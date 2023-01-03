柯文哲如果有遠見，就應該把自己定位成民眾黨的黃信介，而不是民眾黨的宋楚瑜

文：曾國豪

此次九合一大選，民眾黨當選14席議員、一席市長，成績上看似不俗，但實際上，民眾黨在今年這次大選中，總共提名高達86名議員，縣市長也提名賴香伶、高虹安以及支持無黨籍的黃珊珊，卻只有高虹安當選新竹市長，以這樣的結果而言，不論是對柯文哲或民眾黨都有著極大的隱憂。

人事不修，內鬥不止

還記得呱吉在《百靈果News》節目中說過：「其實所有政治人物，他在檯面上所有的表現不是他一個人，而是他背後的整個團隊……我覺得其實作為一個CEO，就是你本來就要解決團隊之間組織之間的矛盾。CEO有一個很重要的功能是無論如何想辦法辨識出可以信任的人並且解決組織之間的矛盾，然後讓他們變成這個組織，汰換成從一個戰鬥的團隊，變成一個長久經營的團隊」。

那麼柯文哲是一個成功的CEO嗎，顯然的，作為CEO他並不稱職，以至於無法解決組織內的各種矛盾。

不論是柯文哲台北市長任內或者創立民眾黨之後，人事紛爭就一直都是問題，當初幫柯文哲打選戰進入市府的那些人，之後也紛紛離開，雖然媒體也曾經報導過，但由於柯文哲第一任的表現掩蓋了這些缺陷，因此一開始這些問題並沒有浮上檯面。

然而柯文哲創立民眾黨之後，仍然風波不斷，先有陳冠廷因為被放話中傷憤而離職，爾後又有跟隨柯文哲六年的隨行攝影潘俊霖、民眾黨文宣部主任柯昱安，都因捲入民眾黨內鬥所以選擇辭職離開。

Photo Credit: 中央社 柯文哲幕僚「小牛」柯昱安

這當中的是是非非，不是當事人恐怕很難說清楚誰對誰錯，但是一個組織內部不斷有人出走，而且每位離職的人都捲入許多是非恩怨，最後鬧到不歡而散，這對柯文哲團隊而言絕對是弊大於利。

呱吉說：「作為一個CEO，就是你本來就要解決團隊之間組織之間的矛盾。」這段話讓我想到東漢末年袁紹在官渡之戰的故事。

當時作為袁紹的謀臣田豐極力諫阻袁紹征伐曹操，被袁紹下令監禁。官渡之戰戰敗，袁紹對不聽田豐之言一事感到羞愧後悔，但此時逢紀在袁紹面前進讒言詆毀田豐，結果田豐被袁紹殺害。而同樣身為袁紹將領的張郃在官渡之戰時，遭到謀士郭圖的誣陷，為求自保所以轉投曹操。

可以說袁紹的敗亡，就是典型的組織之間各種衝突矛盾造成的結果。

當年袁紹尚有數十萬雄兵的實力卻因內部衝突矛盾造成兵敗的結果，而柯文哲比之袁紹實力遠遠不如，卻衝突矛盾更加劇烈。基本上當初願意幫他一把的人一一離開，柯文哲就應該要有警覺心了，而不是任由事態擴大。

盲目選舉，缺乏經營

民眾黨從創黨以來就投入大大小小各式各樣的選舉，但常常以失敗落選告終。

最一開始，民眾黨迎來的第一場大選是2020年的立委選舉，雖然有五人有幸當選民眾黨不分區立委，但民眾黨提名18名區域立委名單卻無一人當選。

緊接著，因為高雄市長韓國瑜被罷免下台，民眾黨徵召親民黨籍高雄市議員吳益政投入高雄市長補選，結果僅以4.06%的得票率拿下三萬多票敗給民進黨的陳其邁。

再後來，還有新竹縣第四選舉區議員補選、屏東縣崁頂鄉鄉長補選、台中市和平區區長補選，結果民眾黨也以落選失敗告終。

最後，則是這次2022地方大選，民眾黨議員候選人的得票數破萬以上的幾乎落在台北市、新北市，台中僅有一人票數破萬，其餘桃園、台南、高雄的議員候選人得票數竟然與苗栗、南投、雲林、屏東的得票數差異不大，都是在1000到7000票這個範圍。

以當選的概率來說，台北市提名8名，當選4名；反觀新北提名10名，當選1名；台南提名6名，高雄提名5名，卻通通落選，民眾黨在全國20個縣市都有提名，但卻有11個縣市皆無人當選。

Photo Credit: 關鍵評論網

可見即便以六都來說，民眾黨的優勢區還是以台北為主，而台北又因為有黃珊珊這位母雞的加持下增加勝選機率，反觀民眾黨在台北市以外各個縣市的根基可以說非常薄弱，即便是都會區的高雄、台中也都是如此。

民眾黨創黨至今三年多以來，就投入大大小小的選舉，卻未能拓展更多票源，地方經營不深，根基不穩，資源也有限，敗選收場是可以預期的，但是民眾黨的決策圈似乎一開始沒有意識到這個問題的嚴重性，一再將有限的資源投入一場又一場的選舉當中，卻沒有設想停損止血。

黨政不分、公器私用

柯文哲成立民眾黨後，最常被詬病的那就是「黨政不分」、「公器私用」。

最一開始，柯文哲宣布成立民眾黨，但他卻濫用公家資源做政黨活動，選在市府場地開記者會對外暢談組黨理念。

選後民眾黨進軍立院，只因民眾黨部辦公空間小，容納不下所有黨工，黨主席柯文哲既不願花錢擴充黨部，又想省人力經費，竟讓秘書處以外所有黨部門的黨工全數進駐立院黨團辦公，即便業務範圍與立院黨團運作無關，仍通通「寄居國會」，大方享用公家場地、水電等納稅資源，甚至連黨發言人、黨部文宣部主任都掛立院黨團助理缺，領立院薪水，工作內容卻有大半在處理自家黨務。

因黨部及黨團人員分界模糊，工作權責不清，無法專職為黨團服務，黨內多名立委私下抱怨連連，建議黨中央應切分清楚，往後獨立運作。然而柯文哲卻不願多花經費，強調小黨經費拮据，資源共享運作較有效率，還反問說「這樣有問題嗎？」以至於問題至今難解。

同樣是小黨，時代力量的立委人數比民眾黨更少，但是黨部、黨團完全獨立運作，沒有越線問題。反觀民眾黨黨主席柯文哲卻把黨團當黨部用，還視為理所當然，政黨如此公私不分令人嘆為觀止，對比過去柯文哲標榜「打破藍綠陋習」、「建立新的政治文化」或是出訪日本時高喊要學習日本奉公文化、「不佔公家便宜」，現在看來顯得格外諷刺。

負面爭議，接連不斷