項不可或缺的要素。
鐵道博物館的教育使命
因此，鐵道博物館肩負著科技教育的義務。放眼世界各國的鐵道博物館都是向下扎根，設計出許多有趣的設施吸引學童參觀，讓孩子自幼就喜歡上鐵道。
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為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
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提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。