回絕烏克蘭10點和平提案，俄羅斯揭停戰條件：必須承認莫斯科占領4區，否則免談
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烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在俄羅斯對全國各地發動一波飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中無電可用。烏克蘭各地傳出爆炸聲響，包括首都基輔、第2大城哈爾科夫和毗鄰波蘭的利維夫市。就連距離俄羅斯近1000公里、烏克蘭西部的伊凡諾-法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）都被飛彈攻擊。
（中央社）克里姆林宮回絕烏克蘭提出的10項和平計畫，要求基輔必須承認莫斯科占領4區納入俄羅斯版圖，才可能結束戰爭。俄羅斯外長拉夫羅夫也強調，完全掌控兼併4區是莫斯科最終目標。
烏10和平提案遭回絕，俄籲認割地否則免談
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiiy）11月在20國集團（G20）高峰會中提出「10項和平計畫」，敦促各國領袖以此為基礎召開全球和平峰會。計畫內容如下：
- 輻射和核能安全方面：聚焦恢復歐洲最大核能發電廠的札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠周遭安全。這座核電廠目前已被俄國占領。
- 糧食安全方面：保護並確保烏克蘭向世界上最貧窮國家出口穀物。
- 能源安全方面：限制俄國能源資源價格，並協助烏克蘭修復半數已在攻擊中遭到破壞的電力基礎設施。
- 釋放所有囚犯和被驅逐出境者，包括被驅逐到俄國的戰俘和兒童。
- 恢復烏克蘭領土完整，俄羅斯必須尊重「聯合國憲章」。
- 俄國撤軍並停止敵對行動，重新開放烏克蘭與俄國邊界。
- 司法方面：設立一個特別法庭來起訴俄羅斯的戰爭罪行。
- 預防生態滅絕方面：落實保護環境需求，同時聚焦於排雷和恢復水資源處理設施。
- 預防衝突升級並建立歐洲－大西洋地區空間安全架構，其中包括對烏克蘭的保障。
- 確認戰爭結束，包括讓有關各方簽署相關文件。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日回應：「如果烏克蘭不把當前現實狀況納入考量，也就是有4個地區已併入俄國版圖，就不可能談成和平協議。」
俄外長：完全掌控兼併4區是莫斯科最終目標
拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日受訪時重申莫斯科立場，即基輔要恢復談判，就應該承認俄羅斯兼併4個烏克蘭地區。他說，「我們絕對優先考量的是4個新的俄羅斯地區」、「這些地區不應受到多年來所面臨的納粹化威脅。」
俄羅斯目前尚未完全掌控烏克蘭頓內次克（Donetsk）、盧漢斯克（Lugansk）、赫爾松（Kherson）和札波利沙等地區，拉夫羅夫證實這是莫斯科的最終目標。
克宮：普亭和習近平30日視訊會談
培斯科夫今天（當地時間29日）表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平明天將透過視訊進行會談。他說：「首先，他們將討論中俄雙邊關係。然後，當然就更急切的區域問題交換意見將非常重要，那些與我們、俄羅斯和中國更密切的問題。」
從俄羅斯2月派兵攻打烏克蘭以來，莫斯科即尋求深化和北京的經濟、政治及安全關係。在此之前，俄中兩國宣稱雙方友誼「無上限」。不過，習近平對於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動表現冷淡，普亭9月公開坦承習近平對俄國的行動有疑慮。
烏多地遭俄飛彈大規模攻擊，包括基輔
烏克蘭空軍在社群媒體發文稱：「12月29日發生大規模飛彈攻擊……敵人正利用戰略軍機和軍艦的空射和艦射巡弋飛彈，從各個方向攻擊烏克蘭。」澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，俄軍今天發射逾120枚飛彈。
基輔市（Kyiv）軍事當局指出，首都東部2間私人民宅被墜落的飛彈碎片擊中。東部的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，當地發生「一連串爆炸」。西部利維夫州（Lviv）州長科濟茨基（Maxim Kozytski）表示，防空系統正在運作，呼籲民眾待在避難所內。
俄空襲釀3死多地停電，烏克蘭嚴寒中準備迎新年
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在俄羅斯對全國各地發動一波飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中無電可用。
《法新社》報導，澤倫斯基說：「截至今天傍晚，烏克蘭多數地區都停電。」
「基輔州和首都、利維夫州、奧德薩（Odessa）市與州、赫爾松市與州、文尼察州（Vinnytsia）和外喀爾巴阡州（Transcarpathia）的情況特別艱困。」
「俄羅斯每次發起這種飛彈空襲，只會把自己更進一步推向死胡同。他們的飛彈數量日益減少。」
「相反的，作為全球最大恐怖分子，會讓俄羅斯及其公民長期承受後果。每一枚飛彈只是證明這一切都必須靠（戰爭）法庭來解決，這就是之後會發生的事。」
烏克蘭各地今天上午傳出爆炸聲響，包括首都基輔、第2大城哈爾科夫和毗鄰波蘭的利維夫市。就連距離俄羅斯近1000公里、烏克蘭西部的伊凡諾-法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）都被飛彈攻擊。
烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）提到今天俄軍的最新空襲時說：「我們有3人死亡、6人受傷，包括一名孩童。」
烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）說，俄羅斯發射69枚巡弋飛彈，其中54枚遭到擊落。
外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文，在烏克蘭人民準備慶祝新年時，俄軍採取「無意義的野蠻行徑」。
另一方面，白羅斯國防部表示，白羅斯在西部毗鄰波蘭的布勒斯特市（Brest）擊落一枚烏克蘭的飛彈，並播出碎片落地的影像。
白羅斯外交部發言人說，明斯克當局召喚烏克蘭大使，以抗議這起事件。
此事發生於今天上午10時至11時之間，大約是俄軍發射大量飛彈攻擊烏克蘭的同一時間。
基輔政府今天稍晚指出，這起事件可能是俄國試圖把白俄拖進衝突的計謀。烏克蘭國防部在聲明中表示：「烏克蘭方面不排除是俄方蓄意挑釁，為其巡弋飛彈安排這樣的路徑，好在白俄領土上空引發攔截。」
就在上個月，據信是烏克蘭防空部隊發射的一枚S-300飛彈掉落波蘭境內。
俄軍擊落恩格斯基地附近無人機，距烏克蘭數百公里
俄羅斯中部薩拉托夫州州長布薩爾金今天表示，俄軍今天在恩格斯（Engels）空軍基地附近擊落一架無人機。這座基地距離烏克蘭邊界有數百公里遠。
基輔當局說，薩拉托夫州（Saratov）恩格斯基地停放著攻擊烏克蘭的俄國軍機。
恩格斯基地本月兩度成為攻擊目標，莫斯科當局指控是烏克蘭所為。
法新社報導，薩拉托夫州長布薩爾金（Roman Busargin）在社群媒體發文說：「恩格斯地區的防空系統已啟動。」
他指出，一架無人機遭擊落，沒有人受傷。
俄羅斯軍方12月26日表示，俄軍擊落一架飛越恩格斯機場上空的無人機，墜落的殘骸造成3人死亡。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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