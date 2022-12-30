2022/12/30,
社會

【2022熱門關鍵字回顧】11月：九合一大選國民黨大勝，卡達世界盃足球賽開打

【2022熱門關鍵字回顧】11月：九合一大選國民黨大勝，卡達世界盃足球賽開打

我們想讓你知道的是

【2022年11月熱搜回顧】九合一選舉投票，國民黨拿下多數縣市首長與議會最大黨。卡達世界盃開賽，各場比賽成為熱搜。前NBA球星魔獸霍華德來台加盟T1職籃桃園雲豹，掀起熱潮。

再過兩天，就要結束2022跨入2023年。2022這一年民眾大多從Google搜尋中關注哪些事情呢？這篇我們來看看11月時台灣每日Google熱門搜尋關鍵字有哪些？

2022每日google關鍵字-11月

這個月底是台灣四年一次的九合一大選，各縣市首長、議員、鄉鎮市首長、鄉鎮市民代表、里長都要重新選舉。最後選舉結果，大多數縣市與議會最大黨由國民黨拿下。

6-1_各縣市首長與議會最大黨分裂情形--修正新北市錯誤

因此，這個月許多候選人的名字成為熱搜、包含黃珊珊、陳時中、陳紫渝、吳佩芸，還有姓名最長的顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節等人。而投開票當天，議員開票成為最多搜尋量的關鍵字。更多選舉結果，請點選2022九合一選舉專題

這個月也是2022卡達世界盃足球開賽的日子，這是世界盃首次在中東舉行，也因為是在中東舉辦，而當地夏季氣候過於炎熱不適合比賽，所以也是世界盃首次在冬季比賽。而卡達為此興建7座全新球場與翻新一座球場，所以這屆舉辦經費也是歷屆最高。每一場賽事資訊，幾乎會登上11月下半個月的每日最熱門關鍵字。

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Photo Credit: AP / 達志影像
阿根廷球迷帶著馬拉度納的圖像前往卡達，希望能為球賽帶來好運。

體育方面另一個對台灣球迷而言的最大消息，是前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台打球，由T1職籃桃園雲豹球團聘請。他在19號首次出場比賽，全場拿下38分、25籃板、9助攻，僅差一個助攻就拿下大三元。

T1雲豹霍華德帶領球隊搶勝（1）
Photo Credit: 中央社
眾所期待的「魔獸」霍華德（前右）首秀沒讓球迷失 望，克服球隊最多25分落後，19日在主場率T1桃園永 豐雲豹於延長賽以120比115拿勝。圖為霍華德在第4 節鐘聲響起前阻止新北中信特攻隊曾文鼎（前左）進 攻。 中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

國際新聞方面，本月成為熱搜的事件都與中國有關。由於中國政府針對疫情，採取長期封控方式與清零目標，逐漸累積民怨，在月底時，新疆烏魯木齊一座高樓發生火災，造成10人死亡，民眾認為與封控有關。引此在各地引發民眾持白紙上街抗議，要求解除封控。而在30號，中國前領導人江澤民在上海過世，享年96歲。

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Photo Credit: Reuters / 達志影像
北京民眾27日手持白紙，上街抗議官方過度防疫。

這個月財經方面的熱搜事件，是巴菲特的波克夏海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway）公布第三季財報，披露他們已經買入台積電ADR股票6101萬股，使得當天台積電股價上揚。

教育方面的熱搜事件，則是台灣首府大學確定會在2023年結束退場。高校退場情形，再次受到大家關注。

人物動態的熱搜事件，有柯賜海過世、李佳穎離婚、台灣資深配音員呂佩玉過世、YoYo台水果家族第一代「鳳梨哥哥」簡義隆過世等。

而被關注的影視娛樂消息，有電影黑豹2上映、《英雄聯盟》改由Riot Games原廠直營、《跑跑卡丁車》台灣伺服器將在2023年1月31日關閉等。

另外，在本月2號，陳進成為最熱門搜尋關鍵字。是因為Google更換首頁的Doodle紀念陳進115歲冥誕陳進是台灣女子學畫的第一人，也是台灣最早獲得認可的女畫家之一。

其他月份回顧

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月、11月、12月（即將上線）

延伸閱讀

本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。

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核稿編輯：楊士範


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