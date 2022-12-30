烏克蘭港市奧德薩「去俄化」移除凱薩琳大帝紀念碑，擺脫莫斯科數百年統治遺產
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奧德薩是帝俄及蘇聯的戰略城市，長期有文化熔爐之名。烏克蘭1991年獨立以來，奧德薩持續扮演經濟重鎮的角色。俄羅斯今年揮軍烏克蘭後，奧德薩屢遭重創。米羅思尼臣指出，奧德薩今天受到攻擊而缺水，當地豎立沙俄時期的雕像「實在不宜」。
（中央社）烏克蘭黑海港市奧德薩（Odesa）議會28日移除俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝（Catherine the Great）等人的紀念碑，寫下擺脫莫斯科數百年統治遺產的漫長道路最新篇章。紀念碑底座改升烏克蘭國旗，巨型雕像則暫時存放當地藝術博物館。
俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭，促使許多烏克蘭人加速切斷俄烏間的諸多文化連結。例如烏克蘭國會6月通過法案，嚴格限制俄羅斯書籍與音樂。烏克蘭過去指這樣的過程為「去共產主義化」，如今更常稱為「去俄羅斯化」。
自俄烏開戰以來，聳立在奧德薩中央廣場上的凱薩琳大帝紀念碑已多次遭潑紅漆或破壞。奧德薩市議會11月引述線上民調指出，當地50.2％的選民支持於俄國入侵期間拆除紀念碑。
網路媒體《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）記者米羅思尼臣科（Bohdan Miroshnychenko）29日對《中央社》表示，當俄羅斯統治烏克蘭時，為列寧（Vladimir Lenin）、凱薩琳大帝及軍事家蘇佛羅夫（Aleksandr Suvorov）等「英雄」立不少碑，「這是俄羅斯蘇維埃帝國意識形態的一部分，惹惱了一票烏克蘭民眾。」
米羅思尼臣科說，其中許多「英雄」並不承認獨立烏克蘭的存在，凱薩琳大帝更摧毀烏克蘭建國堡壘。
烏克蘭公共廣播公司《Suspilne》報導，凱薩琳大帝紀念碑的正式名稱是「奧德薩創建人紀念碑」。一般認為，奧德薩由凱薩琳大帝於18世紀後期建立，烏克蘭議員岡察倫科（Oleksiy Goncharenko）11月則撰文反駁，奧德薩等城鎮實際上已經以其他形式存在了數世紀。
奧德薩是帝俄及蘇聯的戰略城市，長期有文化熔爐之名。烏克蘭1991年獨立以來，奧德薩持續扮演經濟重鎮的角色。俄羅斯今年揮軍烏克蘭後，奧德薩屢遭重創。米羅思尼臣指出，奧德薩今天受到攻擊而缺水，當地豎立沙俄時期的雕像「實在不宜」。
凱薩琳大帝紀念碑於1900年豎立，1920年蘇聯治下遭拆除，但在2007年由烏克蘭政府修復。
她在位時間為1762年至1796年，期間積極擴張領土，將帝俄邊界拓展至包括克里米亞（Crimea）在內的現代烏克蘭地區。凱薩琳大帝擊退鄂圖曼帝國的侵略，並推動帝俄工業化的第一階段。她也慷慨資助藝術家、建築師及作家，開創空前的輝煌時期。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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