獨立音樂場景的騷擾文化，陽剛厭女無非是滋長性犯罪的溫床
我們想讓你知道的是
「揪出色狼並狠狠教訓」是樂團圈內不容質疑的譴責教條，然而，長期以來的陽剛厭女文化，無非是滋長性犯罪的溫床之一，而剛性的以暴制暴手段雖能在當下產生嚇阻，卻無助於騷擾亂象的長遠防範。
文：蔡沛軒
前一篇辣台妹回顧了台灣獨立音樂和社會運動的扣連，以及樂團「創作者」呈現出的混合陽剛特質，接下來，我們把視角轉向獨立音樂的「群眾」，思考獨立音樂場景的陽剛文化與性騷擾事件。
「現場的女生，待會如果有人亂摸你，請你不要怕、直接大聲地說出來！」
多年前踏入獨立音樂現場，印象深刻的便是在mosh pit（衝撞）前夕主唱口中的這段提醒，當時，我首度接觸「衝撞」、「circle pit」、「hardcore dance」等肢體接觸密切的搖滾文化，直至今，類似的話語也時常在相似的場合聽聞，不同的是，如今的騷擾案件處處可見，與當年相比早已大幅提高。
音樂祭亂象：水漲船高的性騷擾案件
年初，有受害者在社群公開自述被知名饒舌歌手性侵[1]，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過境的這兩年來，越來越多的性事件在音樂場景中被揭露。獨立音樂圈的重要交流空間「票版」[2]，也於今年因版主涉入性騷擾事件造成騷動，最後甚至透過大動作撤換版主、版規才得以平息。
在此之間的漂游者、大港開唱、春浪、台灣祭等大型音樂盛事，屢屢有性暴力案件浮上檯面[3]，不論是當事人自白或是他人證詞皆在音樂祭中頻傳，接續不止的metoo發聲，使音樂場景彷彿被一種難以逃脫的噩耗籠罩。
2020年「浪人祭」是疫情下第一場大型售票音樂祭，其實也是近年性騷擾案件連發的起頭。當時沸沸揚揚的騷擾案，直至今年才獲確切司法判決[4]，然而，更多的受害案卻是難以開口的黑數。
音樂場景獨有特色：飲酒文化、剛性搖滾、共同脆弱性
除卻live house多半會提供酒水（酒商亦是與音樂活動重要的贊助者），現場氛圍往往也鼓勵樂迷沉醉於酒精帶來的歡騰之中，儘管宣導了以安全為優先考量的警語，仍難以阻攔暈眩與意識不能作用以後，成為有心人士「得逞」、「撿屍」的契機。
同時，獨立音樂場景尚未擺脫剛性文化強烈的運作方式，無論是高度肢體接觸的衝撞文化、brotherhood的互動模式，甚至是女性經驗缺席的音樂創作，變相促使脫口而出的騷擾發言成為一種合理互動。在此文化裡，我們可以高歌「她哈有錢人的屌」、「台北應召站的妓女沒一個像你」、「把你的女朋友送給我好不好」[5]等無視女性感受的歌詞，卻難以體會聽者遭肆意擺弄的經驗。
當然，這並非指控獨立音樂場景默許騷擾侵害，相反的，「揪出色狼並狠狠教訓[6]」是樂團圈內不容質疑的譴責教條，然而，長期以來的陽剛厭女文化，無非是滋長性犯罪的溫床之一，而剛性的以暴制暴手段雖能在當下產生嚇阻，卻無助於騷擾亂象的長遠防範。
此外，獨立音樂擁有的「反抗精神」與商業取向的流行音樂，各自擁有不同的受眾。次文化導向的音樂屬性帶著地下性的反叛，涵融了具有相同價值理念的樂迷，打造互信舒適的共同感，在背離流行音樂後，來到這個同溫層的屬地，容許脆弱、揭露傷痛，隨著樂曲釋放情緒。從中療傷的樂迷群聚，這份信任對方的託付，卻造成走入侵害陷阱的危機。
環境轉變：「觀光客」入侵、性別意識提升？
經歷金曲獎連番獲獎，獨立音樂邁步走入大眾文化，不再處於幽暗的「地下」。走向主流市場後，部分將聽團視為「酷、潮」的「觀光客」湧入，衝擊了原先較為小眾、隱密的樂迷社群，使過往的價值信念遭到一定程度瓦解，破壞原先「聽團生態」的舉動逐一發生，頻繁出現的性暴力事件可謂其中一例。
對內部問題的關注，不止於實體接觸的騷擾、侵犯，也上升至社群內部的現象討論。樂團「五五身」的文宣就曾受批評為玩弄「性侵玩笑（rape jokes）」[7]，而大港開唱也在今年的宣傳加入「不可以性騷擾」的警語，其中使用赤裸的男體作為附圖[8]引發抨擊。上述種種，都揭示了騷擾文化長年既存的事實——並非現今才有不間斷的騷擾，而是長久以來未受清楚辨識的集體忽視。
「不該性騷擾」上升到音樂祭官方告示的層次，除了性別意識抬頭的可能，也代表單單仰賴樂迷共識不足以杜絕侵犯身體界線的惡性，為此，識別騷擾的歷程開展，也意味著，想要有效對抗性暴力事件的手段必須一再升級。
結論：騷擾困局未解，突圍行動未竟
當音樂場景發生騷擾事件，礙於現場參與者眾，出入複雜、流動性高，受害者想要指認犯人已是難事，提出相關證據更是不易；當下若想呼救，也可能困陷於嘈雜昏暗的環境；若事後選擇公開並追查，卻也須面對不見得友善的氛圍，看戲圍觀者不在少數，出言嘲諷、質疑事實的言論亦導致證詞不正義（testimonial injustice）的狀況產生。以上種種困局，都使騷擾事件在音樂場景中更「便於」成立。
走經各類音樂場景，樂迷懷抱著盡興而歸的心態入場，而非將自己擺置於隨時可能遭侵襲的預設。當性暴力事件不再被掩藏於掃興、過度敏感之下，也無須擔憂個人的受害自白將導致獨立音樂再度背負汙名[9]，每一次開口求救與相對應的支持，都足以挑戰長存的騷擾文化，突破圍困受害者的險境。惟有持續保持對現況的警覺，質疑陷他者於不義的理所當然，才有辦法建構不再以親密、性、身體危害獨立音樂場景的安全環境。
註釋及延伸閱讀
[1] 受害者自述遭湯捷性侵的發文，2022/1/25。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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