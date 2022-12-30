觀光局預告修法：明年遊覽車上將禁兜售產品，推銷前需徵求旅客同意，違者最高處5萬元罰鍰
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關於本次觀光局對遊覽車上推銷情形做出管制的做法，旅行業品質保障協會理事長張永成、旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁皆表示，「車購」其實是國旅歪風，部分旅行社用低價招攬客人參團，再安排大量購物點或在遊覽車上賣東西，對旅遊品質提升沒有幫助。
（中央社）交通部觀光局29日預告修法，禁止旅遊業者在未經旅客同意下在車上兜售物品，預計最快明（2023）年上半年即可上路，若業者違反可處新台幣1萬到5萬元罰鍰。
觀光局將禁止旅行業在遊覽車上兜售產品，未來需取得旅客同意書
觀光局預告修正《旅行業管理規則》部分條文，其中禁止旅行業在沒有揭露於旅遊文件中，且未取得旅客同意向旅客兜售或使第三人向旅客兜售物品，相關條文預計最快明年上半年上路。
觀光局指出，實務上旅客參加國內外旅遊時，偶有發生旅行業在旅遊行程中安排未載明於旅遊文件兜售物品行為，讓旅客有被強迫推銷的感覺，例如旅行社隨團服務人員擅自在遊覽車上兜售，或安排景區攤販上車向旅客兜售商品等，造成旅客觀感不佳，影響出遊心情致衍生消費糾紛。
觀光局說，為尊重旅客自主性，避免影響旅遊品質及減少消費爭議，因此明定旅行業應於旅遊文件中揭露其向旅客兜售商品行為或安排景區攤販上車兜售物品，並應取得旅客同意。
觀光局指出，若業者違反規定，可依據《發展觀光條例》55條第3項處1萬到5萬元罰鍰，且可按次處罰。
另外，觀光局在這次修正中，也新增旅行業業務項目，允許其與保險業合作推廣旅遊相關保險商品，得附隨代收保險費。
旅行業相關公會、協會表達贊同，認為「車購」為國旅歪風
關於本次觀光局對遊覽車上推銷情形做出管制的做法，《自由時報》報導，旅行業品質保障協會理事長張永成、旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁皆表示，「車購」其實是國旅歪風，部分旅行社用低價招攬客人參團，再安排大量購物點或在遊覽車上賣東西，對旅遊品質提升沒有幫助。
張永成指出，行程出發後再要求旅客簽署同意書也很干擾出遊心情，若必須安排購物行程，建議行前雙方先協議好。
調高旅行業責任保險意外死亡投保金額、未開放非旅行業經營業務
而本次草案除了明定旅行業應在向旅客兜售物品時取得同意、允許旅行社與保險業合作推廣旅遊相關保險商品外，根據《自由時報》，也同時調高旅行業責任保險意外死亡投保金額，從意外死亡每人至少200萬元調整到250萬元。
另外，根據《聯合新聞網》，對於近年不少非旅行業規畫走讀、地方創生遊程吸引觀光客，觀光局先前研擬開放非旅行業經營相關業務，但受到旅行業者反彈，此次則未列入修正草案。
至於草案預告後的程序，據《聯合新聞網》，觀光局指出，在《旅行業管理規則》部分條文修正草案60日內，可陳述意見或洽詢，若無疑義，經交通部法規委員會提報部務會報，將進行後續法制程序。
新聞來源
- 觀光局禁遊覽車上推銷 最快112年上半年實施（中央社）
- 遊覽車上推銷 未來需經旅客同意（自由時報）
- 遊覽車上推銷「需旅客簽同意書」 預計明年上路（自由時報）
- 遊覽車上禁兜售產品明年上路 推銷前旅客要先簽同意書（聯合新聞網）
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
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