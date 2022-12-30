【2022年度新聞回顧】俄烏戰爭、裴洛西訪台、九合一選舉、世界盃足球賽，今年你還記得哪些大事？
我們想讓你知道的是
很快一年又過了，除了俄羅斯入侵烏克蘭戰事依舊、九合一大選剛剛落幕、阿根廷在梅西的帶領之下拿下世界盃冠軍、台灣兵役恢復一年徵兵之外，其實一整年下來，還有許許多多值得回顧的國內外大事，讓我們用最快速的方式，帶你回顧過去12個月發生哪些值得關注的事件。
文：TNL編輯部（彭振宣、羅元祺、王祖鵬、李秉芳、潘柏翰、溫偉軒、莊貿捷、翁世航、李芯、朱家儀、丁肇九、黃筱歡）
今年全球疫情因為Omicron變異株普及而漸露曙光，但烏克蘭戰爭到現在依然持續，全球通膨情況依然嚴重，都讓大家今年心情依然沉重，但除了這些之外，你還記得哪些國內外的大事？讓《關鍵評論網》帶你在2022年的最後幾天，回顧今年這一年所發生的各種大事。
1月
1月1日包括中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭及東南亞國家協會（ASEAN）10國共15國參與，占全球貿易與商業活動約三分之一、涵蓋逾22億人口的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）生效。專家預測可帶動區域內貿易額提升達2％，約420億美元。
1月初因全球航運供貨不穩，海運塞港問題延燒，台灣麥當勞一度宣布薯餅暫停銷售、摩斯漢堡停售5薯條組合商品。而這個航運不穩是全球性問題，從前一年的年底，日本麥當勞就因為加拿大乾旱與洪災，影響薯條和芥末供應，一度宣布「只賣小薯」。
1月9日台中第二選區補選，共有5位候選人參選，但主要還是林靜儀、顏寬恒這2位藍綠政黨候選人的對決。最後林靜儀8萬8752票贏過顏寬恒8萬912票，比起原本各界預估的「小勝」，林靜儀在五個選區包括沙鹿區都贏了顏寬恒，總共贏了7840票。
此外，立陶宛與台灣關係升溫，引發中國貿易施壓。中國不僅限制立陶宛的出口，德國、法國、瑞典的產品只要供應鏈有立陶宛零件也受到波及。台灣人對於來自立陶宛的善意，以「爆買」立陶宛產品的方式，展現心中滿懷的謝意。立陶宛百年啤酒廠執行長感性回應：「愛必須是互相的。」
1月21至23日為108新課綱上路之後，首次進行大學入學學科能力測驗（學測），共有約11.6萬考生應考。而今（2022）年登場的考招新制其中，學測分為A、B的數學考科、原先的7月的指考改為「分科測驗」，以及申請入學首度參採的「學習歷程檔案」，都是今年備受矚目的變革。（近70年來台灣經歷過哪些大學入學制度演變一覽）
2月
北京冬季奧運2月4日晚間開幕，但美國總統拜登（Joe Biden）和其他西方國家領袖，以人權惡劣為由，宣布抵制北京冬奧。然而中國仍試圖號召願意出席的領導人共襄盛舉，藉此以主張拜登等西方國家所謂的「外交抵制」並未成功。
台灣代表團共有4名選手在滑冰、滑雪及雪橇3個項目參賽，分別是競速滑冰女將黃郁婷、雪橇女將林欣蓉，以及滑雪選手李玟儀與何秉睿，然皆未取得獎牌。
行政院2月8日召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布將以「三原則」、「三配套」，解禁已經管制10年的日本福島等五縣食品進口台灣，但漉油菜、菇類、野生鳥獸肉仍然禁止進口，而且將100％在邊境逐批檢驗、並搭配「雙證明」。
行政院表示，台灣對食品輻射含量的檢驗標準，比美國、歐盟都還要嚴格，而且日本長期以來一直關切台灣對福島食品的開放，視為加入CPTPP的要件；不過仍遭國民黨批評，違背2018年「反核食」公投的民意。
《三立》電視董事長林崑海因罹患鼻咽癌入住高雄榮總，2月15日凌晨拔管離世，享壽68歲。林崑海與綠營關係友好，更是民進黨內派系「海派」到「湧言會」的幕後領袖。
2020年大選，前《三立》主播林楚茵順利進入民進黨不分區安全名單，讓海派在台南區域立委王定宇之外，再獲得一席立委席次，再加上從謝長廷系統投奔的高雄市黨部主委、立委趙天麟，林崑海在民進黨內依然具有關鍵影響力。
2月24日清晨，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）正式授權俄軍，展開「特別軍事行動」進軍烏克蘭，開啟舉世震驚的烏克蘭戰爭。早在2021年11月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）就曾示警，俄羅斯在邊境部署10萬大軍，且美國認為有可能發動戰爭。
歐美國家幾經外交斡旋未果，普亭先在2月21日承認烏克蘭東部分離主義的盧甘斯克、頓內次克人民共和國主權，並以烏東俄裔居民人道遭受威脅為由，發起對烏克蘭的戰爭。
3月
進入3月初，全台3日於上午9點左右無預警傳出停電消息，影響範圍包含雙北市、台中、台南、高雄等地，波及全台共549萬戶。而此大停電因為興達發電廠發生事故，使得電網瞬間減少3分之1的供電能力，最終，台電董事長、總經理請辭，經濟部長王美花則自請處分。
而因應2月底開打的俄烏戰爭，戰爭衝突的抵制聲浪也在3月延燒至藝文圈和娛樂產業，好萊塢片廠旗下商業鉅片不再於俄羅斯上映；俄羅斯藝術家也因無法認同入侵烏克蘭的暴力行為，致使不願代表俄羅斯參加2022威尼斯雙年展；世界影壇最高殿堂坎城影展也表示不歡迎俄國代表參展；蘋果等大廠無懼市佔率下滑，紛紛停止在俄羅斯銷售產品。
博物館方面，面臨戰爭砲火的烏克蘭，境內相關藝術藏品的保存工作也面臨嚴峻挑戰，烏克蘭最大的藝術博物館「Andrey Sheptytsky國家博物館」就連日收拾整理藏品，希望能在俄羅斯入侵西進的威脅中，保護烏克蘭的國家藝術遺產。 而俄羅斯藝術圈的某些機構，也持續透過終止展覽或暫停未來展覽工作，表達對俄羅斯入侵烏克蘭的不滿和抗議。
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
我們想讓你知道的是
台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
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