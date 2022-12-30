永載足球史冊的傳奇球王比利：「他的名聲不是持續15分鐘，而是會持續15個世紀」

曾率領巴西隊三奪世界盃冠軍的球王比利（Pelé）患癌病逝世，享年82歲。

在21年的職業生涯中，他在1363場比賽中攻入1281球，創造了世界紀錄。 其中包括為巴西國家隊出場92場比賽，攻入77球。

比利是唯一一位在1958年、1962年和1970年三度奪得世界盃冠軍的球員。 他在2000年被評為國際足聯世紀最佳球員。

近年患上結腸癌的比利在2022年健康狀況惡化，他的癌細胞擴散至肺及肝臟。

而在今（2022）年世界盃舉行期間，最後一次進入醫院的他仍然牽動著足球界內外千萬人的心，這是因為他在這項全球性體育運動中的崇高地位。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 在2022年，比利仍然牽動著千萬球迷的心。

英格蘭足球名宿博比・查爾頓 （Bobby Charlton）曾說，足球彷彿就是「為比利發明的」。大多數球評家都認為，他就是這項「美麗的遊戲」一個最完美的化身。

比利有登峰造極的技巧和風馳電掣的速度，在此之上還配以球門前那種致命的精凖。

在他的祖國巴西，他是一個民族英雄；在全世界，他是一個體壇偶像。

除此之外，在球場下，他孜孜不倦地致力於倡議活動，為社會中處在最弱勢的人們改善生活狀況。

少年橫空出世

比利原名叫埃德森・阿蘭特斯・多・納西門托（Edson Arantes do Nascimento），在1940年10月23日出生於巴西東南部城市特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes）。

在他出生證明上顯示的出生日期是10月21日，但是比利一直堅稱那是錯的：「在巴西，我們對於凖確性並沒有那麼高的要求。」

Photo Credit: AFP/Getty Images / BBC News 1960年，比利在代表巴西隊的比賽中。

他的名字「埃德森」來源於發明家愛迪生（Thomas Alva Edison）。據比利所說，這是因為在他出生前不久，他的家鄉才剛剛通了電力。

之後，他的父母把他名字中的字母「i」去掉了。

他在東南部城市巴烏魯（Bauru）長大，童年家境較為貧困，他要在當地的咖啡店打散工幫補家計。

他父親教會他踢球，但是他家裡卻買不起一個足球——於是年幼的比利常常在街巷裡用襪子卷成一個布團當球踢。

「比利」

在學校，他第一次被朋友們起了一個叫「Pelé」的外號，雖然他和他的朋友們都不知道這個稱呼是什麼意思。

他一直都不怎麼喜歡這個外號，覺得這個稱呼在葡萄牙語裡聽起來特別像「嬰兒腔」。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 比利在球門前有著致命的精凖度。

在少年時期，他開始在當地一些業餘球隊裡踢比賽。

在他所在的地區，室內足球當時剛剛興起，年輕的比利對於在這種不同的場地踢球樂此不疲。

「我玩起它來簡直如魚得水，」他日後這樣說，「它可比草地上的足球快多了——你必須頭腦轉得非常快。」

他帶領巴烏魯競技俱樂部（Bauru Athletic Club）少年隊贏得三屆州少年錦標賽冠軍，由此成名，被視為天才少年。

1956年，他的教練瓦爾德馬・德・布裡托（Waldemar de Brito）將他帶到港口城市桑托斯，去職業隊桑托斯俱樂部（Santos FC，山度士）試訓。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 代表桑托斯比賽的比利。

其時德・布裡托對於他這個得意門生的能力已經非常有信心。他向桑托斯隊的總監們吹噓，比利將會成為世界上最好的球員。

比利後來的表現絲毫無愧於這種吹捧，桑托斯隊的人被他征服了，給了他一份職業合同。這是1956年6月，比利年僅15歲。

神射手

一年後，他被召入桑托斯的成年隊，在第一場比賽就攻入一球，由此開啟了一個進球如麻的職業生涯。

他很快就贏得了球隊裡的一個主力位置，並且第一年就成為聯賽的頭號射手。

在簽約成為職業球員之後僅僅10個月，比利就得到了巴西國家隊的召喚。

他第一次代表國家隊比賽是在馬拉卡納球場（Maracana）對陣阿根廷隊，巴西以1-2落敗。

他們在那場比賽的入球是由16歲的比利射入的，他成為代表國家隊入球的最年輕球員。

他代表巴西出戰1958年世界盃的願望一度幾乎破滅，因為他遭受膝傷。

但是他的隊友們向球隊管理層施壓，要求國家隊選他入大名單。後來，他在對陣蘇聯隊的比賽中出場，這是他的第一場世界盃比賽。

帽子戲法

順理成章地，他也成為在世界盃上入球的最年輕球員，那是在半凖決賽對陣威爾士時射入的。

在半決賽，巴西在下半場以2-1領先法國之後，比利連入三球完成帽子戲法，消滅了比賽的懸念。

在對陣瑞典隊的決賽中，比利似乎已所向披靡。他再攻入兩球，幫助巴西隊以5-2獲勝。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1958年世界盃決賽上，比利在起跳爭頂頭球時爭贏了瑞典隊門將。

回到巴西，比利又幫助桑托斯在1958年的國內頂級聯賽中壓過聖保羅，他也成為賽季的最佳射手。

1962年，有一場著名的比賽，是桑托斯擊敗歐洲冠軍本菲卡（Benfica）。比利在里斯本上演帽子戲法，擊潰葡萄牙冠軍隊，令對手門將科斯塔・佩雷拉（Costa Pereira）心服口服。

「我本來希望來這裡阻擋一個偉大的人，」佩雷拉說，「但是到最後我服了，我被一個出生在另一個星球的人打敗了。」

國寶級人物

然而，1962年的世界盃雖然以巴西成功衛冕告終，但對比利來說卻伴隨著失望。開賽之初一場比賽中的嚴重受傷，令他無法參加餘下的比賽。

但是，這並沒有阻止曼聯和皇家馬德里等富豪球隊紛紛想要簽下這個當時已被視為世界最佳球員的人。

一想到他們的巨星可能要被挖角至海外，巴西政府趕忙宣佈比利為「國寶」，以此阻止他轉會到國外。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1969年，比利射入個人職業生涯第1000個入球，賽後他被隊友舉起。

1966年世界盃對比利和巴西而言是更大的失望。比利在球場上成為眾矢之的，不斷被對手施以犯規戰術，特別是在對陣葡萄牙和保加利亞隊的比賽中。