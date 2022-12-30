巴西球王比利辭世享壽82歲，生涯3度奪世界盃冠軍史上唯一，姆巴佩、梅西等球星發文哀悼

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12月29日，足球失去了它的王者，巴西球王比利辭世，享壽82歲。比利一生在世界各地從事社會工作，並傳播愛，堅信用愛可以治癒人們所有的問題，這也是他留給後代的遺產。
巴西球王比利辭世享壽82歲，生涯3度奪世界盃冠軍史上唯一
（中央社）《美聯社》報導，曾3度獲得世界盃冠軍的巴西球王比利（Pelé）今（30）日辭世，享壽82歲。
先前比利癌症日益惡化，腎臟和心臟問題也每況愈下。他的兒子在平安夜趕到醫院，說要給病榻上的父親力量。
比利1940年10月23日在巴西東南部特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes）出生，本名納西門托（Edson Arantes do Nascimento），小時候曾在街上賣花生，幫助赤貧的家人度日，隨後躍升現代史上最偉大、最知名的運動員之一。
他曾在1958、1962、1970年3度奪得世界盃冠軍，是史上唯一一位達此成就的足球員，1999年獲國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）選為世紀運動員。
比利在1977年退役前，進球超過1000顆，職業生涯為體壇津津樂道。
比利是許多人心目中史上最偉大的足球員。他住院後收到許多為他打氣的訊息，連法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）都呼籲球迷一起「為球王禱告」。
足球王者寶貴遺澤，球王比利一生傳播愛
（中央社）12月29日，足球失去了它的王者，巴西球王比利辭世，享壽82歲。比利一生在世界各地從事社會工作，並傳播愛，堅信用愛可以治癒人們所有的問題，這也是他留給後代的遺產。
被譽為「世紀運動員」的巴西球王比利由於感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）後呼吸道感染，以及重新評估結腸癌的治療，自11月29日起住進聖保羅愛因斯坦醫院（Albert Einstein），醫院今天下午宣布比利去世，葬禮預定在聖保羅州沿海城市桑托斯（Santos）舉行。
醫院聲明指出，比利於當地時間29日下午3時27分因結腸癌惡化導致多重器官衰竭死亡，醫院對巴西球王辭世表示哀悼，盼家屬節哀順變。
比利在Instagram的官方帳號發布以下訊息證實他的死亡：「靈感和愛標誌著球王比利的人生旅程，在今天他平靜地去世了。在他的旅程中，比利用他的運動天賦吸引了所有人，停止了一場戰爭，在世界各地進行社會工作，並傳播了他最相信可以治癒我們所有問題的東西：愛。他在生活中透露的訊息成為留給後代的遺產。愛，愛，愛，直到永遠。」
比利於2021年9月接受結腸癌手術後，多次進行化療。2022年發現轉移到腸、肺和肝臟，醫院報告稱比利的癌症惡化，需要對腎臟和心臟功能障礙進行更多護理，所以不能如他所願出院和家人共度耶誕節。
比利的病情時好時壞，最近幾天，他的子女凱莉（Kely）和艾丁尼奧（Edinho Nascimento）發布多張在父親病房裡的照片。其他子孫也在那裡過耶誕節。比利辭世的消息公布後，凱莉也在社群媒體發文：「我們的一切都拜您所賜。我們愛您無限期。安息吧！」
由於年紀大和治療的緣故，比利近年來公開露面的頻率越來越少，但在社群媒體，他一直對健康抱持樂觀心態。
2022年卡達世界盃足球賽期間，比利在病房收到許多為他打氣的訊息，巴西球員內馬爾（Neymar）、李察利森（Richarlison）和法國球星姆巴佩（Mbappé）都在比賽中希望他的病情能好轉，球迷也在球場上展示為比利加油的橫幅。
比利一生結過三次婚，育有7位子女。比利與第一任妻子邱爾比（Rosemeri Cholbi）育有凱莉、艾丁尼奧和珍妮佛（Jennifer）。與心理學家李默斯（Assíria Lemos）的第二次婚姻生下雙胞胎約書亞（Joshua）和希葉斯特（Celeste），2016年娶了最後一任妻子青木（Márcia Aoki）。
此外，比利還有兩位非婚生女兒珊卓（Sandra Regina，2006年去世）和佛拉維亞（Flávia）。
比利於1957年在羅卡杯（Copa Roca）對陣阿根廷的比賽中首次代表國家隊出場，穿著黃色球衣踢進他在國家隊的第一球。1958年，年僅17歲的比利為巴西隊贏得瑞典世界盃冠軍。
4年後，比利雖在智利世界盃第二輪受傷，巴西仍贏得冠軍。1966年英格蘭世界盃，比利因在球場上嚴重犯規被判出局後，他指揮傳奇的巴西隊於1970年在墨西哥獲得了第三屆世界冠軍，成為唯一贏得三屆世界盃的球員。
比利在他效力的桑托斯隊（Santos）也有令人印象深刻的成績：贏得10屆聖保羅錦標賽冠軍，連續9個賽季成為最佳射手；他還是1962年和1963年的兩屆自由盃和世俱盃冠軍。比利也是穿著桑托斯隊的白色球衣，於1969年11月19日在馬拉卡納球場（Maracanã）對陣華斯柯隊（Vasco）的比賽中，攻下他人生中的第1000球。
根據桑托斯隊的數據，比利為俱樂部在1116場比賽中踢進1091球。
根據巴西足球總會（CBF）的數據，比利穿著國家隊的黃色球衣進行過113場比賽，踢進95球。國際足球總會（Fifa）只計算國家隊之間的比賽，所以比利在91場比賽中踢進77球。
根據桑托斯隊的數據，在他的整個職業生涯中，比利在1364場比賽中踢進1282球。但比利生前一再強調說，他一共踢進1283球。
巴西球王比利辭世享壽82歲，眾球星發文哀悼
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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