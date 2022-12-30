談康樂治療：來到最重要的問題——為何我們需要康樂治療師？（下）

上篇：康樂治療是什麼？我們的社會需要它嗎？

大家願意看這篇文章，相信也對「康樂治療師」相關的題目感到有興趣。但我們仍然未能回答問題的核心：為何我們需要康樂治療師？

一般而言，（至少）很多香港的社工應該會是這樣想的：康樂治療就是做手工／寵物／運動／遊戲／舞動／戲劇／音樂／社區外出等。這些活動，我們經常跟他們做呀！我們常常成立小組，也是跟服務對象做這些，那就不用康樂治療師啦！社工經常與服務對象進行康樂活動，這無可否認是事實。由此可見，以香港為例，其醫療系統並非完全忽視「康樂」這個部分，但這種服務被分割到不同其他職位中，包括社工／職業治療師和活動工作員等。這種想法進而帶出一個問題：既然在亞洲地區，社工／職業治療師和活動工作員也能做到康樂活動，那是不是就代表其實並不需要這個專業？

康樂活動的目的＝社交？

就這個問題，我會以幾方面回應。首先，雖然社工 / 職業治療師和活動工作員都會帶康樂活動，但特別以社工／活動工作員為例，社工帶康樂活動的目的，很多時候只有一個面向，就是社交。但康樂治療師的設計活動目的，除了社交之外，還會有身／心訓練、認知訓練、肢體訓練等等。這些部分，不是一個社工／活動工作員可以有能力去評估與考慮。

康樂治療師的訓練也有更多關於醫療範疇方面，以致他們能對治療對象作出醫療評估，並非單純以「社交」作出發點。其實上述這種想法更涉及一些社工較常有的固有思維，就是往往會有一部分社工認為「社工可以做的範疇很廣」，廣到一個地步，卻是把一些其他專業可以做的事情，也被社工涵蓋去做。

康樂治療需要「專門去認識、考慮哪種康樂活動適合治療對象」

那亦可能有人會問：「職業治療師也會帶很多這類活動呀！那就不需要康樂治療師了不是嗎？」的確，以香港為例，部分康樂治療的責任是被職業治療師瓜分。但，這又是否代表不需要康樂治療師呢？在我而言答案是否定的，因為康樂治療師就是「專門去認識、考慮哪種康樂活動適合治療對象」；職業治療師並沒有責任去了解不同康樂活動的優缺，以及哪一種活動更適合治療對象。在歐美地區，職業治療師的工作更多集中在治療對象的日常職能訓練、自理能力訓練等，康樂活動則會分割給康樂治療師去安排。

所以，只有康樂治療師能就特定群組設計合適他們的康樂活動；康樂治療師亦需學習大量關於不同康樂活動的知識，去決定選擇哪些活動給參與者，同時為參與者做前後測、學習學術研究的方法去檢討活動成效等等。這些在大學／學院中的訓練都是輔助醫療系統中才會涵蓋的部分，非一般社工或活動工作員能做到。

康樂治療是被歐美政府高度承認的治療行業