陸港通關在即，港大教授：應要求陸客已打3劑疫苗
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香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁表示，相信多國加強對中國旅客入境措施，是因中國的疫情數據不透明，海外國家無法掌握中國的疫情。金冬雁建議，應要求從中國大陸來港旅客，要接種3劑疫苗14天後才能來港，增加海外國家對香港的防疫信心，也更能保障香港。
（中央社）中國疫情持續燒，多國加強中國入境旅客防疫措施，令香港也受牽連。陸港通關在即，有港專家表示，香港應要求中國大陸旅客接種3劑疫苗14天後才能來港，增加海外對港防疫信心。
中國疫情蔓延之際公布明年1月8日起有序恢復公民出境 ，多國如日本、韓國、意大利、印度宣布加強對中國旅客的入境防疫措施，美國也考慮比照辦理。
同時日本也宣布，香港載客航班由30日起只可降落東京、大阪及名古屋的4個機場，大批正在北海道等地的香港旅客受影響。有香港航空公司因此安排去程不載客航班，接載在北海道和沖繩的香港旅客回港。
但日本當局其後宣布，現有港澳直航客運航班，如果航空公司確認，機上旅客在7天內並沒有在中國內地逗留，將可載客飛抵新千歲機場、福岡機場及那霸機場。
香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁向《中央社》表示，相信多國加強對中國旅客入境措施，是因中國的疫情數據不透明，海外國家無法掌握中國的疫情。
他表示，如英國及美國在防疫上已「躺平」，但其他國家對英美旅客沒有加強入境防疫措施，若不是因為中國疫情數據不透明這個因素，特別對中國旅客加強入境防疫措施，是反應過大。
他又指，相信中國已有數億人受感染，有一定群體免疫，病毒較易在有免疫缺陷的人身上出現變異，即使出現新的變異病毒株，很大機會越變越弱。英美等國放寬防疫措施後，也沒有出現毒性更強的新病毒變異株。
陸港通關在即，香港社會有聲音開始擔心屆時會有大批從中國大陸旅客來港，加劇香港疫情，又或出現搶購藥物及湧到公立醫院就診，加重醫療負擔。
目前港府沒有要求從中國大陸來港的旅客要接種疫苗，但要求從海外抵港的非香港居民，要接種疫苗。金冬雁建議，應要求從中國大陸來港旅客，要接種3劑疫苗14天後才能來港，增加海外國家對香港的防疫信心，也更能保障香港。
他相信，海外國家如日本將香港等同中國大陸看待，才對來自香港的航班作出限制。
不過他表示，因香港整體免疫屏障已很高，不太擔心會從中國大陸傳入疫情。
港府在昨午的記者會公布，將對從海外及中國大陸抵港人士的要求統一，在抵港或登機前24小時內都要做快篩，或48小時內做核酸檢測等。
對於現在海外入境者沒接種疫苗不能來港，但對中國大陸旅客沒此要求，香港行政長官李家超表示，需先觀察本次統一來港旅客檢測要求對疫情的影響，再作檢討。
《香港電台》昨日報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良也建議，陸港通關初期，配額應優先留予完成接種3劑疫苗的中國大陸居民，相信可減低對醫療系統負擔。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
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不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。