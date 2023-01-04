獨立音樂場景的騷擾文化，陽剛厭女無非是滋長性犯罪的溫床

文：蔡沛軒⁣⁣

前一篇辣台妹回顧了台灣獨立音樂和社會運動的扣連，以及樂團「創作者」呈現出的混合陽剛特質，接下來，我們把視角轉向獨立音樂的「群眾」，思考獨立音樂場景的陽剛文化與性騷擾事件。⁣⁣

「現場的女生，待會如果有人亂摸你，請你不要怕、直接大聲地說出來！」⁣⁣

多年前踏入獨立音樂現場，印象深刻的便是在mosh pit（衝撞）前夕主唱口中的這段提醒，當時，我首度接觸「衝撞」、「circle pit」、「hardcore dance」等肢體接觸密切的搖滾文化，直至今，類似的話語也時常在相似的場合聽聞，不同的是，如今的騷擾案件處處可見，與當年相比早已大幅提高。⁣⁣

音樂祭亂象：水漲船高的性騷擾案件⁣⁣

年初，有受害者在社群公開自述被知名饒舌歌手性侵[1]，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情過境的這兩年來，越來越多的性事件在音樂場景中被揭露。獨立音樂圈的重要交流空間「票版」[2]，也於今年因版主涉入性騷擾事件造成騷動，最後甚至透過大動作撤換版主、版規才得以平息。⁣⁣

在此之間的漂游者、大港開唱、春浪、台灣祭等大型音樂盛事，屢屢有性暴力案件浮上檯面[3]，不論是當事人自白或是他人證詞皆在音樂祭中頻傳，接續不止的metoo發聲，使音樂場景彷彿被一種難以逃脫的噩耗籠罩。⁣⁣

2020年「浪人祭」是疫情下第一場大型售票音樂祭，其實也是近年性騷擾案件連發的起頭。當時沸沸揚揚的騷擾案，直至今年才獲確切司法判決[4]，然而，更多的受害案卻是難以開口的黑數。⁣⁣

音樂場景獨有特色：飲酒文化、剛性搖滾、共同脆弱性⁣⁣

除卻live house多半會提供酒水（酒商亦是與音樂活動重要的贊助者），現場氛圍往往也鼓勵樂迷沉醉於酒精帶來的歡騰之中，儘管宣導了以安全為優先考量的警語，仍難以阻攔暈眩與意識不能作用以後，成為有心人士「得逞」、「撿屍」的契機。⁣⁣

⁣⁣

同時，獨立音樂場景尚未擺脫剛性文化強烈的運作方式，無論是高度肢體接觸的衝撞文化、brotherhood的互動模式，甚至是女性經驗缺席的音樂創作，變相促使脫口而出的騷擾發言成為一種合理互動。在此文化裡，我們可以高歌「她哈有錢人的屌」、「台北應召站的妓女沒一個像你」、「把你的女朋友送給我好不好」[5]等無視女性感受的歌詞，卻難以體會聽者遭肆意擺弄的經驗。⁣⁣

當然，這並非指控獨立音樂場景默許騷擾侵害，相反的，「揪出色狼並狠狠教訓[6]」是樂團圈內不容質疑的譴責教條，然而，長期以來的陽剛厭女文化，無非是滋長性犯罪的溫床之一，而剛性的以暴制暴手段雖能在當下產生嚇阻，卻無助於騷擾亂象的長遠防範。⁣⁣

此外，獨立音樂擁有的「反抗精神」與商業取向的流行音樂，各自擁有不同的受眾。次文化導向的音樂屬性帶著地下性的反叛，涵融了具有相同價值理念的樂迷，打造互信舒適的共同感，在背離流行音樂後，來到這個同溫層的屬地，容許脆弱、揭露傷痛，隨著樂曲釋放情緒。從中療傷的樂迷群聚，這份信任對方的託付，卻造成走入侵害陷阱的危機。⁣⁣

環境轉變：「觀光客」入侵、性別意識提升？⁣⁣

經歷金曲獎連番獲獎，獨立音樂邁步走入大眾文化，不再處於幽暗的「地下」。走向主流市場後，部分將聽團視為「酷、潮」的「觀光客」湧入，衝擊了原先較為小眾、隱密的樂迷社群，使過往的價值信念遭到一定程度瓦解，破壞原先「聽團生態」的舉動逐一發生，頻繁出現的性暴力事件可謂其中一例。⁣⁣

對內部問題的關注，不止於實體接觸的騷擾、侵犯，也上升至社群內部的現象討論。樂團「五五身」的文宣就曾受批評為玩弄「性侵玩笑（rape jokes）」[7]，而大港開唱也在今年的宣傳加入「不可以性騷擾」的警語，其中使用赤裸的男體作為附圖[8]引發抨擊。上述種種，都揭示了騷擾文化長年既存的事實——並非現今才有不間斷的騷擾，而是長久以來未受清楚辨識的集體忽視。⁣⁣

「不該性騷擾」上升到音樂祭官方告示的層次，除了性別意識抬頭的可能，也代表單單仰賴樂迷共識不足以杜絕侵犯身體界線的惡性，為此，識別騷擾的歷程開展，也意味著，想要有效對抗性暴力事件的手段必須一再升級。⁣⁣

結論：騷擾困局未解，突圍行動未竟⁣⁣

當音樂場景發生騷擾事件，礙於現場參與者眾，出入複雜、流動性高，受害者想要指認犯人已是難事，提出相關證據更是不易；當下若想呼救，也可能困陷於嘈雜昏暗的環境；若事後選擇公開並追查，卻也須面對不見得友善的氛圍，看戲圍觀者不在少數，出言嘲諷、質疑事實的言論亦導致證詞不正義（testimonial injustice）的狀況產生。以上種種困局，都使騷擾事件在音樂場景中更「便於」成立。⁣⁣

走經各類音樂場景，樂迷懷抱著盡興而歸的心態入場，而非將自己擺置於隨時可能遭侵襲的預設。當性暴力事件不再被掩藏於掃興、過度敏感之下，也無須擔憂個人的受害自白將導致獨立音樂再度背負汙名[9]，每一次開口求救與相對應的支持，都足以挑戰長存的騷擾文化，突破圍困受害者的險境。惟有持續保持對現況的警覺，質疑陷他者於不義的理所當然，才有辦法建構不再以親密、性、身體危害獨立音樂場景的安全環境。⁣⁣

註釋及延伸閱讀

[1] 受害者自述遭湯捷性侵的發文，2022/1/25。