Hidoo石墨烯智能防潮膜，讓衣櫃永保乾燥清爽！

台灣氣候潮溼，即使室內長時間開著除溼機，還是難防深埋在衣櫥、鞋櫃裡的衣物、鞋子受潮發霉。「Hidoo石墨烯智能防潮膜」能夠偵測櫥櫃內的溼度，自動升溫除溼，再也不用擔心心愛的衣服、包包、鞋子被黴菌侵襲。

欣寶智慧環境長年以改善室內空氣品質為品牌核心目標，今年更以新材料之王石墨烯和遠紅外線導電材料打造新品「Hidoo石墨烯智能防潮膜」，可安裝在衣櫃、鞋櫃與儲藏櫃，提升居住環境優化的最後一哩路。

欣寶智慧環境創辦人曾婷婷表示「控制溼度比控制溫度更重要」，相較於溫度，濕度的恆控對於人體舒適度的感受更為關鍵。Photo Credit：Hidoo

台灣年平均溼度超過75%RH，高溼度容易造成黴菌與塵蟎的滋生，引起過敏、氣喘與呼吸道疾病。在台灣，幾乎一年四季都需要開著除溼機，然而當除溼機滿水停機，溼度又會馬上再度上升，或是夏天外出關閉冷氣後室內溫度回升，產生結露反而更容易發霉。在這樣的環境中，室內「恆溼」的控制是一件非常困難的事。

室內大空間可以運用欣寶智慧環境的智能吊頂式除濕與地暖來控制溼度，但女生珍藏在櫥櫃裡最愛的衣服、包包、鞋子一旦發霉，處理起來相當麻煩，清潔費用所費不貲。

「Hidoo石墨烯智能防潮膜」專門針對衣櫃、鞋櫃與儲藏櫃設計，可以自動偵測溼度，當溼度過高時，遠紅外線即會升溫發揮除溼、除臭、防霉的功能；智能石墨纖維導熱最大優勢，省電又完全無噪音，輕鬆讓衣物擁有蓬鬆的舒服感。

Hidoo為達到環保訴求，表面材料使用的是回收軟木塞，透氣耐用，可以快速釋放大量的遠紅外線。底層的TPE隔熱環保材則能隔熱同時又保溫，具有讓外牆的熱氣或冷空氣充分隔離的雙層功能。

近年來缺工嚴重，欣寶智慧環境致力於創造更優質、易施工的材料。「Hidoo石墨烯智能防潮膜」最後一層使用的是環保耐高溫的矽膠，讓設計師與業者方便施作。產品厚度僅0.5公分的超薄技術不僅呈現設計美學，更不影響施工的厚度，提供3年保固7年保修的服務，為住戶帶來健康與更舒適的環境。