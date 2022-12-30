2022/12/30,
印太

菲總統小馬可仕下週訪中，將建立直接溝通管道以免誤判南海事件

菲總統小馬可仕下週訪中，將建立直接溝通管道以免誤判南海事件
菲律賓總統小馬可仕。Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

小馬可仕預定明年1月3日到5日赴中進行國是訪問，預計將建立菲中兩國外交部各層級的直接溝通管道。此外，菲華商聯總會也寄望小馬可仕此行，能吸引更多中國企業來菲投資及中國觀光客來菲旅遊。

（中央社）菲律賓外交部29日表示，總統小馬可仕下週訪問中國期間，菲中外長將簽署協議，建立兩國外交部各層級的直接溝通管道，避免在南海發生誤會或誤判事件。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）預定明年1月3日到5日赴中進行國是訪問。這將是小馬可仕6月底就職以來，首度對非東南亞國家協會（ASEAN）國家展開國是訪問。

GMA新聞網報導，菲國外交部助理部長殷比瑞（Nathaniel Imperial）說：「為避免在西菲律賓海出現誤判和誤會，雙方同意簽署協議，建立兩國外交部各層級直接溝通。」

他表示，菲中兩國外長馬納羅（Enrique A. Manalo）和王毅預定於小馬可仕訪中期間簽署這項協議。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的部分，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

殷比瑞說，小馬可仕希望南海局勢和平穩定，並將「在與中國領導人會晤時，持續維護我國主權和主權權利」。

他表示，小馬可仕可能與中國國家主席習近平討論南海油氣開發合作協商議題。

菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今年6月卸任前終止菲中南海油氣開發合作協商。馬納羅9月透露，菲方堅持依據憲法，開發資源6成應屬菲國所有，但北京要求獲得至少49%資源，是協商破裂主因。

針對彭博（Bloomberg）20日報導，北京在南沙群島4個島礁進行填海活動，菲國媒體詢問，小馬可仕是否將向習近平提出這個問題。

對此，殷比瑞說，小馬可仕與習近平和其他中國領導人會晤時，「將討論我們雙邊關係的方方面面，涵蓋積極面和我們關係的敏感面，包括西菲律賓海議題及中國在該地區的活動」。

中國外交部發言人毛寧21日表示，中國進行填海活動的報導「純屬無中生有」。中國和東協國家在「南海各方行為宣言」中達成共識，不對南沙無人島礁採取行動，「中方始終予以嚴格恪守」。

菲律賓曾多次與中國民兵船、海警隊等在南海發生對峙或衝突。菲方11月下旬指中國海警自菲律賓海軍手中奪走中國發射的火箭殘骸，但北京否認強奪，稱「經友好協商，菲方當場將漂浮物歸還中方」。

另外，針對菲方指多艘中國船隻今年初以來集結在南海鱟藤礁（Iroquois Reef）和仙賓礁（Sabina Shoal），菲國國防部12月中旬表示，「侵犯我們的主權、主權權利和管轄權，破壞地區和平穩定的活動是不可接受的」。

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Photo Credit：AP / 達志影像
圖為7月6日，中國外長王毅訪問馬尼拉，獲菲律賓總統小馬可仕接見。

菲律賓華商樂見小馬可仕訪中

（中央社）菲律賓總統小馬可仕明年1月初將訪問中國，菲華商聯總會表示，相信這次訪問將有助於強化菲國經濟成長潛力，也寄望此行吸引更多中國企業來菲投資及中國觀光客來菲旅遊。

菲華商聯總會（FFCCCII）成立於1954年，旗下有170多個菲律賓華人商會和行業協會，是菲國最大的華人商會組織。

菲華商總理事長林育慶（Henry Lim Bon Liong）、副理事長施東方（Cecilio Pedro）、黃奇昭（Jeffrey Ng）28日出席媒體人李天榮主辦的「麵包論壇」，並宣布菲華商總成員將加入小馬可仕此次訪問的商務代表團。

菲華商總在聲明中說：「我們認為，這次歷史性的國是訪問對我們菲律賓經濟成長的潛力非常重要。」

聲明表示：「我們希望強化菲中經濟和開發夥伴關係，尤其在農業、貿易、基礎設施、能源、旅遊和人文交流等領域。」

這個商會表示，近幾年來，許多中國工廠前往越南、泰國、柬埔寨和印尼投資，希望小馬可仕此行吸引更多中國企業來菲投資。

菲華商總也期望菲中南海油氣開發合作協商取得進展。「這將使菲律賓和中國都獲益，希望我們的國家領導人在北京會面時拿出智慧和政治意願。」

菲國前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今年6月卸任前終止菲中南海油氣開發合作協商。現任外長馬納羅（Enrique A. Manalo）9月透露，菲方堅持依據憲法，開發資源6成應屬菲國所有，但北京要求獲得至少49%資源，是雙方協商破裂主因。

菲華商總預期，中國明年初解封開放公民出境旅遊，將有助於菲國旅遊業復甦。

阿斯托利亞（Astoria）酒店及度假村集團總裁黃奇昭預估，中國解封後，來菲旅客人數到明年底前會逐漸成長。預計到2024年，將增加300萬到400萬人次。

黃奇昭對中國觀光客來菲成長非常樂觀，酒店集團未來3年內會在菲律賓旅遊勝地公主港（Puerto Princesa）、長灘島（Boracay）、艾尼島（El Nido，又稱愛妮島）和施亞高島（Siargao）投資至少10億披索（約新台幣5.5億元）。

看好菲國旅遊業前景，菲律賓第一家本土牙膏公司Lamoiyan公司創辦人施東方說，他也計劃投資旅遊業，在距離首都馬尼拉約2小時車程的拉古納省（Laguna）開發露營區。

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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