2023全台20處跨年晚會懶人包：演唱會卡司、線上直播、煙火時間一次掌握
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從台北、新北、台中、台南、高雄、花蓮、宜蘭環島一週，到劍湖山世界、麗寶樂園、日月潭等熱門景點，盤列全台灣20個跨年晚會的詳細資訊和線上直播連結，今年你想去哪跨年？
文：Zero圈圈
2023年即將到來，全台許多縣市包括台北、新北、桃園、台中、台南、高雄、花蓮，以及景點例如日月潭、麗寶樂園、劍湖山等都舉辦跨年晚會邀請民眾同樂。
而除了欣賞精彩的演唱會之外，也有一些晚會表演加入煙火、無人機等特色演出，並且提供電視和線上直播讓民眾可以遠端欣賞節目。本篇整理2023年全台20處跨年晚會資訊，包括演唱會卡司、煙火表演時間長度、演出特色、電視直播頻道等，屆時也將提供YouTube線上直播網址，民眾可以一篇掌握全台的跨年表演。
2023台北跨年晚會：300秒煙火結合光束燈展演，孝琳受邀演出
最受到矚目的台北跨年晚會「台北最High新年城」陸續公布表演節目表。首先2023年101跨年煙火維持300秒表演時間，不過今年將帶來多種來自台灣和歐洲的新穎煙火花色，包括和平鴿、笑臉、生命之樹等，並且首度結合光束燈、雷射等戶外燈光效果，實現360度全面展演，無論在哪個角度都是最佳觀賞角度。
在演出卡司上，今年台北跨年演唱會由Lulu黃路梓茵第四度接下主持棒，邀請重量級卡司「韓國碧昂絲」孝琳首度登上台北跨年舞台。其他表演嘉賓還有蔡健雅、9m88、玖壹壹、劉若英、阿爆、彭佳慧、韋禮安、美秀集團、血肉果汁機等，以及跨界組合包括百靈果、霹靂舞冠軍國手孫振，屆時也將首度使用穿梭機於節目轉播，帶來多樣化視角與特殊的直播視野。
2023台北跨年晚會：
- 時間：19:00開始
- 地點：台北市民廣場
- 電視直播：東森綜合台32頻道
- 網路直播：台北市政府YouTube、東森新聞YouTube、Line Today、MyVideo影音
- 演出卡司：孝琳、蔡健雅、9m88、玖壹壹、劉若英、阿爆、彭佳慧、韋禮安
- 官方網站：傳送門
2023新北跨年晚會：淡水八里同步施放、長達1公里煙火線
本次新北市政府再次舉辦跨年跨河煙火秀，將於晚間20點23分提前施放，時間長達13分14秒。今年新北市政府首創「兩岸三地」煙火同步施放，煙火佈線長達1公里，彈數高達14168發，讓民眾在淡水、八里兩岸都能觀賞精彩的煙火表演。
2023年新北跨年煙火將以「花火寫故事」為主軸，用6個篇章表現新北市躍動的生命力。本次煙火表演也將帶來日本花火大會中獲得金賞榮譽的冠軍彈，例如聖禮花、虹玉等，也將帶來首創的3座魔術風火輪、新北市Logo煙火等，讓新北市跨年夜的天空更加璀璨。
2023新北跨年晚會：
- 時間：15:00開始(煙火於晚上20點23分施放)
- 地點：淡江大橋
- 網路直播：新北市政府文化局YouTube頻道
- 演出卡司：天馬戲創作劇團、Momo家族、台灣特技團、Eye Catching Circus
- 官方網站：傳送門
- 新北市淡江大橋跨年煙火觀賞地點攻略
2023基隆跨年晚會：基隆國門廣場舉行、7分鐘聲光煙火秀
基隆2023跨年晚會首度移師剛完工的「國門廣場」舉行，宣告台灣頭基隆城朝向大格局啟程。今年基隆跨年晚會同樣以搖滾為主要風格，邀請嘉賓包括Tizzy Bac、VH (Vast & Hazy)、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人等，並且也將帶來長達7分鐘的聲光煙火表演。
2023基隆跨年晚會：
- 時間：19:20入場
- 地點：基隆國門廣場
- 網路直播：基隆跨年晚會FB、華視直播YouTube頻道
- 演出卡司：Tizzy Bac、亥兒樂隊、拍謝少年、雨神樂團、甜約翰、裝咖人
- 官方網站：傳送門
2023桃園跨年晚會：放浪兄弟AKIRA、SHOKICHI開場演出
桃園2023年跨年晚會「2023 Show Taoyuan桃園跨年晚會」將於晚間19點在桃園高鐵站前廣場舉辦。今年桃園跨年晚會由黃子佼、宇珊擔任主持，邀請到日本團體EXILE放浪兄弟成員AKIRA、SHOKICHI擔任開場嘉賓，其他卡司還有Ozone、PINK FUN、丁噹、蕭秉治、鼓鼓、吳卓源、熊仔、J.Sheon、同理、宇宙人、白安、以及韓國女團VIVIZ跨海演出。
2023桃園跨年晚會：
- 時間：19:00開始
- 地點：桃園高鐵站前廣場
- 電視直播：年代MUCH台、MOD壹電視綜合台
- 網路直播：壹電視YouTube頻道、壹電視FB、樂遊桃園FB
- 演出卡司：VIVIZ、AKIRA、SHOKICHI、宇宙人、Ozone、丁噹、白安、吳卓源
- 官方網站：傳送門
2023新竹跨年晚會：周興哲、畢書盡登台演出，跨年煙火秀180秒
2023年新竹縣公益慈善跨年晚會「竹縣領航、讓愛飛揚」，將於12月31日晚間17點30分於新竹縣政府前廣場開始。
今年新竹縣跨年晚會首次由小鐘、Albee范乙霏、YouTuber那那大師、鏝鏝等人擔綱主持，邀請到的卡司包括周興哲、畢書盡、鼓鼓、趙傳、老王樂隊、黑旋風、廖柏雅、張涵雅、迷霧森林樂團、女團G.O.F。另外今年也將帶來長達180秒的跨年煙火秀，陪伴民眾渡過跨年夜。
2023新竹縣跨年晚會：
- 時間：17:30開始
- 地點：新竹縣政府前廣場
- 電視直播：中視綜合台
- 網路直播：竹縣好好玩FB、中視新聞YouTube
- 演出卡司：畢書盡、周興哲、老王樂隊、趙傳、鼓鼓
- 官方網站：傳送門
2023台中跨年晚會：188秒煙火近百種花色、全台最大的跨年秀
今年台中市跨年晚會將於晚間19點於水湳中央公園舉行。今年台中跨年演唱會邀請到的卡司包括周興哲、林宥嘉、八三夭、畢書盡、五堅情、SHAUN（韓國）、大淵MUTA、小春Kenzy、天王星、告五人、AcQUA源少年、陳芳語、鼓鼓、徐懷鈺、閻奕格、江惠儀、魏嘉瑩、冰球樂團、ALL IN 5等，並且將帶來188秒的煙火秀，煙火展演面寬長達250公尺。
台中市政府表示，水湳中央公園場地面積4.4萬平方公尺，堪稱全台最大的跨年會場。因應跨年人潮，屆時會場周遭將啟動交通管制、免費接駁公車服務，而若是人潮達到容留人數9成，將啟動控管，會場只出不進，避免踩踏意外發生。
2023台中跨年晚會：
- 時間：19:00開始
- 地點：水湳中央公園
- 電視直播：三立都會台、TBC台中資訊台、台視
- 網路直播：三立新聞網YouTube、VIDOL YouTube
- 演出卡司：周興哲、林宥嘉、八三夭、畢書盡、陳芳語、閻奕格、SHAUN
- 官方網站：傳送門
2023麗寶樂園跨年晚會：330秒高空煙火秀、元旦摩天輪迎曙光
麗寶樂園跨年晚會今年邁入第七屆，本次邀請到的卡司嘉賓包括金音獎最佳樂團旺福樂團、金音獎雙獎得主熊仔、金鐘獎最佳戲劇主題曲琳誼等，還有AcQUA源少年、木星、告五人、魏嘉瑩、郭芝吟、麋先生等，最後將由天王星擔任壓軸演出。
而在麗寶樂園的煙火表演上，今年將推出長達330秒的高空煙火秀、摩天輪動畫秀。在跨年結束後，民眾還可以參與元旦限定天空之夢摩天輪尋光之旅，搭乘2023年第一趟摩天輪，迎接第一道曙光。
2023麗寶樂園跨年晚會：
- 時間：21:00開始
- 地點：麗寶樂園第二停車場
- 電視直播：三立台灣台、華視
- 演出卡司：原子少年天王星、木星、旺福、告五人、麋先生、魏嘉瑩
- 官方網站：傳送門
2023日月潭跨年晚會：8分鐘煙火表演，雙碼頭同步施放
日月潭的湖畔煙火是每年的跨年煙火焦點之一。今年日月潭將推出長達8分鐘的煙火表演，於水社碼頭前、伊達邵碼頭2個地方同時施放。而在表演嘉賓方面，日月潭邀請到林家安、林鴻鳴、余姿昀、魯庭郁、夏日微風樂團等多組藝人，將於晚間20點開始一路陪伴民眾迎接新年到來。
2023日月潭跨年晚會：
- 時間：20:00開始
- 地點：伊達邵碼頭廣場、水社碼頭
- 演出卡司：林家安、林鴻鳴、余姿昀、魯庭郁、夏日微風樂團
- 官方網站：傳送門
2023南投跨年晚會：南投縣會展中心舉辦、電動自行車抽獎
今年南投跨年晚會主題「星空閃耀」以南投夜晚的優美景象，天空繁星閃爍為概念，特別加碼煙火秀與民眾一同倒數迎接2023年。
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世界級年度雲端科技盛會不錯過，AWS re:Invent 2022 re:Cap免費開放報名中，現在參與就送多樣好禮！
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雲端服務龍頭 AWS 即將在2023年1月12日於華南國際會議中心舉辦「AWS雲端科技發表會－臺灣站」，把美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，邀請企業社群一起認識尖端雲端技術及產品革新。
隨著雲端服務的飛速發展，相關技術與商業模式也逐漸步入成熟期。如今，雲端技術提供的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為各行各業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的產業基石；更甚至以此發展出如人工智慧、大數據應用等進階雲端運算技術，為許多行業帶來難以估計的巨大價值。
不過，雲端技術的特性也讓其技術細節及產業應用方式總是瞬息萬變，如何掌握最新技術趨勢、結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。為此，AWS臺灣團隊將於2023年1月12日舉辦「 AWS re:Invent 2022 re:Cap : AWS 雲端科技發表會──臺灣站 」（下稱AWS雲端科技發表會－臺灣站），把12月於美國精彩落幕的「AWS re:Invent」的現場內容原汁原味帶回臺灣，再結合臺灣本地市場的產業需求，帶領參與者了解如何透過創新服務改變既有業務。
最新雲端科技精華彙整、五大雲端主題議程，產業趨勢技術實務一次滿足
在美國稍早落幕的AWS re:Invent中，AWS發布了橫跨機器學習、網路、無伺服器、開發工具、資安、物聯網等13大類，超過70項新興技術領域及產業解決方案。
本次「AWS雲端科技發表會－臺灣站」將聚焦於AWS re:Invent中的焦點服務功能，並依據活動性質分成上、下午兩大部分：上午將彙整AWS re:Invent精華，並邀請重量級嘉賓蒞臨，分享最新穎的雲端產品趨勢及資訊；下午則透過雲端基礎架構、資料庫及分析、雲端架構最佳實務、人工智慧與機器學習、產業創新等五大精選主題議程，幫助企業管理者、技術開發者、資料庫管理師、架構師等精準掌握產業趨勢發展與雲端技術需求。
雖然本次活動實體舉辦，但AWS仍為礙於距離、時間等因素無法前來的開發者／企業管理者提供部分議程線上同步直播，讓對尖端雲端技術感興趣的你有更多元的參與方式。但若想體驗最完整的互動體驗（如AWS服務展攤、實戰工作坊、贈獎活動等），仍建議您撥空親臨活動會場體驗。
AWS鼓勵企業社群共同成長：參加即獲實用好禮，團體報名再送客製露營燈！
無論您是已經上雲多年的資深AWS使用者，還是初入門的雲端初學者，活動內眾多時下最新的雲端技術及產品必然有適合您的內容與新知。最重要的是，AWS雲端科技發表會－臺灣站可以免費報名參加，甚至為了鼓勵企業社群共同成長，AWS還特別準備了團報贈禮、現場早鳥禮、問卷禮、現場抽獎禮等眾多禮品，任何需要接觸雲端技術、擴大企業發展的工作者都不該缺席這場盛會！
● 現場早鳥禮－AWS三合一化妝鏡伸縮數據線
活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
● 現場問卷禮－AWS客製隨身杯
於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
● 線上問卷禮－$25美元AWS Credit服務抵扣券
完整參與線上議程並填寫會後問卷，將獲得線上問卷禮。
● 現場抽獎禮－來自re:Invent拉斯維加斯活動現場的限量神秘好禮（共三名）
完成活動現場報到並完整參與活動，即可獲得限量神秘好禮抽獎資格。
● 團報贈禮－AWS客製露營燈
集結 10 人 ( 含 ) 以上組隊報名台灣re:Cap系列活動任一場以上（包含re:Cap實體場、re:Cap線上場、re:Invent線上精選重播），並於報名表單中 「是否參加團報」 欄位勾選參加，「組隊名稱」欄位請統一填寫一致的團名。
AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8