《誰讓恐龍有了羽毛？ 》：跟你賭「現在還有恐龍活著」，輸了我請吃恐龍肉！
我們想讓你知道的是
非鳥類恐龍究竟是突然滅亡，還是漸進滅亡的？班頓在《誰讓恐龍有了羽毛？ 》的附錄列出了百種不同的假說。我們現在很可能就活在發生了第六次大滅絕的時代中，理解那些地球曾經的霸主究竟如何僅剩下化石供人瞻仰，對於我們評估現在環境的風險和危機是非常重要的！
文：Gene
「恐龍XX」現在居然可以是罵人的話，不小心還會被提告。
弔詭的是，和曾在地表上稱霸兩億多年的恐龍相比，我們人屬人類的歷史也頂多兩百多萬年而已，僅僅是百分之一。
或許有阿宅會發現，我的數字似乎搞錯了，恐龍從兩億三千萬年的三疊紀現身到六千五百萬年的白堊紀大滅絕，加減之後哪來的兩億多年呢？
其實關鍵是，恐龍並沒有全都滅絕，其中一支獸腳類恐龍演化成了鳥，現在就好端端地生活在我們周遭。不相信的話，打個賭？輸了我請吃恐龍肉哦！
發生大滅絕的是非鳥類恐龍，鳥類恐龍已興盛到演化出近一萬個物種，而且族群數量上也出類拔萃。單單我們養的雞鴨，全球的總數就比人口還多很多，不明就里的外星人可能還以為統治世界的是貓⋯⋯哦不⋯⋯是雞鴨。
鳥類的羽毛，甚至都不是鳥類出現後才演化出來的，而是繼承自牠們的獸腳類恐龍祖先，劇情東拼西湊、毫無新意的《侏羅紀世界：統霸天下》（Jurassic World Dominion）也要到了2022年才把十幾年前連小學生就早已熟知的帶羽毛恐龍用無厘頭的方式出場，儘管這三十幾年來，在頂尖科學期刊中每年都有帶羽毛恐龍的新化石發表。
恐龍研究的進展，拜恐龍在大銀幕的現身，愈來愈日新月異，在資訊爆炸的亂世中，熱愛恐龍的大小阿宅該如何安身立命呢？這本深入淺出、生動有趣的科普好書——《誰讓恐龍有了羽毛？ ：從顏色、行為到奔跑速度，科學如何改寫恐龍的歷史與形象》（The Dinosaurs Rediscovered: How a Scientific Revolution is Rewriting History），能帶你回到那個與龍共舞的中生代一探究竟，並且認識到牠們有些其實還活在我們周遭，而不僅是在大小阿宅們的內心中。
《誰讓恐龍有了羽毛？ 》作者是知名古生物學家、任教於英國布里斯托大學（University of Bristol）的麥可．班頓（Michael J. Benton），他系統性探討了關於恐龍的各種知識，在導言和後記中還很認真嚴肅地講解了什麼是科學以及真正的科學方法。這些觀念非常重要，畢竟非鳥類恐龍滅絕太久了，所有關於恐龍的知識都要從化石等補殘守缺的間接證據而來，分辨究竟科學能夠帶我們走多遠是很重要的。
「恐龍」（dinosaur）一詞在1842年才被創造出來，是古希臘文「恐怖」（deinos）和「蜥蜴」（sauros）拼成的，讓人顧名思義地對牠們敬而遠之。恐龍長期被認作是中生代巨大而笨重的動物，拖著尾巴度過一生，最後是蠢死的，然後更優越的哺乳動物才起而代之。這個被汙名化的形象跟了牠們一個世紀多，現在也仍如影隨形著。
《誰讓恐龍有了羽毛？ 》的書名原文「The Dinosaurs Rediscovered」意即「重新發現的恐龍」，一點也不誇大，因為班頓確實補充了大量近年對恐龍在科學上的重新理解，回答了許多大家都感到好奇的問題，例如恐龍能跑多快？恐龍會游泳嗎？恐龍是溫血的嗎？恐龍如何交配？恐龍的DNA或蛋白質還能在化石中找到嗎？恐龍全身的肌肉量有多重？為什麼恐龍長這麼大？恐龍會照顧小孩嗎？育幼的行為又是如何？暴龍那搞笑的纖細手臂是幹嘛的？以及矯正《侏羅紀世界》系列電影散播的各種誤解。
姑且不論《侏羅紀世界》系列中的許多恐龍是基因工程改造成比原本的還大，其實在白堊紀中，有許多非鳥類恐龍的身型大小甚至比雞還小。當然，還是有恐龍重達十公噸，從鼻子到尾巴尖超過15公尺，是曾經在地表陸地上行走的最大動物。
從麥可．克萊頓（Michael Crichton，1942─2008）原著被大導演史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg，1946─） 改編成大銀幕革命性的1993年科技驚悚電影 《侏羅紀公園》（Jurassic Park）開始，在中國陸續出土了帶羽毛恐龍的化石，改寫了我們原先對恐龍的各種誤解。
因為研究的是過去存在的生物，古生物學甚至現在都被誤解成是門過時的學科。諾貝爾獎得主、西班牙裔美國物理學家路易斯．阿爾瓦雷斯（Luis Alvarez，1911─1988）甚至還嘲諷道：「我不喜歡說古生物學家的壞話，但他們真的不是很好的科學家。他們比較接近集郵人士」。其實，在 《侏羅紀公園》問世前，曾經有好幾十年時間，恐龍研究在學術界很不入流，投入更多的是業餘愛好者。
這本《誰讓恐龍有了羽毛？ 》卻要讓我們認識到，古生物學本來就是門跨領域的學科，結合了地質學、生物學、生態學、生物力學、統計學等等。古生物學家才不是在田野玩沙挖化石就了事，在這近三十年間，為了攻克各種出土的恐龍化石之謎，古生物學家更是無所不用其極地在實驗室中應用了諸如數位成像、紅外光顯微鏡、拉曼光譜、質譜儀、電子顯微鏡、電腦斷層掃描等等高科技儀器，近年發表在頂尖科學期刊的論文更是用上各種極為複雜的量測和統計方法。
舉例來說，過去我還是學生時，對媒體上那些藝術家描繪的恐龍樣貌有個很大的疑惑，就是他們如何得知恐龍皮膚的顏色？好吧，即使我們現在已知恐龍不是光秃秃的，那麼牠們的羽毛顏色呢？那些上色的工作，與其說是科學目的，還不如說是為了美觀吧？
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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