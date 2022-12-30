【2022年度新聞回顧】俄烏戰爭、裴洛西訪台、九合一選舉、世界盃足球賽，今年你還記得哪些大事？

文：TNL編輯部（彭振宣、羅元祺、王祖鵬、李秉芳、潘柏翰、溫偉軒、莊貿捷、翁世航、李芯、朱家儀、丁肇九、黃筱歡）

今年全球疫情因為Omicron變異株普及而漸露曙光，但烏克蘭戰爭到現在依然持續，全球通膨情況依然嚴重，都讓大家今年心情依然沉重，但除了這些之外，你還記得哪些國內外的大事？讓《關鍵評論網》帶你在2022年的最後幾天，回顧今年這一年所發生的各種大事。

1月

1月1日包括中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東南亞國家協會（ASEAN）10國共15國參與，占全球貿易與商業活動約三分之一、涵蓋逾22億人口的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效。專家預測可帶動區域內貿易額提升達2％，約420億美元。

1月初因全球航運供貨不穩，海運塞港問題延燒，台灣麥當勞一度宣布薯餅暫停銷售、摩斯漢堡停售5薯條組合商品。而這個航運不穩是全球性問題，從前一年的年底，日本麥當勞就因為加拿大乾旱與洪災，影響薯條和芥末供應，一度宣布「只賣小薯」。

1月9日台中第二選區補選，共有5位候選人參選，但主要還是林靜儀、顏寬恒這2位藍綠政黨候選人的對決。最後林靜儀8萬8752票贏過顏寬恒8萬912票，比起原本各界預估的「小勝」，林靜儀在五個選區包括沙鹿區都贏了顏寬恒，總共贏了7840票。

此外，立陶宛與台灣關係升溫，引發中國貿易施壓。中國不僅限制立陶宛的出口，德國、法國、瑞典的產品只要供應鏈有立陶宛零件也受到波及。台灣人對於來自立陶宛的善意，以「爆買」立陶宛產品的方式，展現心中滿懷的謝意。立陶宛百年啤酒廠執行長感性回應：「愛必須是互相的。」

1月21至23日為108新課綱上路之後，首次進行大學入學學科能力測驗（學測），共有約11.6萬考生應考。而今（2022）年登場的考招新制其中，學測分為A、B的數學考科、原先的7月的指考改為「分科測驗」，以及申請入學首度參採的「學習歷程檔案」，都是今年備受矚目的變革。（近70年來台灣經歷過哪些大學入學制度演變一覽）

2月

北京冬季奧運2月4日晚間開幕，但美國總統拜登（Joe Biden）和其他西方國家領袖，以人權惡劣為由，宣布抵制北京冬奧。然而中國仍試圖號召願意出席的領導人共襄盛舉，藉此以主張拜登等西方國家所謂的「外交抵制」並未成功。

台灣代表團共有4名選手在滑冰、滑雪及雪橇3個項目參賽，分別是競速滑冰女將黃郁婷、雪橇女將林欣蓉，以及滑雪選手李玟儀與何秉睿，然皆未取得獎牌。

行政院2月8日召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布將以「三原則」、「三配套」，解禁已經管制10年的日本福島等五縣食品進口台灣，但漉油菜、菇類、野生鳥獸肉仍然禁止進口，而且將100％在邊境逐批檢驗、並搭配「雙證明」。

行政院表示，台灣對食品輻射含量的檢驗標準，比美國、歐盟都還要嚴格，而且日本長期以來一直關切台灣對福島食品的開放，視為加入CPTPP的要件；不過仍遭國民黨批評，違背2018年「反核食」公投的民意。

《三立》電視董事長林崑海因罹患鼻咽癌入住高雄榮總，2月15日凌晨拔管離世，享壽68歲。林崑海與綠營關係友好，更是民進黨內派系「海派」到「湧言會」的幕後領袖。

2020年大選，前《三立》主播林楚茵順利進入民進黨不分區安全名單，讓海派在台南區域立委王定宇之外，再獲得一席立委席次，再加上從謝長廷系統投奔的高雄市黨部主委、立委趙天麟，林崑海在民進黨內依然具有關鍵影響力。

2月24日清晨，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正式授權俄軍，展開「特別軍事行動」進軍烏克蘭，開啟舉世震驚的烏克蘭戰爭。早在2021年11月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）就曾示警，俄羅斯在邊境部署10萬大軍，且美國認為有可能發動戰爭。

歐美國家幾經外交斡旋未果，普亭先在2月21日承認烏克蘭東部分離主義的盧甘斯克、頓內次克人民共和國主權，並以烏東俄裔居民人道遭受威脅為由，發起對烏克蘭的戰爭。

3月

進入3月初，全台3日於上午9點左右無預警傳出停電消息，影響範圍包含雙北市、台中、台南、高雄等地，波及全台共549萬戶。而此大停電因為興達發電廠發生事故，使得電網瞬間減少3分之1的供電能力，最終，台電董事長、總經理請辭，經濟部長王美花則自請處分。

而因應2月底開打的俄烏戰爭，戰爭衝突的抵制聲浪也在3月延燒至藝文圈和娛樂產業，好萊塢片廠旗下商業鉅片不再於俄羅斯上映；俄羅斯藝術家也因無法認同入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展；世界影壇最高殿堂坎城影展也表示不歡迎俄國代表參展；蘋果等大廠無懼市佔率下滑，紛紛停止在俄羅斯銷售產品。

博物館方面，面臨戰爭砲火的烏克蘭，境內相關藝術藏品的保存工作也面臨嚴峻挑戰，烏克蘭最大的藝術博物館「Andrey Sheptytsky國家博物館」就連日收拾整理藏品，希望能在俄羅斯入侵西進的威脅中，保護烏克蘭的國家藝術遺產。 而俄羅斯藝術圈的某些機構，也持續透過終止展覽或暫停未來展覽工作，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的不滿和抗議。