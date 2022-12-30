如何準備符合在地口味又不落俗套的耶誕大餐？主廚：掌握「繽紛酸甜」的料理守則
我們想讓你知道的是
其實歐美傳統耶誕菜色多以油脂豐厚的料理為主，並常用莓果類提味。然而台灣冬日不若歐美寒冷，加上近年健康意識抬頭，也因此他建議可先掌握「耶誕料理守則」，再以歐美耶誕料理為基礎，發想出既有節慶感，又符合個人飲食偏好及健康需求的台版耶誕大餐。那麼何謂耶誕料理守則？
文：郭慧
攝影：張國耀
圖：GMVozd、Natali Popova
在溫暖歡樂的耶誕佳節，許多人會與家人、朋友一起享用耶誕大餐，共度歡樂時光。不過說起耶誕料理，人們腦海中首先浮現的常是烤火雞等歐美傳統耶誕美食，那麼在台北的我們，還能準備哪些符合在地口味又不落俗套的應景料理？不妨跟著台北中山意舍酒店美式餐廳「Buttermilk」主廚周建宏，創造更多耶誕料理的可能性。
掌握繽紛酸甜的料理守則
具有多年料理經驗的周建宏分析道，其實歐美傳統耶誕菜色多以油脂豐厚的料理為主，並常用莓果類提味。「因為歐美冬季氣候寒冷，因此人們常以烤火雞、火腿等油潤脂腴的菜色來增加熱量、抵禦低溫，並以酸酸甜甜的莓果開胃。」
然而台灣冬日不若歐美寒冷，加上近年健康意識抬頭，也因此他建議可先掌握「耶誕料理守則」，再以歐美耶誕料理為基礎，發想出既有節慶感，又符合個人飲食偏好及健康需求的台版耶誕大餐。
那麼何謂耶誕料理守則？周建宏舉例，因為耶誕節是歡樂的節日，因此可用繽紛的色彩表現歡慶氛圍，「彩椒、南瓜、地瓜、番茄、鳳梨等色彩鮮明的蔬果就很適合。」
此外，他也補充，由於人們對每個季節或節日常會有既定的飲食印象，像是提到中秋月餅就常聯想到豆沙、酥皮，而耶誕節所在的冬日盛產莓果類，因此會給人酸酸甜甜的風味印象，「若能在料理中加入鳳梨、番茄、梅子醬、莓果醬等風味酸甜的食材或醬料，也是很應景的搭配。」
用在地食材製作台版耶誕大餐
另一方面，周建宏觀察到，油潤噴香的烤火雞並非台灣人熟悉的料理，也並非每個家庭都有夠大的烤箱，因此比起烤火雞，不如改用品質良好的台灣豬肉，製成「戰斧豬排」等菜色，再搭配果醬提味，並以地瓜泥等增加飽足感，便成了一道視覺澎湃、色彩繽紛的節慶佳餚；此外由於台灣四面環海，海產豐富，因此周建宏也建議以魚類製成魚排，除了富含Omega-3脂肪酸與優質蛋白質，有益身體健康，也讓耶誕菜色在傳統的烤火雞之外，更有變化。
「像是鯛魚、鱸魚排簡單煎過後，搭配以彩色番茄、南瓜等蔬果煎烤而成的溫沙拉，便可以料理成『香煎魚排佐番茄沙拉』，視覺繽紛華麗，再加上口味接受度高，很適合作為耶誕大餐的主菜。」
而在水果方面，周建宏認為，台灣一年四季皆盛產的鳳梨、番茄，不只帶有酸甜口感，且因為糖度高，煎烤後會產生焦糖化的美麗色澤，甜味也更鮮明，很適合替代歐美常使用的莓果。
「像是有紅、橙、黃、綠等顏色的彩色番茄，便能讓人聯想到耶誕節的經典紅綠配色，呈現熱鬧的節慶感，相當適合作為配菜，為主菜增色。」
以蔬果為基底製成甜點和佐飲
至於甜點，周建宏則推薦可將南瓜或地瓜打成泥狀後，加入雞蛋、鮮奶油、吉利丁片製成內餡，填入以消化餅與奶油打碎後製成的派皮上，冰鎮一晚即成簡單美味的南瓜派、地瓜派。除了使用天然食材較為健康，食材取得也容易，更毋需使用烤箱，可以輕鬆地製作甜點。同時，南瓜等澱粉類蔬果也是歐美經典的耶誕主食之一，也與佳節氣氛巧妙呼應。
而在飲品上，除了「熱紅酒」——以丁香、豆蔻、生薑、肉桂等各式辛香料與紅酒共同煮成——這項歐美經典耶誕飲品外，周建宏也建議可以水果及果醬為基底，再倒入氣泡水即成水果氣泡飲，可作為應景的耶誕飲品。水果氣泡飲不只製作步驟簡單，顏色也相當繽紛，充滿喜慶感，微帶刺激的口感更能平衡油脂較為豐厚的耶誕菜色，成為餐桌上最清爽的配角。
料理接受度成考量菜色的關鍵
除了色彩和風味，周建宏也提醒，由於耶誕大餐常是與眾多親友共同享用，建議以普遍接受度較高的食材為主，至於並非人人都可接受的歐洲傳統耶誕菜式如兔肉料理等，便建議盡量避免。
「通常在一般的超市或菜市場，就能買到基本的食材與調味料，如果想要一次購足多種食材，則可以到提供多樣蔬果、肉類、海鮮的濱江市場一帶尋找，或是到信義區的進口食品行買西式料理香料、到迪化街買台式料理佐料等。」
最後周建宏也指出，料理本就是愉快的過程，大家不妨帶著輕鬆的心情，讓準備耶誕大餐成為一種愉快的儀式，也讓參與聚餐的親友一起享受這種歡快的氛圍，在熱鬧又溫馨的平安夜，共度珍貴時刻。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
Tags：
世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
我們想讓你知道的是
雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8