伊朗女西洋棋選手海外比賽未戴頭巾，似聲援國內示威；伊朗西洋棋協會稱其「不代表國家」

伊朗女西洋棋選手海外比賽未戴頭巾，似聲援國內示威

（中央社）根據在場的《路透社》記者，伊朗西洋棋女子選手哈德（Sara Khadem）28日在哈薩克參加國際比賽時沒戴頭巾，似乎在聲援國內的反政府示威。

《路透社》記者在哈薩克阿拉木圖（Almaty）舉行的「世界西洋棋總會快棋暨超快棋錦標賽」（FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships）上目擊，哈德在比賽時未包頭巾，此舉違反了伊朗法律對於女性的著裝規定。

哈德生於1997年，全名為卡達馬許拉葉（Sarasadat Khademalsharieh）。根據世界西洋棋總會，她目前世界排名為第804。

此前，伊朗媒體《Khabarvarzeshi》及《國民信心報》（Etemad）26日也曾報導，哈德在阿拉木圖參加比賽時未戴頭巾。

今（2022）年9月，伊朗22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因未戴好頭巾，遭宗教警察羈押後死亡，引發全國性反政府示威。

在示威期間，許多伊朗女性拒戴頭巾，多名女性選手在比賽時響應，而哈德是最新一名效法此舉的伊朗女性選手。

今年10月，伊朗女子攀岩好手雷卡比（Elnaz Rekabi）也曾在國外比賽時未包頭巾，回國時受到英雄式歡迎，支持者報以熱烈掌聲。

在11月時，伊朗女子弓箭選手卡薩米（Parmida Ghasemi）在德黑蘭的頒獎儀式上拿掉頭巾，展現她對反政府示威的支持，但她事後聲稱，自己未注意到頭巾掉落。

伊朗女棋士海外比賽未戴頭巾，官員：不代表國家

伊朗西洋棋協會會長28日表示，在國際西洋棋比賽中未依規定戴頭巾的伊朗女棋士，並不代表伊朗。

根據媒體報導，25歲的卡達馬許拉葉在哈薩克阿拉木圖「世界西洋棋總會快棋暨超快棋錦標賽」（FIDE World Rapid and Blitz Chess Championships）比賽時未包頭巾。

有些人認為，她的行動是要聲援國內的反政府示威。伊朗22歲庫德族女子艾米尼今年9月因未戴好頭巾遭宗教警察羈押後死亡，掀起全國反政府抗議浪潮。

《法斯通訊社》（Fars News Agency）引述伊朗西洋棋協會會長塔米米（Hassan al-Tamimi）的話報導：「這位棋手是自掏腰包自主參賽。」

「卡達馬許拉葉不是透過協會參加這些比賽，而是自行參賽並做出這種行為。」

伊朗規定女性運動員代表國家參加國際賽事時，必須遵守嚴格著裝規定，包括遮住頭部。

塔米米說：「我們沒料到這位棋士會這樣做，因為她先前參賽都有符合規定。」

除了卡達馬許拉葉，還有一些女運動員最近參賽時沒戴頭巾。

據本地媒體報導，伊朗上月譴責直排輪國家隊女選手馬達尼（Niloufar Mardani），因為她赴土耳其比賽時獲得金牌，上台領獎卻未戴頭巾。

《法斯通訊社》援引伊朗體育部說，馬達尼「未經授權」參加了比賽。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航