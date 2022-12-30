【2022熱門關鍵字回顧】11月：九合一大選國民黨大勝，卡達世界盃足球賽開打
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【2022年11月熱搜回顧】九合一選舉投票，國民黨拿下多數縣市首長與議會最大黨。卡達世界盃開賽，各場比賽成為熱搜。前NBA球星魔獸霍華德來台加盟T1職籃桃園雲豹，掀起熱潮。
再過兩天，就要結束2022跨入2023年。2022這一年民眾大多從Google搜尋中關注哪些事情呢？這篇我們來看看11月時台灣每日Google熱門搜尋關鍵字有哪些？
這個月底是台灣四年一次的九合一大選，各縣市首長、議員、鄉鎮市首長、鄉鎮市民代表、里長都要重新選舉。最後選舉結果，大多數縣市與議會最大黨由國民黨拿下。
因此，這個月許多候選人的名字成為熱搜、包含黃珊珊、陳時中、陳紫渝、吳佩芸，還有姓名最長的顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節等人。而投開票當天，議員開票成為最多搜尋量的關鍵字。更多選舉結果，請點選2022九合一選舉專題。
這個月也是2022卡達世界盃足球開賽的日子，這是世界盃首次在中東舉行，也因為是在中東舉辦，而當地夏季氣候過於炎熱不適合比賽，所以也是世界盃首次在冬季比賽。而卡達為此興建7座全新球場與翻新一座球場，所以這屆舉辦經費也是歷屆最高。每一場賽事資訊，幾乎會登上11月下半個月的每日最熱門關鍵字。
體育方面另一個對台灣球迷而言的最大消息，是前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台打球，由T1職籃桃園雲豹球團聘請。他在19號首次出場比賽，全場拿下38分、25籃板、9助攻，僅差一個助攻就拿下大三元。
國際新聞方面，本月成為熱搜的事件都與中國有關。由於中國政府針對疫情，採取長期封控方式與清零目標，逐漸累積民怨，在月底時，新疆烏魯木齊一座高樓發生火災，造成10人死亡，民眾認為與封控有關。引此在各地引發民眾持白紙上街抗議，要求解除封控。而在30號，中國前領導人江澤民在上海過世，享年96歲。
這個月財經方面的熱搜事件，是巴菲特的波克夏海瑟威控股公司（Berkshire Hathaway）公布第三季財報，披露他們已經買入台積電ADR股票6101萬股，使得當天台積電股價上揚。
教育方面的熱搜事件，則是台灣首府大學確定會在2023年結束退場。高校退場情形，再次受到大家關注。
人物動態的熱搜事件，有柯賜海過世、李佳穎離婚、台灣資深配音員呂佩玉過世、YoYo台水果家族第一代「鳳梨哥哥」簡義隆過世等。
而被關注的影視娛樂消息，有電影黑豹2上映、《英雄聯盟》改由Riot Games原廠直營、《跑跑卡丁車》台灣伺服器將在2023年1月31日關閉等。
另外，在本月2號，陳進成為最熱門搜尋關鍵字。是因為Google更換首頁的Doodle紀念陳進115歲冥誕，陳進是台灣女子學畫的第一人，也是台灣最早獲得認可的女畫家之一。
其他月份回顧
1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月（即將上線）
延伸閱讀
本文資料來自「Google搜尋趨勢（Google Trends）」中的「每日搜尋趨勢」，根據Google說明，「每日搜尋趨勢」是從所有搜尋字詞中，特別列出過去 24 小時流量顯著增加的搜尋字詞，資料每小時更新一次。這項搜尋趨勢資料會顯示使用者搜尋的特定查詢，以及實際的搜尋次數。
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核稿編輯：楊士範
台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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此外FunNow也有日文線上客服，即使日本旅客到台灣碰到語言上的問題，也能透過FunNowAPP隨時解決，再加上「地圖功能」，不論今天走到哪，鄰近地區的吃喝玩樂資訊都會自動整理出來，比起讓旅客主動，透過APP去推廣觀光資訊，以及便利的操作系統，這樣一站式預訂服務讓自由行變得非常簡單，也有助於促進日本年輕人出國的意願。
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