GPU雙雄輝達、超微「棄港來台」設立物流中心，打通台灣半導體供應鏈IDM「最後一哩路」

國際知名繪圖處理器（GPU）雙雄——輝達（NVIDIA）、超微（AMD）相繼放棄香港，來台灣設立半導體物流中心。業內人士指出，終於完成台灣半導體產業一條龍，打通由設計、製造和封測，和物流通路的最後一哩路，真正成為「台灣IDM模式」。

繼輝達，超微也跟進在台灣設物流中心

地緣政治成為各大科技業者的重要考量，過去半導體業者多以香港作為在亞太的轉運站，但隨著美中關係惡化，疫情下的海運塞港，以及烏俄戰爭開打致供應鏈中斷等諸多問題，它們紛紛選擇其他地區作為中繼站，然而「台灣則成為首選」。

今（2022）年11月經濟部長王美花透露，繼圖形處理器（GPU）大廠輝達將來台後，今（29）日再傳半導體設計大廠超微（AMD）跟進設立物流中心，凸顯台灣半導體從設計、製造到通路出貨等供應鏈相當完整。

半導體通路商大聯大投控股副董事長葉福海日前指出，過去美系半導體設計龍頭的發貨、測試據點都不是台灣，例如高通（Qualcomm）以新加坡為大宗，輝達是香港，同時也是測試Hub，至於博通（Broadcom）則以馬來西亞等地為主。

近日各大業者相繼來台設物流中心，終於補足了台灣半導體供應鏈在物流、發貨中心的「最後一哩路」。葉福海當時指出，如果台灣可以成為全球發貨中心的角色，納入「倉儲代工」模式，可以說是「台灣IDM模式」。而本次繪圖處理器雙雄來台建物流中心，補足了台灣過去缺口。

半導體通路商協助物流、管理庫存，甚至幫忙研發

1960年代半導體進入商業化，大量半導體廣泛應用於生活，發展出特有的貿易模式，早期是單純的買賣貿易，現在已經發展為具專業服務能力的大型半導體通路生意，而產銷供應鏈也跟著興起。

當電子產品越來越成熟，產業分工也越精細，筆電、手機和電動車使用的半導體元件大不同，因此半導體通路商扮演關鍵角色，有助於如半導體設計聯發科、製造廠台積電或封測廠日月光等業者，降低生產所需零件的準備時間，還有原物料的庫存風險，進而減輕營用成本。

目前，管理物流、庫存的專業半導體通路商有大聯大（WPG）、友尚（Yosun）與文曄（WT）等公司，而台灣通路商除了替上游尋找客戶、建立通路以外，還有協助技術開發，代理多樣半導體產品品牌等服務。

大聯大官網公開資訊 半導體通路商的角色，對上游的半導體供應商而言，協助供應商從事半導體零組件的銷售工作；對下游電子成品製造商而言，半導體通路的主要功能則在於協助客戶，採購生產製造過程中不可或缺的半導體元件。

半導體通路商是晶片業者救命符

半導體通路商是景氣不好的救命符。相關通路的業內人士告訴《關鍵評論網》，半導體通路不需要擔心「技術研發」，也無須製造廠房管理產能，因此重心都放在晶片的庫存管理，更具有彈性也能協助上下游業者分析物流通路狀況。

他指出，許多代工大廠客戶也能透過通路商，配合需求採購各式各樣的晶片，手機、電腦或者是車用都可以一站式購足。而本次輝達和超微陸續來台建立物流中心，更完整了台灣從設計、製造、封測和物流發貨的一條龍生產。

大聯大指出，近年因爲地緣政治問題，造成產業鏈外移，而桃園航空城相對擁有更多機會，未來將成為最智慧化、也最大的智能倉儲，讓台灣的半導體供應鏈更加完整。

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核稿編輯：翁世航