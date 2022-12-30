談康樂治療：來到最重要的問題——為何我們需要康樂治療師？（下）
我們想讓你知道的是
既然在亞洲地區，社工／職業治療師和活動工作員也能做到康樂活動，那是不是就代表其實並不需要「康樂治療師 」這個專業？
大家願意看這篇文章，相信也對「康樂治療師」相關的題目感到有興趣。但我們仍然未能回答問題的核心：為何我們需要康樂治療師？
一般而言，（至少）很多香港的社工應該會是這樣想的：康樂治療就是做手工／寵物／運動／遊戲／舞動／戲劇／音樂／社區外出等。這些活動，我們經常跟他們做呀！我們常常成立小組，也是跟服務對象做這些，那就不用康樂治療師啦！社工經常與服務對象進行康樂活動，這無可否認是事實。由此可見，以香港為例，其醫療系統並非完全忽視「康樂」這個部分，但這種服務被分割到不同其他職位中，包括社工／職業治療師和活動工作員等。這種想法進而帶出一個問題：既然在亞洲地區，社工／職業治療師和活動工作員也能做到康樂活動，那是不是就代表其實並不需要這個專業？
康樂活動的目的＝社交？
就這個問題，我會以幾方面回應。首先，雖然社工 / 職業治療師和活動工作員都會帶康樂活動，但特別以社工／活動工作員為例，社工帶康樂活動的目的，很多時候只有一個面向，就是社交。但康樂治療師的設計活動目的，除了社交之外，還會有身／心訓練、認知訓練、肢體訓練等等。這些部分，不是一個社工／活動工作員可以有能力去評估與考慮。
康樂治療師的訓練也有更多關於醫療範疇方面，以致他們能對治療對象作出醫療評估，並非單純以「社交」作出發點。其實上述這種想法更涉及一些社工較常有的固有思維，就是往往會有一部分社工認為「社工可以做的範疇很廣」，廣到一個地步，卻是把一些其他專業可以做的事情，也被社工涵蓋去做。
康樂治療需要「專門去認識、考慮哪種康樂活動適合治療對象」
那亦可能有人會問：「職業治療師也會帶很多這類活動呀！那就不需要康樂治療師了不是嗎？」的確，以香港為例，部分康樂治療的責任是被職業治療師瓜分。但，這又是否代表不需要康樂治療師呢？在我而言答案是否定的，因為康樂治療師就是「專門去認識、考慮哪種康樂活動適合治療對象」；職業治療師並沒有責任去了解不同康樂活動的優缺，以及哪一種活動更適合治療對象。在歐美地區，職業治療師的工作更多集中在治療對象的日常職能訓練、自理能力訓練等，康樂活動則會分割給康樂治療師去安排。
所以，只有康樂治療師能就特定群組設計合適他們的康樂活動；康樂治療師亦需學習大量關於不同康樂活動的知識，去決定選擇哪些活動給參與者，同時為參與者做前後測、學習學術研究的方法去檢討活動成效等等。這些在大學／學院中的訓練都是輔助醫療系統中才會涵蓋的部分，非一般社工或活動工作員能做到。
康樂治療是被歐美政府高度承認的治療行業
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。