TNL+ 2022/12/31,
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留德的人遇見烏克蘭人時

留德的人遇見烏克蘭人時
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

華人與烏克蘭人有何話題呢？正如之前所寫，烏克蘭人沒有「small talk」文化，不習慣與陌生人以天氣打開話題，亦不會將「你好嗎？」當成「hello」一般的問好語。這點與華人相近。

留德的人，近月都會見到許多烏克蘭來的人。

他們大多都是婦孺，只因成年男性都要留在國內候命。在德國的大城小鎮，都會見到烏國女士帶著小孩，又或是隨同年老父母前來。居於德國的港人，都會接觸到他們。有些會成為你的鄰居，有些則會成為你小孩的同學，在家長活動上有相會的機會。

華人與烏克蘭人有何話題呢？正如之前所寫，烏克蘭人沒有「small talk」文化，不習慣與陌生人以天氣打開話題，亦不會將「你好嗎？」當成「hello」一般的問好語。這點與華人相近。見到新相識的烏人，都不應問「How are you?」，需知他們離鄉背井，丈夫還在國內，又怎會過得好呢？反而表達對烏國的欣賞，會令他們留下深刻印象。

最近剛踢過世界盃。跟烏人相談，總會談起蘇聯國家隊的佳蹟。

蘇聯隊的骨幹多是烏克蘭人，效力國內勁旅基輔戴拿模（Dynamo Kiev）。每次跟烏人提起80年代的烏國球星：布洛堅（Oleg Blokhin）、戴米尼高（Anatoliy Demyanenko）、普達索夫（Oleh Protasov）、比索洛夫（Volodymyr Bezsonov），還有傳奇領隊盧班洛夫斯基（Valeriy Lobanovskyi），烏人都會自豪而興奮。他們都很驚訝為何那年代我還未出生，但也認識這些在烏國家傳戶曉的名字。我說因為那時香港已有直播世界盃和歐洲盃足球，所以球迷都會聽過他們的名字；比索洛夫女兒Anna的多年好友和體操隊友瑞莎，更成為首位入籍台灣的烏人。烏人雖不喜蘇聯統治，但提起這些威風事蹟，都感到榮幸，覺得蘇聯的成就，烏人有很大貢獻。

之後就是講到在港讀書唸過些烏克蘭歷史。最早的是 19 世紀克里米亞戰爭，接著是二戰末期的在烏國舉行的雅爾塔會議，決定了戰後德國和中東歐的命運。然後是八十年代末蘇聯沒落至倒台，無綫和亞視都緊密報導。在沒網絡的時代，港人已經緊貼烏克蘭的命運，在電視上看到烏克蘭人在基輔排長龍買日用品，也知道他們與蘇聯的恩怨。其後香港社運令港人更關注這地。我常跟烏人說，香港和烏克蘭雖相隔很遠，但其實中間只隔了俄羅斯一個國家，所以烏克蘭是我們鄰國的鄰國，正如西班牙是德國鄰國的鄰國。烏國的事，值得港人關注。

按《維基百科》引述「The Ukrainian Society of Hong Kong」的數字，2016年香港共有一百名烏人，不知現在有多少還在？肯定的是在德港人接觸的烏人，一定比在香港多。烏克蘭人大概不知道，那年的雅爾塔會談上，羅斯福在與史太林會面時提到他屬意英國把香港還給中國，成為國際海港。然而這位美國總統亦知道，邱吉爾必定反對此提議。要是那年香港給予中華民國，那今天的命運亦會很不同。在黑海旁的雅爾塔談及地球另一端一個海港城市的命運，亦是港烏兩地一段歷史交匯。

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