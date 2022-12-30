西南航空一週取消1萬4500次航班，美國運輸部長批「潰散」、參院商務委員會展開調查

文：Taylor Mei

嚴冬大雪來襲，無數班機遭取消與延後，根據英文《英國廣播公司》（BBC）報導，美國目前有數千名旅客被迫滯留在機場中。據航班飛行追蹤系統「FlightAware」統計，光是28日單日取消的航班就高達2800個，且有超過3200個航班被延後。

其中，衝擊最大的航空為西南航空（Southwest Airlines），有約2500個航班被取消。這場機場大亂迫使數千名旅客被迫在機場過夜，並在身心俱疲的情況下尋找解方。因應混亂的航班局面，西南航空執行長喬丹（Bob Jordan）公開向旅客道歉，表示公司因眾多航班被取消，使得旅客無法前往目的地感到極為抱歉。

喬丹指出，身為美國國內最大的航空，西南航空取消班機是因為嚴寒已經為各大航空公司帶來嚴重影響，「我們必須有所應對，希望各位能理解我們對此作出的承諾。」據西南航空聲明，該公司將責任歸咎於惡劣的天氣，以及機組人員難以在如此天候下即時更新行程表。

西南航空將祭出補償方案，美國政府將全程監督

《BBC》報導，喬丹表示，西南航空27日已經和運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）討論針對大量航班取消的解決方案。美國運輸部指出，他們對西南航空大量取消與延後班機的情形感到憂慮，布塔朱吉27日也回應他將會要求西南航空承擔相關責任。

布塔朱吉告訴數家媒體，他已經要求西南航空發送飯店優惠券，以及其他補償費用給班機遭到取消或延誤的旅客。喬丹也告訴《CNN》，公司將會落實補償方案，且運輸部也會全程監督西南航空進行後續處理流程。

美國總統拜登（Joe Biden）也在27日於推特上表示，政府會確保西南航空負起應負的責任，並鼓勵旅客主動確認他們是否有獲得相關補償。美國參議院商務委員會主席坎特威爾（Maria Cantwell）也說，該委員會將深入瞭解相關情形以及對顧客造成的影響。

混亂的航班是系統性的問題