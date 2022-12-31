留德的人遇見烏克蘭人時
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華人與烏克蘭人有何話題呢？正如之前所寫，烏克蘭人沒有「small talk」文化，不習慣與陌生人以天氣打開話題，亦不會將「你好嗎？」當成「hello」一般的問好語。這點與華人相近。
留德的人，近月都會見到許多烏克蘭來的人。
他們大多都是婦孺，只因成年男性都要留在國內候命。在德國的大城小鎮，都會見到烏國女士帶著小孩，又或是隨同年老父母前來。居於德國的港人，都會接觸到他們。有些會成為你的鄰居，有些則會成為你小孩的同學，在家長活動上有相會的機會。
華人與烏克蘭人有何話題呢？正如之前所寫，烏克蘭人沒有「small talk」文化，不習慣與陌生人以天氣打開話題，亦不會將「你好嗎？」當成「hello」一般的問好語。這點與華人相近。見到新相識的烏人，都不應問「How are you?」，需知他們離鄉背井，丈夫還在國內，又怎會過得好呢？反而表達對烏國的欣賞，會令他們留下深刻印象。
最近剛踢過世界盃。跟烏人相談，總會談起蘇聯國家隊的佳蹟。
蘇聯隊的骨幹多是烏克蘭人，效力國內勁旅基輔戴拿模（Dynamo Kiev）。每次跟烏人提起80年代的烏國球星：布洛堅（Oleg Blokhin）、戴米尼高（Anatoliy Demyanenko）、普達索夫（Oleh Protasov）、比索洛夫（Volodymyr Bezsonov），還有傳奇領隊盧班洛夫斯基（Valeriy Lobanovskyi），烏人都會自豪而興奮。他們都很驚訝為何那年代我還未出生，但也認識這些在烏國家傳戶曉的名字。我說因為那時香港已有直播世界盃和歐洲盃足球，所以球迷都會聽過他們的名字；比索洛夫女兒Anna的多年好友和體操隊友瑞莎，更成為首位入籍台灣的烏人。烏人雖不喜蘇聯統治，但提起這些威風事蹟，都感到榮幸，覺得蘇聯的成就，烏人有很大貢獻。
之後就是講到在港讀書唸過些烏克蘭歷史。最早的是 19 世紀克里米亞戰爭，接著是二戰末期的在烏國舉行的雅爾塔會議，決定了戰後德國和中東歐的命運。然後是八十年代末蘇聯沒落至倒台，無綫和亞視都緊密報導。在沒網絡的時代，港人已經緊貼烏克蘭的命運，在電視上看到烏克蘭人在基輔排長龍買日用品，也知道他們與蘇聯的恩怨。其後香港社運令港人更關注這地。我常跟烏人說，香港和烏克蘭雖相隔很遠，但其實中間只隔了俄羅斯一個國家，所以烏克蘭是我們鄰國的鄰國，正如西班牙是德國鄰國的鄰國。烏國的事，值得港人關注。
按《維基百科》引述「The Ukrainian Society of Hong Kong」的數字，2016年香港共有一百名烏人，不知現在有多少還在？肯定的是在德港人接觸的烏人，一定比在香港多。烏克蘭人大概不知道，那年的雅爾塔會談上，羅斯福在與史太林會面時提到他屬意英國把香港還給中國，成為國際海港。然而這位美國總統亦知道，邱吉爾必定反對此提議。要是那年香港給予中華民國，那今天的命運亦會很不同。在黑海旁的雅爾塔談及地球另一端一個海港城市的命運，亦是港烏兩地一段歷史交匯。
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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