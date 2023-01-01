Netflix紀錄片《以高潮之名：OneTaste的故事》：15分鐘的女性高潮冥想，是一齣濟世理想或騙局重演？

文：夢牛

Netflix紀錄片《以高潮之名：OneTaste的故事》

靈性騙局何其多，Netflix又製作了一部身心靈圈性侵爭議案的紀錄片，但特別的是，這次在故事裡被推崇者捧上天的拯救者，是女性。

這名美國女性叫妮可迪登（Nicole Daedone），2012年出版過一本以女性性高潮為主題的書，並在更早之前創辦OneTaste公司，推廣女性性高潮的技巧，稱女性性高潮是能與瑜伽、冥想並駕齊驅的良好實踐。基於她的博愛精神，她致力宣揚這套只要15分鐘的高潮冥想，這套冥想還有個很東方的名字叫OM。

聽起來很神秘的OM，實際上就是15分鐘的陰蒂按摩。

當然妮可的說法不會那麼簡單，她說這是一個緩慢漸進、雙方全心專注一同經驗身心靈深刻連結的過程。她說這門藝術是從一位佛教僧侶那引介的，又結合了她對禪、佛學、猶太密教等興趣的內容，使人能達到終極的滿足。於是15分鐘的性愛撫，被包裝成價值上萬美金的身心靈（性）課程，被誇飾成能拯救人類，創造美好世界的新信仰。

如果妮可把OM留在性與情趣的世界就好，今天大概也不需逃亡海外躲避查緝，但妮可對於她所發明的高潮冥想有著宏大的願景。2011年她受TEDxSF邀請演講，最後結尾時提到達賴喇嘛曾說，未來有位西方女性將改變世界，她則認為，改變世界的將是一群性致勃勃（turn-on）的女性。

哇！她把女性性高潮推崇到一個政治高度了。我百思不解這邏輯是怎麼形成的？但隨著我看完這部紀錄片，從她親口所說的蛛絲馬跡，似乎看見一些端倪……為何她無法把性只是留在情趣，而要將性與某種政治觀、權力觀牽連在一起，並且竭力吹捧性高潮的地位宛如宗教信仰，或許都與她的父親很有關係。

只要有高潮，性侵犯與暴力何罪之有？

我爸因為放下了52起幼童猥褻案而死在監獄裡，我從來不認為（took on the idea）他是個壞人，我認為他只是廣闊的四次元生命，以致他無法將自己侷限在三次元的律法之中，那是我心中他唯一犯下的罪。有些人可能有其他不同的想法。（嘔吐表情）——妮可

妮可曾說性高潮就是她的宗教，這話可不是說假的，撇除她有意識地基於盈利目的，將性高潮與身心靈、宗教結合，好擴大「治癒」的範疇，她在許多公開演說裡所表現的性觀點與性態度，也明顯地很挑戰既定的社會框架。到底有多少人會同意她對她父親採納的評價？我只能說自己完全無法認同。

但妮可也許真心認為，一個人的快樂是可以建築在他人痛苦之上的，只要每個人都能學會從痛苦裡感受性愉悅，接納性暴力，那便沒有性侵可言，她的父親也就理當無罪。那個幼時被父親利用作為猥褻其他孩子的誘餌—她，也不會是共犯。

妮可自己便親身實踐這個信念。她多次提及自己過去作為性工作者的經歷，說某個性暴力的客戶付大把鈔票來掐她，當她臣服於他的野獸面，他便在慾望釋放下哭了出來，這些外表強硬的野獸，內心只是渴望愛的愛哭鬼罷了。

妮可透過認知轉變，說服自己跳脫性暴力受害的情境，重新取得主控感跟權力，而性慾至上的理念，就是她用來強化「我不是受害者」認知的途徑。然在我看來，我卻感覺這是過往被害經驗累加而成的自我保護機制，用自我催眠的消極作為，逃避正面去抵抗侵害者（包括她父親的利用）。

Photo Credit: Netflix

燃起性慾以解決受害之痛——消失的受害者

我的想法（have a story）是，我不是受害者，受害者說法的問題在，它奪走你的力量，如果你想知道轉移強姦的真正方法，那便是燃起百分之百的性慾，因為那樣就不是強暴了。——妮可

這樣一段論述，使得OneTaste所宣揚的女性高潮淪為性侵的藉口，當一個社群裡強暴不再被定義為強暴，你能指望什麼？你能像妮可一樣催眠、說服自己，性裡唯一的罪就是沒有燃起滿滿的性慾嗎？

妮可對會員及員工洗腦這套燃起性慾就沒有受害的認知，好讓女性接受侵略的性行為，讓男性認為當女性說「不」時，他依舊能強制發生性行為。妮可則在幕後用這些「你情我願」越演越烈的性修行活動，收取大筆金錢。

但在高舉著女性高潮旗幟的屋簷下，卻有一堆女性受到傷害，還失去了「我是受害者」的話語權，她們無法做到妮可那般完全接納獸性掠奪、完全否認身心受創的狀態，在發聲或崩潰後，繼續被社群洗腦是因為自己還不夠精進OM、不夠自由、不夠靈性覺醒造成的。

投藥給你無以名狀的空虛飢渴

到底性高潮是怎麼一路發展成治癒萬事萬物的解方？

有些人可能對追尋者嗤之以鼻，但那些來到妮可門下的人，一開始也都只是好奇這玩意兒是否真能改善自己的生活，包括男性也想知道能否透過高潮冥想，與女性達到更深層的連結。

OneTaste初登場時，妮可頂多利用了一些宗教文化的詞彙來包裝OM（不然15分鐘的陰蒂摩擦有啥好賣的？）這家公司看起來就跟其他銷售瑜伽課程的單位沒啥差別，但多了被《紐約時報》等多家龍頭媒體報導、名流藝人支持的曝光，便足以使這家公司跟妮可在人們心中形塑出值得信賴的形象；而不是那種神秘兮兮，聚會地點隱密又排外的團體。

Photo Credit: Netflix

妮可逐漸發現前來的人群裡，帶有內在空虛、不滿足或創傷而飢渴想要找到解方與歸屬的人，特別容易吸引、操控。於是高潮冥想作為釋放創傷、達到自由快樂的說詞也跟著衍生出來。

其實妮可的操控手法與其他邪教領導並無不同，就如其中一位身心受創的員工所說：「一切都是從愛開始的。」但這種看似無條件地且快速地接納、關注、愛你的舉動，是為了讓你也快速交托自己，盡快融入她所建造的社群，並產生對此社群及領導者的依賴和歸屬感。

清醒為何如此之難

當依賴與歸屬感緊密建立了，妮可作為權威的領導者，她的言行、認知與價值也理所當然要被視為真理。假如你不認同她，就等於不認同你所歸屬的社群，原先被社群認同的自己也會連帶失去自我認同跟價值。

這一連串的反應，是很多被操控者難以「看清」並離去的原因，因為當一個人放下過多界線與他者融合時，他等同交出了一部分的自己給他者，和戀愛十分類似，我們從自己喜歡的對象上看到一部分美好的自己。