回絕烏克蘭10點和平提案，俄羅斯揭停戰條件：必須承認莫斯科占領4區，否則免談

（中央社）克里姆林宮回絕烏克蘭提出的10項和平計畫，要求基輔必須承認莫斯科占領4區納入俄羅斯版圖，才可能結束戰爭。俄羅斯外長拉夫羅夫也強調，完全掌控兼併4區是莫斯科最終目標。

烏10和平提案遭回絕，俄籲認割地否則免談

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiiy）11月在20國集團（G20）高峰會中提出「10項和平計畫」，敦促各國領袖以此為基礎召開全球和平峰會。計畫內容如下：

輻射和核能安全方面：聚焦恢復歐洲最大核能發電廠的札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠周遭安全。這座核電廠目前已被俄國占領。 糧食安全方面：保護並確保烏克蘭向世界上最貧窮國家出口穀物。 能源安全方面：限制俄國能源資源價格，並協助烏克蘭修復半數已在攻擊中遭到破壞的電力基礎設施。 釋放所有囚犯和被驅逐出境者，包括被驅逐到俄國的戰俘和兒童。 恢復烏克蘭領土完整，俄羅斯必須尊重「聯合國憲章」。 俄國撤軍並停止敵對行動，重新開放烏克蘭與俄國邊界。 司法方面：設立一個特別法庭來起訴俄羅斯的戰爭罪行。 預防生態滅絕方面：落實保護環境需求，同時聚焦於排雷和恢復水資源處理設施。 預防衝突升級並建立歐洲－大西洋地區空間安全架構，其中包括對烏克蘭的保障。 確認戰爭結束，包括讓有關各方簽署相關文件。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）28日回應：「如果烏克蘭不把當前現實狀況納入考量，也就是有4個地區已併入俄國版圖，就不可能談成和平協議。」

俄外長：完全掌控兼併4區是莫斯科最終目標

拉夫羅夫（Sergei Lavrov）28日受訪時重申莫斯科立場，即基輔要恢復談判，就應該承認俄羅斯兼併4個烏克蘭地區。他說，「我們絕對優先考量的是4個新的俄羅斯地區」、「這些地區不應受到多年來所面臨的納粹化威脅。」

俄羅斯目前尚未完全掌控烏克蘭頓內次克（Donetsk）、盧漢斯克（Lugansk）、赫爾松（Kherson）和札波利沙等地區，拉夫羅夫證實這是莫斯科的最終目標。

克宮：普亭和習近平30日視訊會談

培斯科夫今天（當地時間29日）表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）和中國國家主席習近平明天將透過視訊進行會談。他說：「首先，他們將討論中俄雙邊關係。然後，當然就更急切的區域問題交換意見將非常重要，那些與我們、俄羅斯和中國更密切的問題。」

從俄羅斯2月派兵攻打烏克蘭以來，莫斯科即尋求深化和北京的經濟、政治及安全關係。在此之前，俄中兩國宣稱雙方友誼「無上限」。不過，習近平對於俄羅斯在烏克蘭的軍事行動表現冷淡，普亭9月公開坦承習近平對俄國的行動有疑慮。

烏多地遭俄飛彈大規模攻擊，包括基輔

烏克蘭空軍在社群媒體發文稱：「12月29日發生大規模飛彈攻擊……敵人正利用戰略軍機和軍艦的空射和艦射巡弋飛彈，從各個方向攻擊烏克蘭。」澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，俄軍今天發射逾120枚飛彈。

基輔市（Kyiv）軍事當局指出，首都東部2間私人民宅被墜落的飛彈碎片擊中。東部的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，當地發生「一連串爆炸」。西部利維夫州（Lviv）州長科濟茨基（Maxim Kozytski）表示，防空系統正在運作，呼籲民眾待在避難所內。

俄空襲釀3死多地停電，烏克蘭嚴寒中準備迎新年

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，在俄羅斯對全國各地發動一波飛彈攻擊後，烏克蘭全境多數地區在低溫中無電可用。

《法新社》報導，澤倫斯基說：「截至今天傍晚，烏克蘭多數地區都停電。」

「基輔州和首都、利維夫州、奧德薩（Odessa）市與州、赫爾松市與州、文尼察州（Vinnytsia）和外喀爾巴阡州（Transcarpathia）的情況特別艱困。」

「俄羅斯每次發起這種飛彈空襲，只會把自己更進一步推向死胡同。他們的飛彈數量日益減少。」

「相反的，作為全球最大恐怖分子，會讓俄羅斯及其公民長期承受後果。每一枚飛彈只是證明這一切都必須靠（戰爭）法庭來解決，這就是之後會發生的事。」

烏克蘭各地今天上午傳出爆炸聲響，包括首都基輔、第2大城哈爾科夫和毗鄰波蘭的利維夫市。就連距離俄羅斯近1000公里、烏克蘭西部的伊凡諾-法蘭科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）都被飛彈攻擊。

烏克蘭內政部長莫納斯特斯基（Denys Monastyrskiy）提到今天俄軍的最新空襲時說：「我們有3人死亡、6人受傷，包括一名孩童。」

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）說，俄羅斯發射69枚巡弋飛彈，其中54枚遭到擊落。

外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）推文，在烏克蘭人民準備慶祝新年時，俄軍採取「無意義的野蠻行徑」。

另一方面，白羅斯國防部表示，白羅斯在西部毗鄰波蘭的布勒斯特市（Brest）擊落一枚烏克蘭的飛彈，並播出碎片落地的影像。

白羅斯外交部發言人說，明斯克當局召喚烏克蘭大使，以抗議這起事件。

此事發生於今天上午10時至11時之間，大約是俄軍發射大量飛彈攻擊烏克蘭的同一時間。

基輔政府今天稍晚指出，這起事件可能是俄國試圖把白俄拖進衝突的計謀。烏克蘭國防部在聲明中表示：「烏克蘭方面不排除是俄方蓄意挑釁，為其巡弋飛彈安排這樣的路徑，好在白俄領土上空引發攔截。」

就在上個月，據信是烏克蘭防空部隊發射的一枚S-300飛彈掉落波蘭境內。

俄軍擊落恩格斯基地附近無人機，距烏克蘭數百公里

俄羅斯中部薩拉托夫州州長布薩爾金今天表示，俄軍今天在恩格斯（Engels）空軍基地附近擊落一架無人機。這座基地距離烏克蘭邊界有數百公里遠。

基輔當局說，薩拉托夫州（Saratov）恩格斯基地停放著攻擊烏克蘭的俄國軍機。

恩格斯基地本月兩度成為攻擊目標，莫斯科當局指控是烏克蘭所為。

法新社報導，薩拉托夫州長布薩爾金（Roman Busargin）在社群媒體發文說：「恩格斯地區的防空系統已啟動。」

他指出，一架無人機遭擊落，沒有人受傷。

俄羅斯軍方12月26日表示，俄軍擊落一架飛越恩格斯機場上空的無人機，墜落的殘骸造成3人死亡。