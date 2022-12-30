2022/12/30,
國際

《泰晤士報》：英國經濟尚未準備好面對台海戰爭衝擊

《泰晤士報》：英國經濟尚未準備好面對台海戰爭衝擊
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

《泰晤士報》27日報導，政府擔憂，許多英國企業未做好充足準備應對台海衝突可能導致的經濟破壞。官員已向產業界領袖示警，必須對零組件、半導體等重要物資來源深思熟慮。其中一名官員表示，「及時行動」很棒，但在危機時期，「韌性」更重要。英國國會外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）表示，對中國的制裁將影響所有英國家庭，衝擊程度更勝俄羅斯對烏克蘭的侵略。

（中央社）英國《泰晤士報》（The Times）援引數名高階官員說法報導，中國侵略台灣將引發供應鏈和經濟災難，但英國尚未充分做好應對準備，尤其是企業。

官員指出，一旦侵略戰爭發生，西方「不可避免」將對北京發動強力制裁，但同時與台灣的貿易活動也恐將遭摧毀。

一名官員指出，無論是對中國實施制裁，或是貿易活動遭遇困難，在此情況下與中國的關係惡化，意味沒有一個英國單位或組織能避免供應鏈受嚴重影響。

報導提到，英國去（2021）年來自中國的貨品進口額為636億英鎊，占英國貨品進口總額13.3％。

英國國際貿易部12月19日發布的最新數據則顯示，自2021年第3季起至今年第2季止，在此4個季度期間，中國是英國的第4大貿易夥伴，雙邊貨品與服務貿易額占英國貿易總額6.3％。不過，相較於2020年至2021年同一期間，英中雙邊貨品與服務貿易額下滑1.6％，主要原因為英國自中國的進口額下降。

《泰晤士報》27日報導，政府擔憂，許多英國企業未做好充足準備應對台海衝突可能導致的經濟破壞。官員已向產業界領袖示警，必須對零組件、半導體等重要物資來源深思熟慮。其中一名官員表示，「及時行動」很棒，但在危機時期，「韌性」更重要。

英國與日本12月7日簽署協議建立數位夥伴關係，雙方將強化在供應鏈韌性、網路安全、數據和人工智慧科技等領域的合作，半導體相關項目涵蓋研發合作、技術交換、確保供應穩定。另一方面，英國國貿部12月9日宣布擬與韓國簽署自由貿易協定，目標包括強化半導體領域合作。

英國國會外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）表示，對中國的制裁將影響所有英國家庭，衝擊程度更勝俄羅斯對烏克蘭的侵略。

她23日在英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）撰文呼籲政府針對中共政權構成的安全挑戰與威脅擬定明確、連貫、一致、動員社會各領域資源與利害相關人的應對策略，並在經濟與國家安全利益相互抵觸時，提供清晰的行動藍圖。她期待預計明（2023）年春天發布的新版外交國防安全政策綜合檢討報告（Integrated Review），也能在此脈絡下檢視中共侵台的風險與效應。

美國海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）10月在華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）一場線上討論會示警，美國軍方必須為中國可能在2024年以前侵台做好準備。在此之前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，中國已下定決心加速「統一」進程，「現狀」對北京而言已非可接受的選項。

英國國會國防事務委員會主席、前國防部官員埃爾伍德（Tobias Ellwood）27日在推特分享《泰晤士報》的報導並表示，一年前，他預測俄羅斯將侵略烏克蘭並給英國與西方造成重大後果，如今他的預言是中國將在未來兩年左右企圖拿下台灣。

埃爾伍德本月初曾隨華府智庫「德國馬歇爾基金會」（German Marshall Fund）代表團訪問台灣，期間晉見總統蔡英文並在接受路透社訪問時說，英國應加強對台灣的軍事協助，包含情報與武器支援。

蔡總統27日宣布「強化全民國防兵力結構調整方案」：自2024年起，94年1月1日以後出生的役男，義務役期由4個月恢復為1年，並將強化訓練內容、提高役男薪資。

《英國廣播公司》（BBC）、《金融時報》（Financial Times）、《泰晤士報》、《衛報》（The Guardian）、《每日電訊報》、《天空新聞網》（Sky News）等英國各大媒體報導了台灣兵役改革內容，並提到中國侵台威脅。其中，《金融時報》指出，因為擔憂失去公眾支持，台灣政治人物多不願公開討論中國軍事侵略威脅，相關政策宣告可謂罕見例外。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。