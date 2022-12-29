三星罕見召開高層緊急會議，商討14年來晶片部門首次虧損，分析師：地緣政治是未來5年最大風險

全球科技業歷經近年的爆發性成長，今（2022）年受到俄烏戰爭影響，各國啟動循環升息致使經濟熄火，而韓國三星（Samsung）集團高階主管召開緊急會議，討論旗下重要晶片業務衰退，以及全球的經濟下行等問題。分析師指出，地緣政治是未來5年全球晶圓代工產業發展的不確定因素。

正式結束過去2年晶圓代工產業逐季成長的盛況

據集邦科技（TrendForce）研究指出，通貨膨脹高居不下，中國防疫政策持續衝擊消費市場信心，導致下半年旺季不旺，延遲庫存去化，使得客戶對晶圓代工業者訂單修正幅度加深，預期第4季營收將因此下跌，正式結束過去2年晶圓代工產業逐季成長的盛況。

根據最新一季的晶圓代工排名，以台積電（TSMC）為首的前五大業者三星（Samsung）、聯電（UMC）、格羅方德（GlobalFoundries）、中芯國際（SMIC）合計市占率上升到89.6%。

集邦科技強調，景氣不好多數業者面臨最直接的衝擊是客戶備貨暫緩或消費性訂單大幅修正，雖然三星營收亦受惠部分iPhone新機零組件備貨動能而有所增長，卻因韓元走弱而影響使營收季跌0.1%，市占率下滑至15.5%。

韓國三星開緊急會議應對經濟衰退

為了應對日後的經濟衰退，《韓國時報》報導指出，三星電子會長李在鎔因出訪東南亞而缺席，由副會長鄭賢豪代表出席，與會人士著重討論獲利、事業走向，談論氣候危機和能源業的未來。

集邦科技指出，所有業者都面臨消費性電子產品去化速度較預期慢，短期內需求更不見回溫，客戶對晶圓代工業者消費性產品砍單力道加大，進而影響晶圓出貨量與產能利用率下滑。

此外，作為半導體業者重要的營收來源伺服器、大型雲端資料中心也有走弱。《DIGITIMES》研究中心指出，後疫情時代雲端與混合式辦公需求不減，加上IC、零組件短缺情況於下半年逐步恢復正常供應，全年伺服器出貨量估成長6%。

但是，2023年受全球經濟疲弱影響，伺服器品牌商、中系業者出貨成長將有限，且雲端業者擴建資料中心成長幅度亦將小於2022年，DIGITIMES研究中心更預估全球伺服器出貨量成長幅度僅為4.3%。

高盛證券近日預測三星電子，本季營業利益將年減58.3%到46億美元，其中半導體事業營利更將年減83%，還有韓國券商也預期三星電子的晶片部門，明年第1季將陷入營業損失，這是14年來第一次虧損。

分析師：IC、零組件長短腳情形嚴峻，未來三星營運受打擊

《DIGITIMES》研究中心分析，2022年上半伺服器業者面臨IC、零組件長短腳情形嚴峻，加上第2季受中國採較嚴格清零、封城政策，使ODM、上游零組件等業者供應受阻，致部分客戶需求無法被滿足而延期出貨。這也意味著半導體者營運將受到打擊。

DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉告訴我們，考量終端產品庫存調整將延續至2023年上半年，恐拉長終端產品庫存調整期，2023年全球晶圓代工營收恐減少2至3%。

最後，陳澤嘉指出，地緣政治因素（尤其中美科技戰）將是未來5年全球晶圓代工產業發展的不確定因子，不論是限制晶片設計或生產，甚或對半導體自製能力的相關政策，都將牽動全球晶圓代工業者競爭態勢與布局策略。

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核稿編輯：翁世航