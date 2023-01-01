Netflix紀錄片《以高潮之名：OneTaste的故事》：15分鐘的女性高潮冥想，是一齣濟世理想或騙局重演？
我們想讓你知道的是
OneTaste初登場時，妮可頂多利用了一些宗教文化的詞彙來包裝OM（不然15分鐘的陰蒂摩擦有啥好賣的？）這家公司看起來就跟其他銷售瑜伽課程的單位沒啥差別，但多了被《紐約時報》等多家龍頭媒體報導、名流藝人支持的曝光，便足以使這家公司跟妮可在人們心中形塑出值得信賴的形象；而不是那種神秘兮兮，聚會地點隱密又排外的團體。
文：夢牛
Netflix紀錄片《以高潮之名：OneTaste的故事》
靈性騙局何其多，Netflix又製作了一部身心靈圈性侵爭議案的紀錄片，但特別的是，這次在故事裡被推崇者捧上天的拯救者，是女性。
這名美國女性叫妮可迪登（Nicole Daedone），2012年出版過一本以女性性高潮為主題的書，並在更早之前創辦OneTaste公司，推廣女性性高潮的技巧，稱女性性高潮是能與瑜伽、冥想並駕齊驅的良好實踐。基於她的博愛精神，她致力宣揚這套只要15分鐘的高潮冥想，這套冥想還有個很東方的名字叫OM。
聽起來很神秘的OM，實際上就是15分鐘的陰蒂按摩。
當然妮可的說法不會那麼簡單，她說這是一個緩慢漸進、雙方全心專注一同經驗身心靈深刻連結的過程。她說這門藝術是從一位佛教僧侶那引介的，又結合了她對禪、佛學、猶太密教等興趣的內容，使人能達到終極的滿足。於是15分鐘的性愛撫，被包裝成價值上萬美金的身心靈（性）課程，被誇飾成能拯救人類，創造美好世界的新信仰。
如果妮可把OM留在性與情趣的世界就好，今天大概也不需逃亡海外躲避查緝，但妮可對於她所發明的高潮冥想有著宏大的願景。2011年她受TEDxSF邀請演講，最後結尾時提到達賴喇嘛曾說，未來有位西方女性將改變世界，她則認為，改變世界的將是一群性致勃勃（turn-on）的女性。
哇！她把女性性高潮推崇到一個政治高度了。我百思不解這邏輯是怎麼形成的？但隨著我看完這部紀錄片，從她親口所說的蛛絲馬跡，似乎看見一些端倪……為何她無法把性只是留在情趣，而要將性與某種政治觀、權力觀牽連在一起，並且竭力吹捧性高潮的地位宛如宗教信仰，或許都與她的父親很有關係。
只要有高潮，性侵犯與暴力何罪之有？
我爸因為放下了52起幼童猥褻案而死在監獄裡，我從來不認為（took on the idea）他是個壞人，我認為他只是廣闊的四次元生命，以致他無法將自己侷限在三次元的律法之中，那是我心中他唯一犯下的罪。有些人可能有其他不同的想法。（嘔吐表情）——妮可
妮可曾說性高潮就是她的宗教，這話可不是說假的，撇除她有意識地基於盈利目的，將性高潮與身心靈、宗教結合，好擴大「治癒」的範疇，她在許多公開演說裡所表現的性觀點與性態度，也明顯地很挑戰既定的社會框架。到底有多少人會同意她對她父親採納的評價？我只能說自己完全無法認同。
但妮可也許真心認為，一個人的快樂是可以建築在他人痛苦之上的，只要每個人都能學會從痛苦裡感受性愉悅，接納性暴力，那便沒有性侵可言，她的父親也就理當無罪。那個幼時被父親利用作為猥褻其他孩子的誘餌—她，也不會是共犯。
妮可自己便親身實踐這個信念。她多次提及自己過去作為性工作者的經歷，說某個性暴力的客戶付大把鈔票來掐她，當她臣服於他的野獸面，他便在慾望釋放下哭了出來，這些外表強硬的野獸，內心只是渴望愛的愛哭鬼罷了。
妮可透過認知轉變，說服自己跳脫性暴力受害的情境，重新取得主控感跟權力，而性慾至上的理念，就是她用來強化「我不是受害者」認知的途徑。然在我看來，我卻感覺這是過往被害經驗累加而成的自我保護機制，用自我催眠的消極作為，逃避正面去抵抗侵害者（包括她父親的利用）。
燃起性慾以解決受害之痛——消失的受害者
我的想法（have a story）是，我不是受害者，受害者說法的問題在，它奪走你的力量，如果你想知道轉移強姦的真正方法，那便是燃起百分之百的性慾，因為那樣就不是強暴了。——妮可
這樣一段論述，使得OneTaste所宣揚的女性高潮淪為性侵的藉口，當一個社群裡強暴不再被定義為強暴，你能指望什麼？你能像妮可一樣催眠、說服自己，性裡唯一的罪就是沒有燃起滿滿的性慾嗎？
妮可對會員及員工洗腦這套燃起性慾就沒有受害的認知，好讓女性接受侵略的性行為，讓男性認為當女性說「不」時，他依舊能強制發生性行為。妮可則在幕後用這些「你情我願」越演越烈的性修行活動，收取大筆金錢。
但在高舉著女性高潮旗幟的屋簷下，卻有一堆女性受到傷害，還失去了「我是受害者」的話語權，她們無法做到妮可那般完全接納獸性掠奪、完全否認身心受創的狀態，在發聲或崩潰後，繼續被社群洗腦是因為自己還不夠精進OM、不夠自由、不夠靈性覺醒造成的。
投藥給你無以名狀的空虛飢渴
到底性高潮是怎麼一路發展成治癒萬事萬物的解方？
有些人可能對追尋者嗤之以鼻，但那些來到妮可門下的人，一開始也都只是好奇這玩意兒是否真能改善自己的生活，包括男性也想知道能否透過高潮冥想，與女性達到更深層的連結。
OneTaste初登場時，妮可頂多利用了一些宗教文化的詞彙來包裝OM（不然15分鐘的陰蒂摩擦有啥好賣的？）這家公司看起來就跟其他銷售瑜伽課程的單位沒啥差別，但多了被《紐約時報》等多家龍頭媒體報導、名流藝人支持的曝光，便足以使這家公司跟妮可在人們心中形塑出值得信賴的形象；而不是那種神秘兮兮，聚會地點隱密又排外的團體。
妮可逐漸發現前來的人群裡，帶有內在空虛、不滿足或創傷而飢渴想要找到解方與歸屬的人，特別容易吸引、操控。於是高潮冥想作為釋放創傷、達到自由快樂的說詞也跟著衍生出來。
其實妮可的操控手法與其他邪教領導並無不同，就如其中一位身心受創的員工所說：「一切都是從愛開始的。」但這種看似無條件地且快速地接納、關注、愛你的舉動，是為了讓你也快速交托自己，盡快融入她所建造的社群，並產生對此社群及領導者的依賴和歸屬感。
清醒為何如此之難
當依賴與歸屬感緊密建立了，妮可作為權威的領導者，她的言行、認知與價值也理所當然要被視為真理。假如你不認同她，就等於不認同你所歸屬的社群，原先被社群認同的自己也會連帶失去自我認同跟價值。
這一連串的反應，是很多被操控者難以「看清」並離去的原因，因為當一個人放下過多界線與他者融合時，他等同交出了一部分的自己給他者，和戀愛十分類似，我們從自己喜歡的對象上看到一部分美好的自己。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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