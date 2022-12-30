永載足球史冊的傳奇球王比利：「他的名聲不是持續15分鐘，而是會持續15個世紀」
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在整個職業生涯中，比利攻入了超過1200球。在退役前，他是世界上收入最高的運動員；退役後，他仍然是吸金能力強大的機器。他客串當過演員，在1981年的電影《勝利大逃亡》（Escape to Victory）與史泰龍（Sylvester Stallone）和邁克爾・凱恩（Michael Caine）同登大銀幕。
曾率領巴西隊三奪世界盃冠軍的球王比利（Pelé）患癌病逝世，享年82歲。
在21年的職業生涯中，他在1363場比賽中攻入1281球，創造了世界紀錄。 其中包括為巴西國家隊出場92場比賽，攻入77球。
比利是唯一一位在1958年、1962年和1970年三度奪得世界盃冠軍的球員。 他在2000年被評為國際足聯世紀最佳球員。
近年患上結腸癌的比利在2022年健康狀況惡化，他的癌細胞擴散至肺及肝臟。
而在今（2022）年世界盃舉行期間，最後一次進入醫院的他仍然牽動著足球界內外千萬人的心，這是因為他在這項全球性體育運動中的崇高地位。
英格蘭足球名宿博比・查爾頓 （Bobby Charlton）曾說，足球彷彿就是「為比利發明的」。大多數球評家都認為，他就是這項「美麗的遊戲」一個最完美的化身。
比利有登峰造極的技巧和風馳電掣的速度，在此之上還配以球門前那種致命的精凖。
在他的祖國巴西，他是一個民族英雄；在全世界，他是一個體壇偶像。
除此之外，在球場下，他孜孜不倦地致力於倡議活動，為社會中處在最弱勢的人們改善生活狀況。
少年橫空出世
比利原名叫埃德森・阿蘭特斯・多・納西門托（Edson Arantes do Nascimento），在1940年10月23日出生於巴西東南部城市特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes）。
在他出生證明上顯示的出生日期是10月21日，但是比利一直堅稱那是錯的：「在巴西，我們對於凖確性並沒有那麼高的要求。」
他的名字「埃德森」來源於發明家愛迪生（Thomas Alva Edison）。據比利所說，這是因為在他出生前不久，他的家鄉才剛剛通了電力。
之後，他的父母把他名字中的字母「i」去掉了。
他在東南部城市巴烏魯（Bauru）長大，童年家境較為貧困，他要在當地的咖啡店打散工幫補家計。
他父親教會他踢球，但是他家裡卻買不起一個足球——於是年幼的比利常常在街巷裡用襪子卷成一個布團當球踢。
「比利」
在學校，他第一次被朋友們起了一個叫「Pelé」的外號，雖然他和他的朋友們都不知道這個稱呼是什麼意思。
他一直都不怎麼喜歡這個外號，覺得這個稱呼在葡萄牙語裡聽起來特別像「嬰兒腔」。
在少年時期，他開始在當地一些業餘球隊裡踢比賽。
在他所在的地區，室內足球當時剛剛興起，年輕的比利對於在這種不同的場地踢球樂此不疲。
「我玩起它來簡直如魚得水，」他日後這樣說，「它可比草地上的足球快多了——你必須頭腦轉得非常快。」
他帶領巴烏魯競技俱樂部（Bauru Athletic Club）少年隊贏得三屆州少年錦標賽冠軍，由此成名，被視為天才少年。
1956年，他的教練瓦爾德馬・德・布裡托（Waldemar de Brito）將他帶到港口城市桑托斯，去職業隊桑托斯俱樂部（Santos FC，山度士）試訓。
其時德・布裡托對於他這個得意門生的能力已經非常有信心。他向桑托斯隊的總監們吹噓，比利將會成為世界上最好的球員。
比利後來的表現絲毫無愧於這種吹捧，桑托斯隊的人被他征服了，給了他一份職業合同。這是1956年6月，比利年僅15歲。
神射手
一年後，他被召入桑托斯的成年隊，在第一場比賽就攻入一球，由此開啟了一個進球如麻的職業生涯。
他很快就贏得了球隊裡的一個主力位置，並且第一年就成為聯賽的頭號射手。
在簽約成為職業球員之後僅僅10個月，比利就得到了巴西國家隊的召喚。
他第一次代表國家隊比賽是在馬拉卡納球場（Maracana）對陣阿根廷隊，巴西以1-2落敗。
他們在那場比賽的入球是由16歲的比利射入的，他成為代表國家隊入球的最年輕球員。
他代表巴西出戰1958年世界盃的願望一度幾乎破滅，因為他遭受膝傷。
但是他的隊友們向球隊管理層施壓，要求國家隊選他入大名單。後來，他在對陣蘇聯隊的比賽中出場，這是他的第一場世界盃比賽。
帽子戲法
順理成章地，他也成為在世界盃上入球的最年輕球員，那是在半凖決賽對陣威爾士時射入的。
在半決賽，巴西在下半場以2-1領先法國之後，比利連入三球完成帽子戲法，消滅了比賽的懸念。
在對陣瑞典隊的決賽中，比利似乎已所向披靡。他再攻入兩球，幫助巴西隊以5-2獲勝。
回到巴西，比利又幫助桑托斯在1958年的國內頂級聯賽中壓過聖保羅，他也成為賽季的最佳射手。
1962年，有一場著名的比賽，是桑托斯擊敗歐洲冠軍本菲卡（Benfica）。比利在里斯本上演帽子戲法，擊潰葡萄牙冠軍隊，令對手門將科斯塔・佩雷拉（Costa Pereira）心服口服。
「我本來希望來這裡阻擋一個偉大的人，」佩雷拉說，「但是到最後我服了，我被一個出生在另一個星球的人打敗了。」
國寶級人物
然而，1962年的世界盃雖然以巴西成功衛冕告終，但對比利來說卻伴隨著失望。開賽之初一場比賽中的嚴重受傷，令他無法參加餘下的比賽。
但是，這並沒有阻止曼聯和皇家馬德里等富豪球隊紛紛想要簽下這個當時已被視為世界最佳球員的人。
一想到他們的巨星可能要被挖角至海外，巴西政府趕忙宣佈比利為「國寶」，以此阻止他轉會到國外。
1966年世界盃對比利和巴西而言是更大的失望。比利在球場上成為眾矢之的，不斷被對手施以犯規戰術，特別是在對陣葡萄牙和保加利亞隊的比賽中。
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。