《世界鐵道大探索3 世界的鐵道博物館》：國家科技實力與文化傳承的整合，博物館成功經營需同時滿足CEEO這四個條件

文：蘇昭旭

鐵道博物館的規模與功能——科技實力與文化傳承的整合

鐵道，是人類近代史百年以來的運輸動脈；火車，是今日不分老少的共同記憶。尤其是從前蒸汽火車的時代，響徹雲霄的鳴笛聲、淒嗆的節奏、濃濃的黑煙，凝聚成離鄉遊子的夢影。當蒸汽火車汽笛一鳴，巨輪帶動車廂往前飛奔之際，不但掀起穿越時空與親切鄉愁的記憶，也帶領國家走過戰後「經濟起飛」的年代。

然而，再燦爛的風華也有落幕的時刻。二次大戰結束之後，柴油內燃機車的崛起使得蒸汽火車逐漸卸下光環，電力機車而後挑起大梁，再加上電聯車普及化的便利與高鐵路網的架設，在在讓人重新定義與認識火車。

雖然追求高品質的服務與高科技的速度，是鐵路現代生存經營的不二法門，但若因為追求進步而讓曾經重要的文物盡數流毀失去，只剩不停更迭的新車「驚奇」，將難掩「失根」的遺憾，永遠沒有回首、新舊並存的「溫馨」。因此，該如何揉合科技實力與文化傳承，兼容並蓄，是鐵道發展的重大課題。

鐵道博物館的意義

因此，鐵道博物館（Railway Museum）存在的意義，就是要將鐵道文物做系統的整理及保存，就像國家重視自身歷史一樣。鐵道博物館的設立，既不是為了少數人的懷念或追憶，也不是為了滿足鐵道迷，而是在文物保存的制度下，珍視其科技發展的「歷史軌跡」；讓一切重要的努力都能為後人所記憶，在潛移默化間使當下的經營者知其重任，主動延續傳承鐵道文明的歷史責任。

而鐵道文物本身就是歷史軌跡的一部分；既是當代科技文明的「縮影」， 也是當地人民生活的「記憶」，不論是有形的鐵道車輛、車站，或是無形的制度，都是鐵道文化的一部分，而這些鐵道文化皆附生於鐵道文物的保存之中。由此可見，鐵道博物館的責任重大，它開創了國民的大格局與新視野，讓鐵道科技與歷史文明得以世代傳承。

回顧1829年，英國首先開啟了蒸汽機車營運的歷史：1857年隸屬大英博物館體系的倫敦科學博物館便開始收藏鐵道文物，例如1814年現存最古老的蒸汽火車。1975年，英國約克鐵道博物館在約克市成立，一舉成為世界最大、同時也是最經典的鐵道博物館代表作。而且，約克鐵道博物館的後頭還舖設有通往車站的軌道，只要人類鐵道文明不停進步，就永遠有除役的火車一列列進駐、保存。

1872年，日本在東亞首開鐵道營運的歷史，1922年即在東京秋葉原設立鐵道博物館，營運八十四年後，在2006年謝幕。接著，位於埼玉縣的大宮鐵道博物館遂在2007年成立，直至今日，日本全國已有二十多處的鐵道博物館。

對這兩個東西方鐵道先進國家而言，從該國最初鐵道的出現到鐵道博物館成立，都不超過五十年。簡而言之，就是促進火車的新陳代謝，讓先進的火車進場服務，退役的火車退場安養，成為科技與文化巧妙的平衡。

Photo Credit: 木馬文化出版 鐵道博物館利用露天空間典藏許多老火車，拉脫維亞里加鐵道博物館。

鐵道博物館的規模與功能

談到鐵道博物館的建置，未必需要特地蓋一棟博物館建築。最簡單的方式是利用現有的鐵道車站或是機務段，只要有維修的建築設施，運用現存的駐車線軌道就可以存放退役的老火車，這是個容量較大、較能收納退役火車的方法。例如前蘇聯的拉脫維亞鐵道歷史博物館，就是利用露天的軌道空間典藏許多老火車。

當然，傳統的駐車線對於這些火車未來的維修與調度會比較不利，因為塞了許多火車，自然就會產生排序的問題，但只要利用轉車台與輻射路線來陳列老火車，就能輕鬆解決。像土耳其恰姆勒克蒸汽火車鐵道博物館就是屬於這一類，而且這還是一位私人收藏家的博物館！當然， 如果還能再利用扇形車庫（Roundhouse）與轉車台來陳列老火車，那就更好了，不但方便火車調度與維修，旅客也便於參觀，就像日本的京都鐵道博物館。

世界各工業大國，都很重視鐵道博物館的設置規模，尤其是在「科技文明歷史」和「科學教育」這兩個部分。特別是前者，可用來宣揚國家工業的榮耀，例如英國約克鐵道博物館就展示了世界最快、時速可達202.8 km/h的蒸汽火車A4 Mallard 4468；法國的摩洛斯鐵道博物館則有世界最快、時速高達331km/h的電力機車頭BB9004，以及2007年創下世界高鐵最快試驗速度574.8 km/h的TGV-V150。曾經在日本東京秋葉原的東京交通博物館的大門入口，並列著D51蒸汽火車頭和0系新幹線，前者是遠東地區製造最多的蒸汽火車，後者是1964年全球高速鐵路的開端，都是日本的國家榮耀。

再談到鐵道博物館的展示功能，絕不是只有陳設老火車這麼簡單而已！一般的博物館通常都具有記錄歷史、保存文物，以及教育這三個重點，但若博物館純粹只收藏文物，沒有計畫性的展示整理，那與倉庫何異？因此，若能增添歷史的紀錄，將文物有序排列，這樣文物的史蹟性必大幅提升；再者，若是能加強對文物解說的設計，讓民眾更能容易理解，提高教育功能，則文物對社會的貢獻性亦能獲得彰顯。

因此，歷史、文物、教育這三項，對博物館缺一不可，套用在鐵道博物館上，其功能應該需具有「保存鐵道歷史」、「典藏鐵道文物」，以及「推廣科技教育」這三項不可或缺的要素。

Photo Credit: 木馬文化出版 鐵道博物館有戶外的運轉空間，讓孩童可以觀賞實體火車，日本埼玉大宮鐵道博物館。

鐵道博物館的教育使命

因此，鐵道博物館肩負著科技教育的義務。放眼世界各國的鐵道博物館都是向下扎根，設計出許多有趣的設施吸引學童參觀，讓孩子自幼就喜歡上鐵道。