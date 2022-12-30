中國放開邊境措施，美國加強入境檢疫：擬對航空公司進行廢水檢測
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隨著中國邊境的解封，各國擔心新變異株入侵再度導致疫情爆發，紛紛祭出相應措施。美國在28日宣布加強邊境措施，今天《路透社》更報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）考慮針對航空公司進行廢水檢測，以全面防止疫情的擴散。
中國官方在本周一（26）宣布明年1月8日起，將放寬檢疫規定，不僅取消對入境人員的隔離措施，更解消了國際客運航班數量的管控，逐步恢復中國人民出入境的自由。
不過許多國家認為，隨著中國疫情節節升溫，加上官方資訊的不透明，加強邊境管控似乎成為必要的應對手段，紛紛針對中國旅客進行核酸檢測。截至目前為止，義大利、日本、馬來西亞、台灣、印度及美國都祭出相關入境檢測及隔離措施。
對此中國人反應則十分兩極，《BBC》指出，有網友憤怒直言，「我以為外國都開放了！這不是種族主義嗎？」不過也有人緩頰表示理解，「與入境中國的限制相比，這根本不算什麼。」
美國擬針對航空公司進行廢水檢測
據《路透社》獨家報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）正考慮收集國際飛機上的廢水進行採樣，以此追蹤新型變異株。
美國本周三（28）宣布，從明年1月5日起針對中國、香港及澳門旅客進行核酸檢測，並且必須在搭機前出示2日內陰性證明，採納篩檢的方式包含了PCR或遠端醫療服務下進行的家用抗原快篩。
《路透社》也表示，美國在本周擴大了機場的基因組監測計畫，西雅圖及洛杉磯也陸續加入該計畫，目前參與計畫的機場數已達到7個。
註：
基因組監測計畫（TGS）：是一項自願計畫，會在美國主要機場收集乘客的匿名核酸檢測，若檢測到為陽性，將會對病毒的基因進行測序，以辨識新變種病毒株。
雖然美國祭出應對措施，但明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特霍爾姆博士（Dr. Michael Osterholm）則認為，當前措施仍無法有效遏止疫情傳播，「封鎖邊境或進行邊境監測真的沒什麼幫助，它只能讓病毒晚幾天入境而已，因為病毒很可能在世界各地傳播，從歐洲到其他地區，然後再傳到全世界。」
另外，基因學專家托波爾博士（Dr Eric Topol）表示，更好的解決方案是檢測航空公司的廢水，這才能更清楚的了解病毒的情況，同時他也認為，升級監控策略對美國來說相當重要，「因為中國非常不願意分享基因組數據。」
《路透社》也訪問三位傳染病專家，他們一致認同，相比於其他國家的規定，廢水檢測更能有效追蹤病毒，並減緩傳播到美國的速度。
CDC發言人Kristen Nordlund則在一封電子郵件中表示，飛機廢水檢測已經是CDC目前考慮採用的措施之一，因為這能幫助減緩新變種病毒從其他國家傳入美國的速度，「過去Covid-19的廢水檢測已經被證明是有價值的工具，因此它可能是我們的選擇之一。」
事實上，飛機廢水檢測的有效性在法國就曾被驗證過，2021年12月，兩架商用飛機從衣索比亞飛往法國，即使機上人員登機前都被要求進行核酸檢測，但經過廢水檢測後仍發現機上攜帶Omicron的變異株。
美國加州的研究人員在7月份的報告中也指出，聖地牙哥社區的廢水檢測結果，比核酸檢測結果早14天發現Alpha、Delta、Epsilon和Omicron變異株。
各國入境檢疫規定
台灣
預計從明年1月1日開始實施，到1月31日結束
實施對象
- 中國（不含港澳）4個直航點搭乘直航般及來台旅客（不含機組人員）
- 金馬地區春節交通專案回台乘客
措施
- 在機場、港阜進行唾液PCR檢測
- 檢驗後回到住所進行0+7自主防疫
- 陽性者進行5+N居家照護與自主健康管理
- 陽性檢體將送往疾管署昆陽實驗室進行病毒定序
日本
針對所有中國旅客，以及7天內曾到過中國境內的人，在入境日本時必須接受核酸檢測，若結果呈陽性反應，則必須隔離7天並接受基因組分析。此外，日本政府也限制來往兩國間的航班，並規定只能在東京成田、羽田、大阪關西及名古屋中部4個機場降落。
印度
印度衛生部在12月24日表示，從中國、日本、南韓、香港與泰國等地入境的旅客，都必須提供核酸檢測陰性證明，一旦出現新冠症狀或是檢測陽性時，就必須進行隔離。印度衛生部也會在機場對2%的入境旅客進行隨機抽檢。
義大利
義大利衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）12月28日表示，自中國入境的旅客一律強制篩檢，若發現陽性，旅客則將在衛生局指定的建築內隔離5至14天，該政策預計持續到明年1月30日。
馬來西亞
所有入境旅客必須持有48小時PCR採檢陰性證明，除了透過疫苗接種者旅遊通道（VTL）、蘭卡威國際旅遊泡泡（LITB）、一站式中心（OSC）短期商務客3種管道入境者，其餘旅客在完整接種疫苗，並在行前上傳PRC陰性證明、在機場接受PCR採檢後，仍要按照疫苗接種劑數量接受5到10天的隔離檢疫。
歐洲
法國、德國及葡萄牙等國在昨（29）日表示，目前並未進一步規劃入境的限制，奧地利及挪威也表達相似立場。英國則在今（30）日表示，英國境內已形成免疫力且疫苗覆蓋率高，加上目前並未有新變異株出現的跡象，因此不會對中國旅客實施防疫限制。
新聞來源
- Exclusive: U.S. considers airline wastewater testing as COVID surges in China（Reuters）
- Covid in China: US imposes Covid testing for visitors from China（BBC）
延伸閱讀
- 中國出入境規定將鬆綁，日本加強中港澳航班限制、美國考慮針對中國旅客採取預防措施
- 中國明年防疫降級1/8恢復旅遊簽證，國際機票預訂暴增5倍，多國憂心疫情設入境管制應對
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責任編輯：羅子恆
核稿編輯：楊士範
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