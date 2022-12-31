2023全台20處跨年晚會懶人包：演唱會卡司、線上直播、煙火時間一次掌握

文：Zero圈圈

2023年即將到來，全台許多縣市包括台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮，以及景點例如日月潭、麗寶樂園、劍湖山等都舉辦跨年晚會邀請民眾同樂。

而除了欣賞精彩的演唱會之外，也有一些晚會表演加入煙火、無人機等特色演出，並且提供電視和線上直播讓民眾可以遠端欣賞節目。本篇整理2023年全台20處跨年晚會資訊，包括演唱會卡司、煙火表演時間長度、演出特色、電視直播頻道等，屆時也將提供YouTube線上直播網址，民眾可以一篇掌握全台的跨年表演。

2023台北跨年晚會：300秒煙火結合光束燈展演，孝琳受邀演出

最受到矚目的台北跨年晚會「台北最High新年城」陸續公布表演節目表。首先2023年101跨年煙火維持300秒表演時間，不過今年將帶來多種來自台灣和歐洲的新穎煙火花色，包括和平鴿、笑臉、生命之樹等，並且首度結合光束燈、雷射等戶外燈光效果，實現360度全面展演，無論在哪個角度都是最佳觀賞角度。

在演出卡司上，今年台北跨年演唱會由Lulu黃路梓茵第四度接下主持棒，邀請重量級卡司「韓國碧昂絲」孝琳首度登上台北跨年舞台。其他表演嘉賓還有蔡健雅、9m88、玖壹壹、劉若英、阿爆、彭佳慧、韋禮安、美秀集團、血肉果汁機等，以及跨界組合包括百靈果、霹靂舞冠軍國手孫振，屆時也將首度使用穿梭機於節目轉播，帶來多樣化視角與特殊的直播視野。

2023台北跨年晚會：

Photo Credit: 台北市政府 2022台北跨年晚會的直播頻道包括台北市政府、台北旅遊網、東森新聞頻道等

2023新北跨年晚會：淡水八里同步施放、長達1公里煙火線

本次新北市政府再次舉辦跨年跨河煙火秀，將於晚間20點23分提前施放，時間長達13分14秒。今年新北市政府首創「兩岸三地」煙火同步施放，煙火佈線長達1公里，彈數高達14168發，讓民眾在淡水、八里兩岸都能觀賞精彩的煙火表演。

2023年新北跨年煙火將以「花火寫故事」為主軸，用6個篇章表現新北市躍動的生命力。本次煙火表演也將帶來日本花火大會中獲得金賞榮譽的冠軍彈，例如聖禮花、虹玉等，也將帶來首創的3座魔術風火輪、新北市Logo煙火等，讓新北市跨年夜的天空更加璀璨。

2023新北跨年晚會：

時間：15:00開始(煙火於晚上20點23分施放)

地點：淡江大橋

網路直播：新北市政府文化局YouTube頻道

演出卡司：天馬戲創作劇團、Momo家族、台灣特技團、Eye Catching Circus

官方網站：傳送門

新北市淡江大橋跨年煙火觀賞地點攻略

Photo Credit: 新北市政府 2022年新北市跨年活動的煙火節目將於晚間20點23分施放，詳細大圖可點此

2023基隆跨年晚會：基隆國門廣場舉行、7分鐘聲光煙火秀

基隆2023跨年晚會首度移師剛完工的「國門廣場」舉行，宣告台灣頭基隆城朝向大格局啟程。今年基隆跨年晚會同樣以搖滾為主要風格，邀請嘉賓包括Tizzy Bac、VH (Vast & Hazy)、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人等，並且也將帶來長達7分鐘的聲光煙火表演。

2023基隆跨年晚會：

Photo Credit: 基隆市政府 基隆市跨年晚會將首次在剛完工的「國門廣場」舉行

2023桃園跨年晚會：放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI開場演出

桃園2023年跨年晚會「2023 Show Taoyuan桃園跨年晚會」將於晚間19點在桃園高鐵站前廣場舉辦。今年桃園跨年晚會由黃子佼、宇珊擔任主持，邀請到日本團體EXILE放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI擔任開場嘉賓，其他卡司還有Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、以及韓國女團VIVIZ跨海演出。

2023桃園跨年晚會：

Photo Credit: 桃園市政府 本次桃園跨年晚會將特別開設2條免費接駁車路線，民眾可以前往桃園火車站後站、機捷A18高鐵桃園站，以及中壢元化路、機捷A21環北站搭乘

2023新竹跨年晚會：周興哲、畢書盡登台演出，跨年煙火秀180秒

2023年新竹縣公益慈善跨年晚會「竹縣領航、讓愛飛揚」，將於12月31日晚間17點30分於新竹縣政府前廣場開始。

今年新竹縣跨年晚會首次由小鐘、Albee范乙霏、YouTuber那那大師、鏝鏝等人擔綱主持，邀請到的卡司包括周興哲、畢書盡、鼓鼓、趙傳、老王樂隊、黑旋風、廖柏雅、張涵雅、迷霧森林樂團、女團G.O.F。另外今年也將帶來長達180秒的跨年煙火秀，陪伴民眾渡過跨年夜。

2023新竹縣跨年晚會：

Photo Credit: 新竹縣政府 本次新竹縣跨年晚會將舉辦抽獎活動，獎品包括汽車、電視機等總價值超過400萬元

2023台中跨年晚會：188秒煙火近百種花色、全台最大的跨年秀

今年台中市跨年晚會將於晚間19點於水湳中央公園舉行。今年台中跨年演唱會邀請到的卡司包括周興哲、林宥嘉、八三夭、畢書盡、五堅情、SHAUN（韓國）、大淵MUTA、小春Kenzy、天王星、告五人、AcQUA源少年、陳芳語、鼓鼓、徐懷鈺、閻奕格、江惠儀、魏嘉瑩、冰球樂團、ALL IN 5等，並且將帶來188秒的煙火秀，煙火展演面寬長達250公尺。

台中市政府表示，水湳中央公園場地面積4.4萬平方公尺，堪稱全台最大的跨年會場。因應跨年人潮，屆時會場周遭將啟動交通管制、免費接駁公車服務，而若是人潮達到容留人數9成，將啟動控管，會場只出不進，避免踩踏意外發生。

2023台中跨年晚會：

時間：19:00開始

地點：水湳中央公園

電視直播：三立都會台、TBC台中資訊台、台視

網路直播：三立新聞網YouTube、VIDOL YouTube

演出卡司：周興哲、林宥嘉、八三夭、畢書盡、陳芳語、閻奕格、SHAUN

官方網站：傳送門

Photo Credit: 台中市政府 2023台中跨年晚會活動地點為水湳中央公園

2023麗寶樂園跨年晚會：330秒高空煙火秀、元旦摩天輪迎曙光

麗寶樂園跨年晚會今年邁入第七屆，本次邀請到的卡司嘉賓包括金音獎最佳樂團旺福樂團、金音獎雙獎得主熊仔、金鐘獎最佳戲劇主題曲琳誼等，還有AcQUA源少年、木星、告五人、魏嘉瑩、郭芝吟、麋先生等，最後將由天王星擔任壓軸演出。

而在麗寶樂園的煙火表演上，今年將推出長達330秒的高空煙火秀、摩天輪動畫秀。在跨年結束後，民眾還可以參與元旦限定天空之夢摩天輪尋光之旅，搭乘2023年第一趟摩天輪，迎接第一道曙光。

2023麗寶樂園跨年晚會：

Photo Credit: 麗寶樂園 麗寶樂園2023年將施放長達330秒的高密度璀璨煙火秀

2023日月潭跨年晚會：8分鐘煙火表演，雙碼頭同步施放

日月潭的湖畔煙火是每年的跨年煙火焦點之一。今年日月潭將推出長達8分鐘的煙火表演，於水社碼頭前、伊達邵碼頭2個地方同時施放。而在表演嘉賓方面，日月潭邀請到林家安、林鴻鳴、余姿昀、魯庭郁、夏日微風樂團等多組藝人，將於晚間20點開始一路陪伴民眾迎接新年到來。

2023日月潭跨年晚會：

Photo Credit: 日月潭國家風景區 日月潭2023年跨年晚會將有8分鐘的煙火表演

2023南投跨年晚會：南投縣會展中心舉辦、電動自行車抽獎

今年南投跨年晚會主題「星空閃耀」以南投夜晚的優美景象，天空繁星閃爍為概念，特別加碼煙火秀與民眾一同倒數迎接2023年。