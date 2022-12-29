GPU雙雄輝達、超微「棄港來台」設立物流中心，打通台灣半導體供應鏈IDM「最後一哩路」
我們想讓你知道的是
受到地緣政治影響，輝達和超微最終放棄香港，陸續來台建立「物流中心」，更完整了台灣從設計、製造、封測和物流發貨的一條龍生產。
國際知名繪圖處理器（GPU）雙雄——輝達（NVIDIA）、超微（AMD）相繼放棄香港，來台灣設立半導體物流中心。業內人士指出，終於完成台灣半導體產業一條龍，打通由設計、製造和封測，和物流通路的最後一哩路，真正成為「台灣IDM模式」。
繼輝達，超微也跟進在台灣設物流中心
地緣政治成為各大科技業者的重要考量，過去半導體業者多以香港作為在亞太的轉運站，但隨著美中關係惡化，疫情下的海運塞港，以及烏俄戰爭開打致供應鏈中斷等諸多問題，它們紛紛選擇其他地區作為中繼站，然而「台灣則成為首選」。
今（2022）年11月經濟部長王美花透露，繼圖形處理器（GPU）大廠輝達將來台後，今（29）日再傳半導體設計大廠超微（AMD）跟進設立物流中心，凸顯台灣半導體從設計、製造到通路出貨等供應鏈相當完整。
半導體通路商大聯大投控股副董事長葉福海日前指出，過去美系半導體設計龍頭的發貨、測試據點都不是台灣，例如高通（Qualcomm）以新加坡為大宗，輝達是香港，同時也是測試Hub，至於博通（Broadcom）則以馬來西亞等地為主。
近日各大業者相繼來台設物流中心，終於補足了台灣半導體供應鏈在物流、發貨中心的「最後一哩路」。葉福海當時指出，如果台灣可以成為全球發貨中心的角色，納入「倉儲代工」模式，可以說是「台灣IDM模式」。而本次繪圖處理器雙雄來台建物流中心，補足了台灣過去缺口。
半導體通路商協助物流、管理庫存，甚至幫忙研發
1960年代半導體進入商業化，大量半導體廣泛應用於生活，發展出特有的貿易模式，早期是單純的買賣貿易，現在已經發展為具專業服務能力的大型半導體通路生意，而產銷供應鏈也跟著興起。
當電子產品越來越成熟，產業分工也越精細，筆電、手機和電動車使用的半導體元件大不同，因此半導體通路商扮演關鍵角色，有助於如半導體設計聯發科、製造廠台積電或封測廠日月光等業者，降低生產所需零件的準備時間，還有原物料的庫存風險，進而減輕營用成本。
目前，管理物流、庫存的專業半導體通路商有大聯大（WPG）、友尚（Yosun）與文曄（WT）等公司，而台灣通路商除了替上游尋找客戶、建立通路以外，還有協助技術開發，代理多樣半導體產品品牌等服務。
半導體通路商是晶片業者救命符
半導體通路商是景氣不好的救命符。相關通路的業內人士告訴《關鍵評論網》，半導體通路不需要擔心「技術研發」，也無須製造廠房管理產能，因此重心都放在晶片的庫存管理，更具有彈性也能協助上下游業者分析物流通路狀況。
他指出，許多代工大廠客戶也能透過通路商，配合需求採購各式各樣的晶片，手機、電腦或者是車用都可以一站式購足。而本次輝達和超微陸續來台建立物流中心，更完整了台灣從設計、製造、封測和物流發貨的一條龍生產。
大聯大指出，近年因爲地緣政治問題，造成產業鏈外移，而桃園航空城相對擁有更多機會，未來將成為最智慧化、也最大的智能倉儲，讓台灣的半導體供應鏈更加完整。
延伸閱讀
- GPU大廠輝達選擇來台建立物流中心，避免掃到美國禁令颱風尾
- 行政院通過「台版晶片法案」明年元旦上路：租稅減免史上最優惠，半導體、電動車等關鍵產業都適用
- 晶片業史上最大併購案 ：IC設計公司博通610億美元收購雲軟體公司VMware，15日正式向歐盟請准審查
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。