TNL+ 2022/12/30,
軍事

台灣的府院軍高層應「跨越恐懼」，讓一年義務役成為國防體系改革的真正起點

台灣的府院軍高層應「跨越恐懼」，讓一年義務役成為國防體系改革的真正起點
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

現代的全民國防，早已不是以軍方為上位指揮的「總體戰」模式，而是一種集結社會各方專業人士與菁英完成保家衛國任務的「協作機制」，國軍必須藉這次義務役期的調整，引進並善用大批高素質人力，快速調整整個軍事體系的體質，成為一支能戰可戰的現代化部隊，那才是一年上千億軍事投資的意義。

義務役期終於回復到一年，四個月浪費生命又浪費國家資源的軍事訓練役終於走進歷史，這是蔡總統勇敢的政治決定，但也別宣傳成如何偉大英明的創見。

當這個「由奢返儉難」的政治決定下達後，還有很多艱難的路要走。蔡政府與國防部，真正的挑戰才更要開始。

面對輿論戰，政府必須要對政策事項具體說明

第一波挑戰自然是輿論戰，藍營與退將們質疑聲浪不斷，許多論點雖然荒謬，卻也不能不理，否則將像選前「票投民進黨，青年上戰場」那樣，積非成是形成政治衝擊。舉例來說，某人酸把四個月役期改回一年，「和平靠國防，國防靠全民」行不通，「乾脆把役期延到三年，老共不嚇得渾身發抖皮皮剉？」這組說法本身就是詭辯邏輯，沒有人覺得當一年兵就能打敗老共，但訓練四個月的兵連戰都不能戰，鐵定會被老共打到光屁股。

戰爭勝利需要「道、天、地、將、法」的各種條件搭配，但只有一堆訓練不足的士兵，鐵定會被打爛。「以不教民戰，是謂棄之。（論語）」結果就是「三軍既惑且疑，則諸侯之難至矣，是謂亂軍引勝。（孫子，謀攻篇）」這些基本原理的辯證，仍需府方與軍方嚴肅辯明，認知戰是在腦袋裡打的，政治作戰單位就是在幹這個的，不可以對此沉默無聲。

其次，是對具體政策事項的說明，不能只有結果而沒有理論思路的背景支撐。例如，近日媒體大作義務役男月薪兩萬六，對比當年咱們當兵時只有六千多元。真正的關鍵不是金錢多少，而是國家對待役男的態度。

月薪六千，那叫「拉伕價」、「奴隸價」，那是從軍閥時代拉伕當兵遺留下來的陋習，根本心態是將士兵當作可以隨意犧牲濫用的「人柴」。比照最低工資給薪，那是將徵召來服役的「公民兵」，視為國家雇傭的勞務之一部份，故應享有最基本的勞動待遇，且儘量與退役後的就業專長銜接，其服務也列入勞退年資計算。兩種思維的根本態度與思路完全不同。

引申下來，奴隸式思維造就了老兵欺負新兵，上級惡整下級，「合理的叫訓練，不合理的叫磨練」……等種種為人垢病的軍中文化，但當所有人都認知到，現在來服役的役男，與自己一樣是國家的公民，便應享有公平的待遇與機會，軍中的左右鄰兵，就像社會上的左鄰右舍，是要透過說服、商量、認同、信任等社會機制，才足以共同完成任務的。

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