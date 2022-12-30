台積電3奈米量產暨擴廠，劉德音：深耕台灣破除「去台化」疑慮
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對於赴美投資引發的「去台化」、掏空台灣疑慮，劉德音今（30）日致詞時表示，3奈米量產暨擴廠典禮展現了台積電在台灣發展先進技術及擴充先進產能的具體作為。
（中央社）台積電29日在南科舉行3奈米量產暨擴廠典禮，受邀官員致詞皆提及「去台化」議題，台積電董事長劉德音更明白宣示持續深耕台灣，並在台灣發展先進技術及擴充先進產能，破除外界疑慮意味濃厚。
台積電先前盛大舉辦美國亞利桑那州廠移機典禮，並決定擴大美國投資，不僅將亞利桑那州廠1期工程量產技術由原先規劃的5奈米，調整為4奈米，且將投資設立3奈米廠，總投資金額提升至400億美元，還外派工程師赴美支援，引發「去台化」、掏空台灣疑慮。
對於赴美投資引發的「去台化」、掏空台灣疑慮，台積電總裁魏哲家12月在交大及玉山科技兩場論壇演講時，皆以「門都沒有」回應。他強調，半導體產業用的是腦力，在大部分國家都有工程師不足情況。不是工廠搬到哪個地方，那個地方就會發展茂盛，「門都沒有」。
台積電29日罕見在南科舉行3奈米量產暨擴廠典禮，備受各界關注。行政院副院長沈榮津、經濟部部長王美花、國科會主委吳政忠、台南市長黃偉哲、南科管理局局長蘇振綱及成功大學校長蘇慧貞等人到場致意。
互助營造董事長林志聖、漢唐集成董事長李惠文、長春石化總經理蔡智全、廣明實業副董事長林宏信、應用材料集團副總裁余定陸、家登董事長邱銘乾等台積電逾200名營造協力夥伴、設備與材料供應商也都一同出席。
劉德音致詞時表示，今天的3奈米量產暨擴廠典禮展現了台積電在台灣發展先進技術及擴充先進產能的具體作為。他指出，南科的晶圓18廠是台積電生產5奈米及3奈米製程技術的超大晶圓廠，已進入第8期擴廠，晶圓18廠總投資金額達新台幣1.86兆元。
劉德音並預告，台積電位於竹科的全球研發中心將於明年第2季正式開幕，預計進駐8000位研發人員；此外，2奈米廠將落腳竹科及中科，將有6期工程，將依計畫持續進展中。劉德音不僅感謝供應商和協力夥伴的支持，也感謝政府的協助。
沈榮津與王美花致詞時也力挺台積電。沈榮津表示，台積電把先進製程留在台灣，破除半導體去台化謠言，政府將全力鞏固半導體產業競爭力。王美花也說，台積電總裁魏哲家過去談及去台化時說「門都沒有」，今天則可以看到，廠房都已經在蓋了。
台積電在南科除了晶圓18廠外，還有晶圓14廠、晶圓6廠及先進封測廠，進駐南科投資25年來，基地已達186公頃，約占南科總面積1043公頃的18%；其中，晶圓18廠即占地100公頃。
台積電的晶圓6廠是全球唯一同時生產8吋及12吋晶圓的晶圓廠，台積電初期12吋晶圓是在晶圓6廠試產，之後再由晶圓12廠生產，只是現在晶圓6廠只生產8吋晶圓；晶圓6廠也是台積電唯一辦公室前面是採用圓形玻璃的廠房。
台積電的晶圓14B廠過去生產12奈米及16奈米製程，是台積電打贏三星（Samsung）的關鍵地方，之後台積電多年獨拿蘋果（Apple）處理器大單。
為達到經濟規模、發揮最大效益，台積電現在皆建置超大型晶圓廠，透過自動傳輸系統及管橋，將好幾個晶圓廠連在一起，這也是台積電的長處。
台積電如今已在南科搭建起一座座晶圓廠的建築群，生產所需的氣體、化學品都在廠區內供應，廠區內的「南北大道」超過1公里長。
為將廠區打造成兼顧生產、生態及生活的「三生」園區，台積電不僅復育上千隻螢火蟲，還設計打造「台積嘉明湖」、「台積大阪城」庭園步道。
因應客戶需求，台積電將擴大海外投資，不過，台積電除了在南科外，還將持續在中科及竹科擴廠，以實際行動展現深耕台灣的決心，立足台灣、放眼世界。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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台日旅遊熱為何還回不去？該如何鎖定客群和宣傳觀光需被重視
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雖然台日兩國的國門都已經重啟，但報復性旅遊卻還遲遲未出現，這當中包括了各式各樣的原因，像沒有假期，或是人力、航班不足等，但這些問題隨著時間都會解決，宣傳觀光資訊的方法，以及可以鎖定什麼客群反而後疫情時代需重視的地方。
台灣和日本都不約而同在2022年10月宣布解除入境限制，但翻開日曆一看，不論台灣還是日本，都沒有特別長的假期，且比起說走就走的台灣遊客，隨著日本邁入年末期間，普遍的公司行號都非常繁忙，請個四、五天出國旅遊對日本遊客來講是很困難的事。
另外日本政府也從10月開始「全國旅行支援」活動，提供給住在日本境內的日本人或外國人旅遊上的折扣，依照各地方政府的方案，最大的優惠還超過一萬日幣，日本遊客自然就會先以國內旅遊為主，再加上日圓貶值及高額的機票，導致出國的旅客寥寥無幾。
除了沒有假期和日本國內旅遊優惠外，航空業方面也還沒準備好，包括緩慢恢復中的航班。過去因為疫情的關係，許多航空業受到衝擊，許多公司採取讓員工放無薪假、甚至是裁員來撐過疫情期間。當國境再開後，航空業缺人的部分無法馬上補足，就算招聘到新人，訓練也必須花費不少時間。不單是航空運輸業，各地機場內也缺乏人手，就有民眾反應過從台灣飛抵成田機場後，在飛機上待了30多分鐘，空橋才姍姍來遲的狀況。另外近日臉書中在日台灣人的社團，也有不少人在緊急招募導遊，這都顯示相關的行業對於開放國境都還沒做好準備，才會導致往來的旅客不如預期中的多人。
而對於未來觀光業將鎖定的客群，或許Z世代會是好選擇之一，現在年輕人因為網路發展迅速，想要了解資訊都只要滑滑手機，就能達到秀才不出門，掌握天下事的境界，在疫情前只是學生或剛出社會的新鮮人的這個世代，隨著疫情將近三年過去，開始擁有消費能力，且較願意將錢花費在享受生活上，不論是台灣或日本的年輕人都有這樣的趨勢。
根據美國銀行分析指出，Z世代在2030年的購買力會成長400%，即便現在還沒到顛峰，但也逐漸透過網路掌有發言權，麥肯錫顧問公司也推估2025年Z世代在亞太區將佔 25%。且年輕人在旅遊方面，也與以往有所不同，以日本為例，株式會社SHIBUYA109 ENTERTAIMENT在今年針對首都圈年輕人的調查報告中指出，比起旅行，有32.8%年輕人更願意將錢花費在探索美食，像是咖啡巡禮之類，而且比起2019年的調查結果，年輕人在願意花錢的項目選擇數上，從2.7個增加到平均4.6個，可以顯現出消費意願的提升。
因此對於觀光後的宣傳，透過網路宣傳是不可或缺的，也如同前面提到年輕人的消息來源都是來自手機，再加上易遊網在疫情前的統計，自由行的比例已經佔了7成，代表著民眾就需要透過網路來收集觀光資訊，才能決定自由行的行程。
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