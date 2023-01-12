2023/01/12,
交通

《世界鐵道大探索4 世界的鐵道火車站》：其實大多數旅客所認為的車站，和營運者所認為的車站是有段距離的

《世界鐵道大探索4 世界的鐵道火車站》：其實大多數旅客所認為的車站，和營運者所認為的車站是有段距離的
這是終端式月台，所有的月台出口，都在終端相連。法國巴黎北站。Photo Credit: 木馬文化出版

我們想讓你知道的是

繁體中文第一本世界火車站全圖鑑！蘇昭旭老師花費二十多年的研究與記錄，帶領你認識鐵道分類學。從全球鐵道火車站，認識世界各國鐵道火車站的繽紛樣貌；從各火車站類型及功能，認識鐵道系統的多樣設施。

文：蘇昭旭

火車站的基本分類學

什麼是火車站？火車站這個名詞相信對大多數人而言並不陌生，南來北往，是民眾都熟悉的公共場所。然而，什麼是車站？車站有多少種？這是小朋友喜歡問的問題，也是喜歡搭火車的旅客心中常有的疑問。

其實大多數旅客所認為的車站，和營運者所認為的車站是有段距離的。一般旅客認為的車站，無非就是供乘客和貨物上下車的「營運」場所， 也就是station，包含站體、月台、股道三要素，那是一般的客運站、貨運站及客貨運站，也是「狹義」的車站。

而「廣義」的車站，是指任何運轉的理由，使車輛停止的地點，也就是「任何停車的場所」，皆算是車站的一種，是stop 而非station。因此，廣義的車站除了「營運」的場所，還包含了號誌站、調車場一些「非營運」的場所，它們也是車站的一種，故車站不一定要有站體及月台，只要有鐵道即可。

依據鐵路法「台灣鐵路管理局建設規則」第一篇第五條規定：本規則所稱站，包括三種：一、車站指辦理行車及營業之場所；二、號誌站指辦理列車交會避讓而不辦營業之場所；三、調車場指專為辦理列車編組及車輛調配之場所。

因此，喜歡搭火車的小朋友會問爸媽：為什麼火車要在這個奇怪的地方「臨時」停車呢？還有火車進入七堵站、樹林站時，常看到一大堆火車停在那邊作什麼用呢？這是給孩子正確解釋車站的機會。另外，火車上常聽到廣播下一站時，英語會用「The next stop」而非「The next station」，也是類似的道理。

若以車站的營運功能來區分，可以分成客運站、貨運站、客貨運站三種最常見的種類，若是非營運的則有號誌站及調車場兩種。在這些種類中，以「客運站」和「客貨運站」最多，例如松山站、台北站、高雄站都是大型「客運站」；過去如花蓮站、台東站和嘉義站則是大型「客貨運站」；而不對民眾營運的「貨運站」，在當今鐵路貨運萎縮之際則少之又少，如高雄港站和花蓮港站。

鐵道4_P15-2
Photo Credit: 木馬文化出版

若以車站的大小等級來區分，台鐵依營運狀況分成七等：特等、一等、二等、三等、甲種簡易站、簡易站及招呼站。前面四等站員較多，以維持其營運業務，後面三等之中；甲種簡易站由三個副站長日夜輪班；而簡易站則有兩種可能，一種是由三個站員日夜輪流看守，另一種是一個站員白天看守，中午休息2小時不開放，每週公休兩日；至於招呼站則完全沒有人駐站，但會由管理站派員清理打掃，這後面三種車站，都必須由鄰近車站派員管理。

若以車站的站體建築來區分，還可以分成平面車站、跨站式車站、高架車站、地下車站等四大類。車站的種類，真的是琳瑯滿目，無法一言道盡，本書後面的單元，會有詳細的說明。

站體月台軌道三元素

站體（station building）、月台（platform）、軌道（station track），這是解讀一般「狹義」傳統火車站最重要的三個基本元素。

就鐵路車站的站體而言，可以分成平面車站、跨站式車站、高架車站和地下車站四大類。站體建築是鐵路售票及服務設施，對外營業與辦公的建築物。國外有少數的簡易車站只有月台，而省略了站體建築，許多車站為避免服務差距，除了前站之外，還設有後站（rear station）的出入口，解決旅客只能從車站單邊進站的困擾，避免車站交通與城市發展的失衡。

鐵道4_P15-3
Photo Credit: 木馬文化出版

就鐵路車站的月台而言，可以分成島式月台、側式月台、島疊式月台、港灣式月台和西班牙式月台五大類。島式月台上下車的功能最為簡單，跟側式月台都可以運用於傳統鐵路，西班牙式月台必須搭配月台門， 運用於捷運， 其功能最為複雜，五種月台各有優缺點。月台必須搭配雨棚， 以避免旅客日晒雨淋， 台灣的月台雨棚結構比較簡單，歐洲國家有全罩式雨棚月台，讓車站完全不受外面的氣候影響，這對於下雪的國家十分重要。近年來台鐵一直在做月台加高工程，讓月台與車輛地板同高，因此過去的低矮型月台，也就大量消失。

就鐵路車站的軌道而言，可以分成客運站、貨運站、客貨運站、號誌站及調車場五大類。如果車站只有月台，沒有貨運用股道，就是客運站；如果車站沒有月台，只有貨運用股道，就是貨運站；如果車站有月台，也有貨運用股道，就是客貨運站。至於號誌站，就只有會車線，或稱避讓線（Passing loop），以提供列車對向交會與同向避讓。最後一種調車場，三元素都到齊，因此股道是最多的，可能還有轉車台、車庫區，甚至機廠等，是占地面積最大的火車站，但是後面兩種，都是不對一般民眾營運的火車站。

關於車站三個元素，還有許多的變化，本書的第二章，會有詳細的說明。

BOX 火車站軌道的名稱

車站的軌道也稱為「股道」，是因為台鐵從業人員會用第幾股去稱車站的軌道。車站的軌道可以簡單分成「通過線」與「停車線」兩大類型。通過線又稱正線，就在月台旁邊，列車可以直接通過，或是進站短暫停車；如果是避讓線所設置的通過線，被稱為副正線，火車會停在這裡，等候對向列車交會與同向避讓快車通過。如果一個車站有兩條以上的副正線，次要副正線便可稱為「到發線」。

而停車線是指車輛可以停留較久的時間，有很多類型，最常見的就是貨運用股線，在調車場特別多。例如把列車拉出去再推進來的調度線，稱為牽引線，往往搭配貨運站編組使用。

如果車站有較大的土地面積，便有駐車線，除了停留客貨車，還連接著車庫，可以提供列車長時間停靠，或是動力機車維修使用。

鐵道4_P17-box
Photo Credit: 木馬文化出版

各種類型的鐵路月台

鐵路車站的月台，可以分成島式月台、側式月台、島疊式月台、港灣式月台、西班牙式月台五大類。島式月台、側式月台、港灣式月台，都運用於傳統鐵路的月台，行之有年。

所謂的島式月台，是指軌道在兩側，月台如同孤島，被夾在兩股軌道中間，旅客可以在同月台轉乘，換乘上行下行火車比較容易，是一種成本較低的月台。但是旅客進出必須跨越軌道，或是設置天橋、地下道因應。

同理，側式月台則是月台在側邊，又名岸壁式月台。如果該鐵路是只有單線，只要一個側式月台，就可以結合車站，旅客進出的動線最短。單線鐵路的島式月台和對稱側式月台，都是成本很低的月台。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。