專家估北京感染率恐破8成，憂中國成新變異株溫床，民眾興起赴澳門「疫苗旅遊」
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隨著中國取消COVID-19清零措施，病毒得以在擁有全球1/5人口的中國境內迅速傳播。公衛專家警告，中國可能成為新型變異株誕生的「潛在溫床」。中國陷COVID-19爆發3年來最嚴重疫情，但本月意外決定撤除嚴厲的清零政策後經濟有恢復生機跡象。經濟圈研判只要撐過第1季的陣痛，明年中國整體經濟成長料有強勁反彈。
中國疫情快又猛，專家：北京感染率可能超過8成
（中央社）中國當前疫情既快又猛，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光昨（29）日指出，這波Omicron風暴進展速度超過想像，他估算北京市感染人數可能已超過80％，甚至還有可能更高。
據《鳳凰網》報導，「2022鳳凰網財經峰會」29日召開，曾光發表主題為「走出新冠疫情，迎接勝利曙光」的演講並接受專訪。
當被問及為什麼這次的疫情風暴好像來得特別急特別猛，曾光指出，這是多方面因素造成的。首先，北京是Omicron BF.7變異株為主，這是迄今以來傳播率最強的毒株。
其次是氣候因素，他說，因為正好12月以後，冬季最寒冷的季節到來，人們可以說是呼吸道比較乾燥，另外是在室內聚集性比較多，這樣最容易造成呼吸道疾病的傳播。
曾光並指出，另外可能還有其他呼吸道傳染病在裡面，比如流感，從6月以後就發現南方流感疫情異常高發，流感也出現了變異株，到冬天以後北方的流感爆發率就上升了。諸多因素湊在一起，就迎來了Omicron的風暴，而且這個風暴確實來勢非常快，「進展速度超過了我們的想像」。
他說，過去根據流行性腦膜炎傳播的經驗，第一波感染人數一般不超過30％，然後再來第二波、第三波，以後兩波都不會比第一波更強。「但是我們沒預到這次第一波就來勢洶洶，甚至很快超過50％，60％、70％，甚至80％的感染率。」
曾光說，現在還沒有一個精確統計的數據，但是他覺得這是可以估算出來的。「可能感染人數在北京市超過80％了，甚至還有可能更高。」這是他的一個判斷。
根據網傳的中國國家衛健委21日會議紀要，中國大陸12月1日至20日累計染疫已達2.48億人，其中又以北京、四川疫情最嚴重，累計感染率均已超過50％。
北京市當局迄今未發布推估的染疫人數。但陸媒報導顯示，北京過去兩週處於疫情高峰，醫院急診內科患者人激增5倍，殯儀館爆滿應接不暇。
中國COVID-19疫情竄起，專家憂成新變異株溫床
（中央社）隨著中國取消COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）清零措施，病毒得以在擁有全球1/5人口的中國境內迅速傳播。公衛專家警告，中國可能成為新型變異株誕生的「潛在溫床」。
《法新社》報導，中國幾乎所有民眾都對先前的COVID-19疫情缺乏免疫力，且其中許多人都還沒接種疫苗，引發其他國家和專家們的擔憂。
日內瓦大學（University of Geneva）全球衛生研究所（Institute of Global Health）所長法拉歐（Antoine Flahault）告訴《法新社》，每一次新的感染都會增加病毒變異機會。
他表示：「14億人突然暴露在SARS-CoV-2新型冠狀病毒的情況，顯然創造了容易出現新變異株的條件。」
曾任世界衛生組織（WHO）首席科學家的斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）指出，很大一部分中國人容易被感染，部分原因在於許多老年人沒接種疫苗或追加劑。
她向網路版的《印度快報》（Indian Express）表示：「我們需要密切關注任何新出現的相關變異株。」
為因應激增的病例數，美國、義大利、日本、印度和馬來西亞本週都宣布，將對中國旅客加強檢疫措施。
印度及日本已經宣布，將強制所有來自中國的入境旅客進行核酸檢測（PCR），這也是法拉歐認為可望解決北京當局疫情資訊延遲的方法之一。
法拉歐說：「如果我們成功對來自中國的任何旅客身上鑑定出的所有病毒進行採樣和定序，就幾乎能在新變異株出現並在該國傳播時馬上得知。」
他也指出：「任何變異株，如果比先前的主要變異株更容易傳播，例如BQ.1、B2.75.2、XBB、CH.1或BF.7，肯定代表著威脅，因為它們會引起新的疫情浪潮。」
「然而，就我們所知，這些已知的變異株似乎都未表現出令症狀加劇的任何特定新風險，不過未來出現的新變異株仍有可能會發生這種情況。」
疫情越闢謠懷疑度越高，中國當局出現公信力危機
（中央社）中國COVID-19疫情大爆發，病徵卻較先前預期嚴重，甚至傳出「白肺」症狀，不少民眾質疑Delta等高毒性的變種病毒重新蔓延。儘管中國專家不斷出面闢謠，但普遍不被民眾採信。
《美國之音》（VOA）中文網報導形容，這是中國當局近來遭遇「公信力危機」的最新案例，且自12月初正式放開防疫管控後便逐漸惡化。先前攻擊西方放鬆防疫3年的中國官媒，突然開始推廣「放開」，不再強調Omicron變種病毒可能帶來的危害，反指病毒「並不可怕」。
目前成為COVID-19傳染主流的Omicron變種病毒，普遍被認為低毒性，且不攻擊下呼吸道及肺部。但中國12月起蔓延全國的疫情，許多感染者反映病徵較外界預期及官方宣傳嚴重許多。網路上更出現許多肺部X光出現「白肺」症狀的影像，引發民間強烈質疑。
《新華社》27日報導，中國疾控中心病毒病所長許文波說，據實時動態監測，中國國內沒有發現Delta變種病毒在流行，也沒有發現Delta變種病毒和Omicron變種病毒重組。
許文波表示，12月初以來至今在中國出現的COVID-19病毒亞分支共有31個，其中包括正在國外加速傳播的BQ.1、XBB等亞分支，均屬Omicron變種病毒，並沒有發現特徵性的基因組突變，且都由境外輸入。其中，BA.5.2和BF.7亞分支合計比重超過80％，另有7個亞分支也在流行。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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