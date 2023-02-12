日本老宅重生紀實（下）：老爺爺的人生與「家」走到終點，但是留下的「房子」得到重生
我們想讓你知道的是
這次體驗住宅改造，我學到了不少有趣的日本住宅知識。其中印象比較深的是和室的門和榻榻米原則上沒有互換性，就只適用在這個房間或這個門框而已。和室的門和榻榻米雖然有規格，不過大部分的建築物做得並不精確。
在日本人的感覺中，木造住宅的壽命大約30年。30年壽命，並不是指用了30年就不能住了，而是很多住宅會在屋齡30年左右拆除重建。住宅重建的原因包括家庭成員發生變化、衛浴設備老舊、木材劣化等。房子如果沒拆掉的話，當然還是可以繼續住人。只要屋主平時有妥善維護，就可以延長房屋的壽命。
我的朋友在東京近郊某個地方都市買的木造獨棟住宅，屋齡就達45年。由於原屋主有努力維護，所以朋友拿到的房子的狀態相當好，當然可以住人。不過要用來出租時，還是必須整修。
木造房子的優點就是比較容易整修。就連核心構造的梁、柱都可以換。只要把老舊的部分換新，房子就能一直保持結構強度，屋齡的意義其實不大。朋友的整修計畫是把所有的榻榻米和室改成普通的房間、換新廁所、視情況修理老朽損壞的部分、改造設計不良或不合時宜的部分。
朋友要整修房子，我當然也舉手參加。和整理打掃時一樣，我和朋友原則上是選我們同時有空的日子一起作業。先向裝潢師傅學基本的DIY技術，然後做我們可以做的部分。其他難度較高的施工就交給師傅。至於我們不在的日子，師傅會來做特別的施工（例如換新廁所等）。
朋友當初的計畫是從9月中旬開始做，力拼9月底完工。我自己也有把工作以外的時間全部貢獻給朋友的覺悟。不過裝潢師傅的時間常常無法配合，所以整修作業拖到11月中旬才完成。
從9月中旬到11月中旬，我一共去了13次。作業內容大致如下：
＜9月＞
（第1～4次）
一樓走廊、臥室、廚房的天花板上漆、二樓房間天花板溝槽塗補土、刮除一二樓的和室砂壁表層後上底漆、二樓房間木部上漆等。
我第1次到現場作業時，裝潢師傅已經把一樓起居室和臥室、廚房間的牆拆掉了。
（第5次）
二樓房間貼壁紙。
貼壁紙的作業途中。在和室砂壁上貼壁紙的理想做法是先把砂壁表層刮除，上幾次底漆後再貼壁紙。照片中，上方的牆已經貼好了壁紙。下方的牆的砂壁表層已刮除，並且上了底漆。天花板的溝槽也用補土補起來了。
10月
（第6～7次）
刮除粉刷時滴落的漆痕、一樓臥室、廚房、廁所牆壁溝槽塗補土、清潔浴室。
（第8次）
更換和室門紙。
（第9～11次）
移除全部的榻榻米、墊高二樓地板後鋪上捲式地板、墊高一樓地板後鋪上耐磨地板、清潔廚房。
（第12次）
清潔細部、除去地板表面的殘膠。
11月
（第13次）
各種檢查、代朋友確認配電盤業者估價。
我和朋友能做的裝潢DIY實質上在第12次就結束了。剩下的一些細部修理是裝潢師傅的工作。
老房子經過改造後，內部變得相當不一樣。
二樓房間的壁紙、地板、木部的漆，是我和朋友一起合作完成的。雖然有很多小地方不完美，但是從整體來看，已經做得相當漂亮，我自己也相當滿意。
朋友買的房子的一個問題是樓梯間非常暗。白天很暗，晚上開了燈也還是很暗。我參加改裝作業時，每到傍晚，就覺得樓梯間一片漆黑。上下樓梯時會有點恐懼。實質上就是設計不良。
朋友為了改善樓梯間的光線問題，就請師傅把樓梯間和玄關之間的牆打通，讓玄關的光線能進到樓梯間。晚上玄關入口的燈光也能讓樓梯間亮一點。
這次改造最大的工程是廢掉一樓空間的分隔。把廚房、起居室、臥室整合成一個大空間。
現在日本的家庭幾乎都是小家庭。小家庭不需要太多房間。朋友的房子的二樓有兩個房間，已經相當夠用。把一樓整合成一個大空間的話，住在這裡的人可以得到很多自由發揮、運用的可能性。
整合空間必須拆牆、拆柱子，然後要另外加上大的橫梁補強。這棟老房子的柱子有很多外部看不見的釘子，所以師傅在拆柱子時，損失了好幾把鋸子。
這次體驗住宅改造，我學到了不少有趣的日本住宅知識。其中印象比較深的是和室的門和榻榻米原則上沒有互換性，就只適用在這個房間或這個門框而已。和室的門和榻榻米雖然有規格，不過大部分的建築物做得並不精確。
看起來四四方方的房間或門框，其實尺寸角度都有誤差。肉眼很難分辨的幾公釐小誤差，在裝設時會發生大問題。例如出現明顯的縫隙，或是根本裝不起來。和室的門、榻榻米是專業的師傅實際到場測量，然後用手工調整訂製而成。如果想把某個房間的門或榻榻米拿到另一個房間用時，榻榻米可能根本塞不下去，或是出現大縫隙，門裝起來可能是歪的。這次我有留意拆下來的門和榻榻米，真的每個大小都不一樣。
在做裝潢DIY前，我也有在網路上找過相關的教學影片。網路上的教學影片很多，但是真正能參考的很少。大部分的影片都是避重就輕，拍攝影片的人做的DIY施工最後是否成功，只有當事人自己才知道。因為很多施工是要在一、兩天後才會顯現結果。我也查過不少文字解說的網站，內容大多也是避重就輕。因為我發現只要我有疑問的地方，文章就完全沒有寫到。寫文章的人可能根本不知道關鍵技術，就只是騙點閱而已。
朋友找來的裝潢師傅很用心地教我們基本的裝潢技術，而且教的真的是關鍵技術，甚至還準備了讓我們用的工具。不過師傅教的技術太正統，做法力求完美，這樣會拉高材料費，也會拉長工期。由於朋友是把房子當成事業，有成本和時間的考量，所以壓力相當大。
朋友非常努力地壓低開銷，不過最後的拉高安培數的配電盤施工費用意外地高，佔了裝修總費用的五分之一，讓朋友的荷包相當痛。
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。