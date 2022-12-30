2022/12/30,
商業

「你今天用Pay了嗎？」非現金交易破4.5兆，街口仍是使用者最多的電子支付

「你今天用Pay了嗎？」非現金交易破4.5兆，街口仍是使用者最多的電子支付
Photo Credit: 中央社

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過去出門常念「手機、錢包、鑰匙」，但隨著數位支付越來越普遍，實體錢包不再是必需品，只要帶著手機出門，一樣可以一「嗶」搞定。支付科技公司報告指出台灣有超過7成的人付錢優先會選擇使用數位支付工具，2022年前3季非現金交易金額更衝破4.5兆，顯示民眾消費習慣正逐漸改變中...

你還記得今天中午買午餐是付現、刷卡、還是用QR Code掃描支付嗎？根據萬事達卡（Mastercard）統計，台灣已有超過7成的人在日常消費時會優先使用非現金支付方式，方式包含信用卡或電子支付等。便利商店、超市、網購與量販店更是消費者最頻繁使用的地點。

萬事達卡12月21日發布《台灣消費者數位金融及支付趨勢調查》，針對台灣1000名年齡介於20歲至65歲民眾訪查，發現超過7成的民眾會將數位支付工具列為日常消費首選，每10位消費者中就有一人不再使用現金作為支付工具。

除此之外，使用數位支付工具繳交水電瓦斯等日常開支的民眾，也較前一年成長約一倍，61歲至65歲銀髮族更成長3倍，凸顯台灣民眾消費習慣有顯著的轉變。

萬事達卡_台灣消費者數位金融及支付趨勢調查
Photo Credit: 萬事達卡提供

金管會2021年提出「非現金支付三年計畫」，計劃目標包含於2023年達成非現金支付交易筆數成長50%、交易金額達到新臺幣6兆元、代表交易筆數要達到78.32億筆（每年需成長15%）、交易總額每年需增加8%等。而在疫情影響下，非接觸交易快速成長，金管會最新數據顯示今年前3季非現金交易筆數已達39.15億筆，交易金額突破4.5兆元，目標有望提前達成。

聯合報報導，銀行局副局長童政彰指出疫情時期民眾多不喜歡拿現金，加上金管會也請各銀行和電支機構多鼓勵民眾使用非現金交易，以消費額來看，非現金交易金額今年有機會達6兆元。

而原本就很火熱的電子支付市場也因為疫情受益，使用者人數屢創新高。2015年成立的街口電子支付，至今已累積約587萬會員，成為全台最大的電子支付平台。Line Pay 2018年投資一卡通取得電子支付執照，進一步擴大使用者人數，一卡通與Line Pay至今已取得約530萬會員人數，位居全國第二。

而近年連零售業品牌也加入電子支付戰局，連鎖超市品牌全聯2022年8月宣布推出「全支付」，9月上線至今已突破200萬會員數，成為街口、一卡通（LINE Pay）之後全國第三大電子支付品牌，其中有八成的用戶，來自於全聯PX Pay的830萬會員資料庫移轉。

電子支付排名

數位支付改變民眾生活習慣

萬事達卡報告中也觀察到，零售業數位支付平台帶來的全新消費模式，不僅可以透過平台購買超商與量販店的商品隨取券，也有近一成的消費者使用咖啡或衛生紙等訂購服務，顯示數位支付正在改變消費者日常購物的習慣，只要「嗶」一下，日常消費都能靠手機解決。

不過電子支付業者也面臨強烈的競爭，萬事達卡的統計顯示消費者對常用的支付錢包忠誠度高，不會輕易改變。近9成受訪者常用的支付錢包不超過3個。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，超過9成的民眾仍希望在更多地方可用數位支付來付款，「如何提升民眾的黏著度與持續擴大支付使用場景，將是各支付業者未來面臨的重要課題之一。」

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核稿編輯：林奕甫


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