巴西球王比利辭世享壽82歲，生涯3度奪世界盃冠軍史上唯一，姆巴佩、梅西等球星發文哀悼

巴西球王比利辭世享壽82歲，生涯3度奪世界盃冠軍史上唯一

（中央社）《美聯社》報導，曾3度獲得世界盃冠軍的巴西球王比利（Pelé）今（30）日辭世，享壽82歲。

先前比利癌症日益惡化，腎臟和心臟問題也每況愈下。他的兒子在平安夜趕到醫院，說要給病榻上的父親力量。

比利1940年10月23日在巴西東南部特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes）出生，本名納西門托（Edson Arantes do Nascimento），小時候曾在街上賣花生，幫助赤貧的家人度日，隨後躍升現代史上最偉大、最知名的運動員之一。

他曾在1958、1962、1970年3度奪得世界盃冠軍，是史上唯一一位達此成就的足球員，1999年獲國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）選為世紀運動員。

比利在1977年退役前，進球超過1000顆，職業生涯為體壇津津樂道。

比利是許多人心目中史上最偉大的足球員。他住院後收到許多為他打氣的訊息，連法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）都呼籲球迷一起「為球王禱告」。

足球王者寶貴遺澤，球王比利一生傳播愛

（中央社）12月29日，足球失去了它的王者，巴西球王比利辭世，享壽82歲。比利一生在世界各地從事社會工作，並傳播愛，堅信用愛可以治癒人們所有的問題，這也是他留給後代的遺產。

被譽為「世紀運動員」的巴西球王比利由於感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後呼吸道感染，以及重新評估結腸癌的治療，自11月29日起住進聖保羅愛因斯坦醫院（Albert Einstein），醫院今天下午宣布比利去世，葬禮預定在聖保羅州沿海城市桑托斯（Santos）舉行。

醫院聲明指出，比利於當地時間29日下午3時27分因結腸癌惡化導致多重器官衰竭死亡，醫院對巴西球王辭世表示哀悼，盼家屬節哀順變。

比利在Instagram的官方帳號發布以下訊息證實他的死亡：「靈感和愛標誌著球王比利的人生旅程，在今天他平靜地去世了。在他的旅程中，比利用他的運動天賦吸引了所有人，停止了一場戰爭，在世界各地進行社會工作，並傳播了他最相信可以治癒我們所有問題的東西：愛。他在生活中透露的訊息成為留給後代的遺產。愛，愛，愛，直到永遠。」

比利於2021年9月接受結腸癌手術後，多次進行化療。2022年發現轉移到腸、肺和肝臟，醫院報告稱比利的癌症惡化，需要對腎臟和心臟功能障礙進行更多護理，所以不能如他所願出院和家人共度耶誕節。

比利的病情時好時壞，最近幾天，他的子女凱莉（Kely）和艾丁尼奧（Edinho Nascimento）發布多張在父親病房裡的照片。其他子孫也在那裡過耶誕節。比利辭世的消息公布後，凱莉也在社群媒體發文：「我們的一切都拜您所賜。我們愛您無限期。安息吧！」

由於年紀大和治療的緣故，比利近年來公開露面的頻率越來越少，但在社群媒體，他一直對健康抱持樂觀心態。

2022年卡達世界盃足球賽期間，比利在病房收到許多為他打氣的訊息，巴西球員內馬爾（Neymar）、李察利森（Richarlison）和法國球星姆巴佩（Mbappé）都在比賽中希望他的病情能好轉，球迷也在球場上展示為比利加油的橫幅。

比利一生結過三次婚，育有7位子女。比利與第一任妻子邱爾比（Rosemeri Cholbi）育有凱莉、艾丁尼奧和珍妮佛（Jennifer）。與心理學家李默斯（Assíria Lemos）的第二次婚姻生下雙胞胎約書亞（Joshua）和希葉斯特（Celeste），2016年娶了最後一任妻子青木（Márcia Aoki）。

此外，比利還有兩位非婚生女兒珊卓（Sandra Regina，2006年去世）和佛拉維亞（Flávia）。

比利於1957年在羅卡杯（Copa Roca）對陣阿根廷的比賽中首次代表國家隊出場，穿著黃色球衣踢進他在國家隊的第一球。1958年，年僅17歲的比利為巴西隊贏得瑞典世界盃冠軍。

4年後，比利雖在智利世界盃第二輪受傷，巴西仍贏得冠軍。1966年英格蘭世界盃，比利因在球場上嚴重犯規被判出局後，他指揮傳奇的巴西隊於1970年在墨西哥獲得了第三屆世界冠軍，成為唯一贏得三屆世界盃的球員。

比利在他效力的桑托斯隊（Santos）也有令人印象深刻的成績：贏得10屆聖保羅錦標賽冠軍，連續9個賽季成為最佳射手；他還是1962年和1963年的兩屆自由盃和世俱盃冠軍。比利也是穿著桑托斯隊的白色球衣，於1969年11月19日在馬拉卡納球場（Maracanã）對陣華斯柯隊（Vasco）的比賽中，攻下他人生中的第1000球。

根據桑托斯隊的數據，比利為俱樂部在1116場比賽中踢進1091球。

根據巴西足球總會（CBF）的數據，比利穿著國家隊的黃色球衣進行過113場比賽，踢進95球。國際足球總會（Fifa）只計算國家隊之間的比賽，所以比利在91場比賽中踢進77球。

根據桑托斯隊的數據，在他的整個職業生涯中，比利在1364場比賽中踢進1282球。但比利生前一再強調說，他一共踢進1283球。

巴西球王比利辭世享壽82歲，眾球星發文哀悼