姆巴佩豪宅比台北市房價還便宜？建築專業人士談「巴黎房事」

文：巴黎不打烊

世界盃過了一陣子，最近看到台灣網路上還在討論法國天才足球員姆巴佩，但，不是在討論他的球技，而是在討論他的房子！

開始是一篇文章在討論姆巴佩可以看到巴黎鐵塔的600米平方豪宅要價350萬歐元，作者相比巴黎富人區的房價和台北市的房價後，感到台灣房價的不合理。是喔，巴黎地方媽媽很久以前就發現了，台北市隨便都要三五千萬的老舊房子、上億元但是公設一堆的豪宅，同樣的價格在巴黎可以買到更美、更值得收藏的房子。

因為這篇文章，後來引起了很多討論，也有不少在巴黎從事不動產買賣的台灣專業人士發文。我和我另一半都是建築背景出身的，這些年來也陸陸續續有幫身邊的親朋好友做一些設計案，今天我就從自己專業的角度來跟大家分享巴黎房事。

1. 計算方式

首先關於房價的問題，法國是以米平方計算，換算成台灣的坪數價格，要乘以3.33。所以下圖巴黎各區房價，以最貴的第六區每米平方15255歐元來說，用台坪計算就是一坪162萬均價。房價的成交金額最後還要加上7%的政府規範和公證人費用，這部分是不計算在下圖平均房價裡的。

2. 房價影響條件

房價還涉及到區域和建築本身，巴黎跟台灣一樣的，是學區能影響房價，畢竟天下父母心都是一樣的，再來就是市中心、交通、環境這些跟台灣一樣的選擇條件。

然而巴黎和台灣置產很不同的選擇條件，是建築。台灣位處地震帶，所以新建的房子價值高。巴黎則是相反，豪斯曼男爵時期的石雕建築價格比新式建築還貴，建築也可以是藝術收藏品。至於台灣很在意的凶宅或陰宅什麼，在法國比較沒有這些問題，畢竟這麼多上百年的老屋，哪有不死人的道理？

3. 土地產權

法國的購屋制度是和台灣一樣的，不像中國或英國的某些地方只有年份使用權限，買賣房屋時則以實坪制計算，法國實坪制的計算方法，是以人的身高180公分為基準。所以閣樓低於180公分的空間都不算在合法坪數裡，家裡如果有做嵌入在牆裡的櫃子，那櫃子也不能算在坪數裡。其他的地窖或停車位也不算在坪數裡，反正實坪制就是以你生活的空間為準。

所以巴黎房價單看每米平方的價格是不準的，因為有時候使用面積與法定坪數會有些差距。這也是為何法國一般大眾較少做隱藏式櫥櫃的原因，一來訂做人工價格高，二來會影響房屋法定坪數。

特別附註一下：180公分計算法定坪數，適用於巴黎市中心大部分的共同所有權公寓或大樓（appartement），獨立式住宅像台灣的透天厝（maison）則不適用。

4. 房屋保存

巴黎房價乍看下的確比台灣值得投資，不過巴黎的美，是所有巴黎人和屋主一起造就的。

巴黎屋主的日常代價不低。基本的有房屋稅、管理費、電視稅、保險費、電費瓦斯費，隨著法國政府或巴黎市政府的政策，屋主要適時的為大樓門面拉皮，這個門面包含大樓對外和對內。此外，還有近年來因應全球氣候變遷的新政策，巴黎的建築常常有整棟大樓的能源系統更換、建築節能改造等工程。

巴黎的房子就像位貴婦，維持美麗的代價不低。

5. 投資獲利

巴黎的房價相對於香港台灣都便宜，看起來是可以炒房的地方？在這麼做之前，我建議先研究一下法國的稅務再行動。

巴黎人的第一套自住房的確稅金不高，第二套在外省的度假房稅金也還可以，但第三套開始在巴黎的投資房就不一樣了。左派的巴黎市政府對炒房、囤房甚至非法民宿都極為嚴厲，房子賣出後獲利的稅金也不低。所以許多家族繼承的房產會以公司形式管理，但這種公司形式在出售房產時又會被扒一層皮。

上圖這是在網路上找到，2022年1月份時《巴黎人報》（Le Parisien）公佈的巴黎每區平均房價。在巴黎買房子很透明，有政府的實價登錄網站，還可以向屋主要所有的資料研究房子的歷史。

巴黎地方媽媽跟風一下簡單說明，姆巴佩應該沒想到台灣人會這麽關心他的房事。

本文經巴黎不打烊授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航