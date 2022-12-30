台灣的府院軍高層應「跨越恐懼」，讓一年義務役成為國防體系改革的真正起點
我們想讓你知道的是
現代的全民國防，早已不是以軍方為上位指揮的「總體戰」模式，而是一種集結社會各方專業人士與菁英完成保家衛國任務的「協作機制」，國軍必須藉這次義務役期的調整，引進並善用大批高素質人力，快速調整整個軍事體系的體質，成為一支能戰可戰的現代化部隊，那才是一年上千億軍事投資的意義。
義務役期終於回復到一年，四個月浪費生命又浪費國家資源的軍事訓練役終於走進歷史，這是蔡總統勇敢的政治決定，但也別宣傳成如何偉大英明的創見。
當這個「由奢返儉難」的政治決定下達後，還有很多艱難的路要走。蔡政府與國防部，真正的挑戰才更要開始。
面對輿論戰，政府必須要對政策事項具體說明
第一波挑戰自然是輿論戰，藍營與退將們質疑聲浪不斷，許多論點雖然荒謬，卻也不能不理，否則將像選前「票投民進黨，青年上戰場」那樣，積非成是形成政治衝擊。舉例來說，某人酸把四個月役期改回一年，「和平靠國防，國防靠全民」行不通，「乾脆把役期延到三年，老共不嚇得渾身發抖皮皮剉？」這組說法本身就是詭辯邏輯，沒有人覺得當一年兵就能打敗老共，但訓練四個月的兵連戰都不能戰，鐵定會被老共打到光屁股。
戰爭勝利需要「道、天、地、將、法」的各種條件搭配，但只有一堆訓練不足的士兵，鐵定會被打爛。「以不教民戰，是謂棄之。（論語）」結果就是「三軍既惑且疑，則諸侯之難至矣，是謂亂軍引勝。（孫子，謀攻篇）」這些基本原理的辯證，仍需府方與軍方嚴肅辯明，認知戰是在腦袋裡打的，政治作戰單位就是在幹這個的，不可以對此沉默無聲。
其次，是對具體政策事項的說明，不能只有結果而沒有理論思路的背景支撐。例如，近日媒體大作義務役男月薪兩萬六，對比當年咱們當兵時只有六千多元。真正的關鍵不是金錢多少，而是國家對待役男的態度。
月薪六千，那叫「拉伕價」、「奴隸價」，那是從軍閥時代拉伕當兵遺留下來的陋習，根本心態是將士兵當作可以隨意犧牲濫用的「人柴」。比照最低工資給薪，那是將徵召來服役的「公民兵」，視為國家雇傭的勞務之一部份，故應享有最基本的勞動待遇，且儘量與退役後的就業專長銜接，其服務也列入勞退年資計算。兩種思維的根本態度與思路完全不同。
引申下來，奴隸式思維造就了老兵欺負新兵，上級惡整下級，「合理的叫訓練，不合理的叫磨練」……等種種為人垢病的軍中文化，但當所有人都認知到，現在來服役的役男，與自己一樣是國家的公民，便應享有公平的待遇與機會，軍中的左右鄰兵，就像社會上的左鄰右舍，是要透過說服、商量、認同、信任等社會機制，才足以共同完成任務的。
Tags：
公平在心，待客如親：臺銀人壽高齡及身心障礙等弱勢消費者服務及保護措施
我們想讓你知道的是
臺銀人壽十分重視顧客保護及誠信經營，並以此作為公司共同遵循之價值體系與行為準則。不只設置網站金融友善專區，也在保險商品開發設計階段納入高齡弱勢客戶適合度評估，更針對高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件採行相關措施，維護顧客權益。
臺銀人壽為強化對待高齡者、身心障礙等弱勢族群金融消費之保障，透由建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化，作為公司共同遵循之價值體系與行為準則，並將「建立重視顧客保護及誠信經營之企業文化」、「實踐友善服務，公平對待弱勢客戶」明定於公司政策及策略，提供之服務包含：
一、臺銀人壽各營業據點服務櫃台，除設置相關無障礙設施（例如緩坡平台）及輔助工具（例如老花眼鏡）等外，各櫃台人員亦視臨櫃保戶現場情形提供必要協助。同時保戶如有需要亦可事先洽請所屬地區業務人員或理專協助到府服務辦理。因應年長保戶或身心障礙人士個別需要，持續檢視營業據點之辦公環境是否有充足適宜之無障礙設施。
二、臺銀人壽官方網站設置金融友善專區，即時更新最新相關訊息供保戶查閱：
（一）臺銀人壽官方網站通過國家通訊傳播委員會軟體辨識及人工檢測，取得無障礙2.0 AA級標章：身心障礙者於臺銀人壽官方網站內，可透過操作鍵盤快速鍵及網站導覽快速取得所需投保內容，且可使用相關報讀軟體聆聽網站提供之資訊。
（二）官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區註記友善服務說明：
臺銀人壽官方網站之給付理賠作業專區、保險單借款專區內註記有「高齡、行動不便或有其他需求之保戶，可透由臺銀人壽服務專線0800-011-966或網站信箱請求派員協助辦理保單借款事宜，臺銀人壽接獲訊息後將派員服務。」讓有需求之保戶能順利尋求協助。
（三）官方網站設有「公平待客原則」專區，增進消費者對臺銀人壽落實公平待客原則之瞭解，進一步提升企業信任，並對內形塑「公平待客原則」之企業文化，同時加強員工教育訓練有關高齡弱勢消費者權益之服務及保護意識，以維保戶權益。
（四）保戶電子報：為使消費者對於臺銀人壽公平待客原則相關作業情形充分了解，公司每季發行之保戶電子報設有專欄「公平惠客室」，持續宣導「公平待客原則」各項資訊，期透過充分訊息傳遞使保戶了解消費者權益保障。
三、保障高齡弱勢消費者之投保權益，強化保險商品開發設計階段即納入高齡弱勢客戶商品之適合度評估：
（一）商品研發階段，評估保險商品特性對高齡客戶潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予高齡客戶。
（二）商品銷售前，查核是否對保險公司所屬業務員及合作銷售通路宣導保險商品是否適合銷售於高齡客戶、不適合銷售之對象及客戶特性。
（三）商品銷售後，檢視消費者投保權益，包括依過去保戶爭議案件重新檢視評估保險商品是否對高齡客戶之權益有不利影響、是否有未落實商品適合度之情形，或違反公平待客原則。
四、受理高齡或身心障礙等弱勢消費者投保案件，採行措施：
（一）身心障礙者承保原則：依保戶身心障礙類別及投保險種、商品給付內容參考各險種審查程序提供核保承保條件；另對於身心障礙者之未承保案件，除以書面敘明未承保理由通知要保人，並提高陳報核定層級。
（二）高齡消費者核保：評估投保商品之適當性，對於銷售各種有解約金之投資型或非投資型保險商品予高齡客戶，建置適當評估程序，評估投保商品之適當性，於招攬過程將銷售過程以錄音方式保留紀錄，並於核保過程中進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易之適當性。
（三）保單銷售後電訪：對於高齡客戶投保，年繳保險費或單件保險費一定金額以上之保單，需於契約撤銷期間屆滿前完成電訪作業，以確認其瞭解商品內容及投保意願。
臺銀人壽持續開發及推行包容性金融商品與服務，確保弱勢族群可取得合理便利、平等的金融商品，以普惠金融之理念公平服務每一位客戶，未來亦將持續運用金融科技創新精進各項作為，逐步擴大金融服務之可及性、使用性及品質。
本文章內容由「臺銀人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。