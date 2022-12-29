三星罕見召開高層緊急會議，商討14年來晶片部門首次虧損，分析師：地緣政治是未來5年最大風險
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研究機構集邦科技（TrendForce）指出，所有業者都面臨消費性電子產品去化速度較預期慢，短期內需求更不見回溫，客戶對晶圓代工業者消費性產品砍單力道加大。
全球科技業歷經近年的爆發性成長，今（2022）年受到俄烏戰爭影響，各國啟動循環升息致使經濟熄火，而韓國三星（Samsung）集團高階主管召開緊急會議，討論旗下重要晶片業務衰退，以及全球的經濟下行等問題。分析師指出，地緣政治是未來5年全球晶圓代工產業發展的不確定因素。
正式結束過去2年晶圓代工產業逐季成長的盛況
據集邦科技（TrendForce）研究指出，通貨膨脹高居不下，中國防疫政策持續衝擊消費市場信心，導致下半年旺季不旺，延遲庫存去化，使得客戶對晶圓代工業者訂單修正幅度加深，預期第4季營收將因此下跌，正式結束過去2年晶圓代工產業逐季成長的盛況。
根據最新一季的晶圓代工排名，以台積電（TSMC）為首的前五大業者三星（Samsung）、聯電（UMC）、格羅方德（GlobalFoundries）、中芯國際（SMIC）合計市占率上升到89.6%。
集邦科技強調，景氣不好多數業者面臨最直接的衝擊是客戶備貨暫緩或消費性訂單大幅修正，雖然三星營收亦受惠部分iPhone新機零組件備貨動能而有所增長，卻因韓元走弱而影響使營收季跌0.1%，市占率下滑至15.5%。
韓國三星開緊急會議應對經濟衰退
為了應對日後的經濟衰退，《韓國時報》報導指出，三星電子會長李在鎔因出訪東南亞而缺席，由副會長鄭賢豪代表出席，與會人士著重討論獲利、事業走向，談論氣候危機和能源業的未來。
集邦科技指出，所有業者都面臨消費性電子產品去化速度較預期慢，短期內需求更不見回溫，客戶對晶圓代工業者消費性產品砍單力道加大，進而影響晶圓出貨量與產能利用率下滑。
此外，作為半導體業者重要的營收來源伺服器、大型雲端資料中心也有走弱。《DIGITIMES》研究中心指出，後疫情時代雲端與混合式辦公需求不減，加上IC、零組件短缺情況於下半年逐步恢復正常供應，全年伺服器出貨量估成長6%。
但是，2023年受全球經濟疲弱影響，伺服器品牌商、中系業者出貨成長將有限，且雲端業者擴建資料中心成長幅度亦將小於2022年，DIGITIMES研究中心更預估全球伺服器出貨量成長幅度僅為4.3%。
高盛證券近日預測三星電子，本季營業利益將年減58.3%到46億美元，其中半導體事業營利更將年減83%，還有韓國券商也預期三星電子的晶片部門，明年第1季將陷入營業損失，這是14年來第一次虧損。
分析師：IC、零組件長短腳情形嚴峻，未來三星營運受打擊
《DIGITIMES》研究中心分析，2022年上半伺服器業者面臨IC、零組件長短腳情形嚴峻，加上第2季受中國採較嚴格清零、封城政策，使ODM、上游零組件等業者供應受阻，致部分客戶需求無法被滿足而延期出貨。這也意味著半導體者營運將受到打擊。
DIGITIMES研究中心分析師陳澤嘉告訴我們，考量終端產品庫存調整將延續至2023年上半年，恐拉長終端產品庫存調整期，2023年全球晶圓代工營收恐減少2至3%。
最後，陳澤嘉指出，地緣政治因素（尤其中美科技戰）將是未來5年全球晶圓代工產業發展的不確定因子，不論是限制晶片設計或生產，甚或對半導體自製能力的相關政策，都將牽動全球晶圓代工業者競爭態勢與布局策略。
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核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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