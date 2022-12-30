伊朗女西洋棋選手海外比賽未戴頭巾，似聲援國內示威；伊朗西洋棋協會稱其「不代表國家」
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伊朗西洋棋女子選手哈德（Sara Khadem）28日在哈薩克參加國際比賽時沒戴頭巾，似乎在聲援國內的反政府示威。伊朗規定女性運動員代表國家參加國際賽事時，必須遵守嚴格著裝規定，包括遮住頭部；對此，伊朗西洋棋協會會長塔米米表示：「她不是透過協會參加這些比賽，而是自行參賽並做出這種行為。」
伊朗女西洋棋選手海外比賽未戴頭巾，似聲援國內示威
（中央社）根據在場的《路透社》記者，伊朗西洋棋女子選手哈德（Sara Khadem）28日在哈薩克參加國際比賽時沒戴頭巾，似乎在聲援國內的反政府示威。
《路透社》記者在哈薩克阿拉木圖（Almaty）舉行的「世界西洋棋總會快棋暨超快棋錦標賽」（FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships）上目擊，哈德在比賽時未包頭巾，此舉違反了伊朗法律對於女性的著裝規定。
哈德生於1997年，全名為卡達馬許拉葉（Sarasadat Khademalsharieh）。根據世界西洋棋總會，她目前世界排名為第804。
此前，伊朗媒體《Khabarvarzeshi》及《國民信心報》（Etemad）26日也曾報導，哈德在阿拉木圖參加比賽時未戴頭巾。
今（2022）年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後死亡，引發全國性反政府示威。
在示威期間，許多伊朗女性拒戴頭巾，多名女性選手在比賽時響應，而哈德是最新一名效法此舉的伊朗女性選手。
今年10月，伊朗女子攀岩好手雷卡比（Elnaz Rekabi）也曾在國外比賽時未包頭巾，回國時受到英雄式歡迎，支持者報以熱烈掌聲。
在11月時，伊朗女子弓箭選手卡薩米（Parmida Ghasemi）在德黑蘭的頒獎儀式上拿掉頭巾，展現她對反政府示威的支持，但她事後聲稱，自己未注意到頭巾掉落。
伊朗女棋士海外比賽未戴頭巾，官員：不代表國家
伊朗西洋棋協會會長28日表示，在國際西洋棋比賽中未依規定戴頭巾的伊朗女棋士，並不代表伊朗。
根據媒體報導，25歲的卡達馬許拉葉在哈薩克阿拉木圖「世界西洋棋總會快棋暨超快棋錦標賽」（FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships）比賽時未包頭巾。
有些人認為，她的行動是要聲援國內的反政府示威。伊朗22歲庫德族女子艾米尼今年9月因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，掀起全國反政府抗議浪潮。
《法斯通訊社》（Fars News Agency）引述伊朗西洋棋協會會長塔米米（Hassan al-Tamimi）的話報導：「這位棋手是自掏腰包自主參賽。」
「卡達馬許拉葉不是透過協會參加這些比賽，而是自行參賽並做出這種行為。」
伊朗規定女性運動員代表國家參加國際賽事時，必須遵守嚴格著裝規定，包括遮住頭部。
塔米米說：「我們沒料到這位棋士會這樣做，因為她先前參賽都有符合規定。」
除了卡達馬許拉葉，還有一些女運動員最近參賽時沒戴頭巾。
據本地媒體報導，伊朗上月譴責直排輪國家隊女選手馬達尼（Niloufar Mardani），因為她赴土耳其比賽時獲得金牌，上台領獎卻未戴頭巾。
《法斯通訊社》援引伊朗體育部說，馬達尼「未經授權」參加了比賽。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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